Justicia Política Director de la PDI por levantamiento del secreto bancario: “Para allá apunta la lógica de la transparencia” En el marco de la CEI Hermosilla, el prefecto Eduardo Cerna indicó que "hay un antes y un después" de la formalización de Sergio Muñoz. Aunque no hay certezas sobre más involucrados dentro de la institución, descartó ordenar un nuevo sumario. Bárbara Paillal Lunes 1 de abril 2024 15:19 hrs.

A días de haber sido designado a la cabeza de la Policía de Investigaciones, el prefecto Eduardo Cerna, compareció ante la Comisión Investigadora por el “Caso Hermosilla” de la Cámara de Diputados, que busca recabar antecedentes por eventuales irregularidades en el SII y la CMF. La máxima autoridad de la institución policial fue citada hasta el salón protocolar del ex Congreso Nacional en Santiago para abordar las implicancias de la arista paralela al caso que se abrió producto de las filtraciones que realizó el exdirector de la PDI, Sergio Muñoz, hoy en prisión preventiva, de causas reservadas al abogado Luis Hermosilla. En la instancia, si bien Cerna afirmó que por el nivel del cargo, la máxima autoridad de la institución policial tiene acceso a información sensible, precisó que dicha facultad tiene parámetros estrictos. “Es un flujo normal de información, hasta ahí está dentro de una operación normal de la PDI, lo anormal fue haber sacado la información. Eso es lo que no tiene justificación ni explicación, lo otro son flujos normales de procesos investigativos que el director de ese entonces y quién habla, tenemos que estas informados, pero para tener la articulación de todo, no para externalizar la información”, sostuvo. En esa línea, agregó que “no se comunica a las autoridades de Gobierno estas materias porque no son intervinientes, normalmente se da cuenta del resultado de las investigaciones, no previo a. Yo puedo informar en un punto de prensa, en una reunión, en los comités de seguridad ciudadania, pero no se informa las actuaciones policiales previo a”. “Si esto nunca debió ocurrir, se escapa de la lógica del manejo de la información. No hay protocolos porque no debió ser. El protocolo es el deber actuar, el correcto hacer”, zanjó. Consultado por el nivel de afectación de las filtraciones y si se está realizando algún tipo de investigación y/o sumarios a nivel interno, el director de la PDI dijo “si hay más personas involucradas, no lo sabemos”, pero descartó ordenar un segundo sumario aparte del acto administrativo que se encuentra en curso para hallar la hoja de vida de Hector Espinoza, ante la falta de datos y a impedimentos por ser una causa activa en sede penal. “Si hubiesen más antecedentes instruyo sumario, pero obviamente a primera actuación habría que suspender el proceso del mismo, en razón de las normas que nos rigen hoy día, pero a la luz de los hechos hasta ahora no tengo otra implicancia negligente, culposa, o dolosa, más allá de que los respectivos jefes de unidad le hayan transmitido al señor Muñoz los hechos que él reconoce que filtró, que por lo demás esa es una comunicación normal”, explicó. Apertura del secreto bancario En referencia a medidas que evalúan adoptar dentro de la institución, Cerna ya presentó al Ministerio del Interior una propuesta para elevar el cumplimiento ético en la PDI, entre las medidas, se mostró abierto a la apertura del secreto bancario. “La idea es tener una lógica de complaints policial al interior de la institución y eso generaría también niveles de fiscalización, requisitos de formalidades, que entre esos, está el levantamiento del acceso a nuestros movimientos, nuestras cuentas. Es un proceso que estamos iniciando, pero para allá apunta la lógica de la transparencia. Y obviamente hay un antes y un después de lo ocurrido”, detalló. Cabe destacar que en una próxima sesión agendada para el día miércoles 03 de abril, la CEI citó al exministro del Interior, Andrés Chadwick, para explicar su relación con el abogado Luis Hermosilla y Sergio Muñoz, mientras cumplía funciones en La Moneda durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera y también al exministro Rodrigo Delgado y el ex subsecretario del Interior, Juan Franciso Galli, para abordar la posible injerencia en el nombramiento de Sergio Muñoz a la cabeza de la PDI. Sin embargo, las citaciones fueron respondidas este lunes y tanto Chadwick como Delgado declinaron las invitaciones apelando a problemas de agenda y razones personales. El diputado del Partido Liberal, Luis Malla, señaló que “el que nada hace, nada teme. Acá deberían estar dando explicaciones de sus vínculos. Es una situación bastante extraña, imagínense vamos a tener que mandarle un cuestionario porque no quieren venir. Entonces, es necesario que vengan a dar la cara“. La CEI resolvió enviar cuestionarios en los próximos días para pedir explicaciones y sugerencias por parte de las exautoridades. Imagen de Portada: Agencia ATON.

