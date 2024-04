dbc08c7e97

Nacional Solicita “genuinas disculpas públicas”: la demanda de Giorgio Jackson contra 23 diputados UDI El exministro acusa a los parlamentarios de injurias respecto de su vinculación en el Caso Convenios, así como en el robo de computadores en el Ministerio de Desarrollo Social. Fernando Sepúlveda Lunes 1 de abril 2024 18:50 hrs.

El exministro, Giorgio Jackson, junto con su abogado, Miguel Schurmann, presentó una demanda contra 23 diputados pertenecientes a la Unión Demócrata Independiente (UDI), quienes habían dañado su honra vinculandolo injustamente al Caso Convenios y también al robo de computadores en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Esta demanda se basa en una carta enviada por los parlamentarios de la bancada al presidente Gabriel Boric, en la que se establecía una conexión entre el exministro de Desarrollo Social y los mencionados casos. Según la demanda, esto constituyó un acto político y comunicacional que afectó la reputación de Jackson. En el documento presentado por Shurmann, además, se pide que la justicia ordene disculpas públicas de los demandados hacia Jackson, que los parlamentarios paguen las costas de este juicio, así como una indemnización que deberá verse en su momento. “Que, a raíz del ilícito civil cometido, nuestro representado sufrió cuantiosos daños que deben ser indemnizados solidariamente por los demandados y cuya especie y monto se discutirán en la etapa procesal correspondiente”, concluye. No obstante, el texto aclara que “no pretendemos, mediante esta presentación, reclamar ningún posible tipo de daño patrimonial que haya sufrido nuestro representado. Con la mención a la salida del MIDESO no querríamos justificar ningún tipo de daño emergente ni lucro cesante respecto de un cargo de confianza de S.E. el Presidente de la República y respecto del cual don Giorgio Jackson renunció, sino que simplemente apuntaremos a la última forma de daño a la honra que provocó el ilícito civil cometido por los Honorables Diputados”. Algunos de los parlamentarios demandados son: Guillermo Ramírez Diez, Jorge Alessandri Vergara, Gustavo Benavente Vergara, Fernando Bórquez Montecinos, Álvaro Carter Fernández, Eduardo Cornejo Lagos, Juan Fuenzalida Cobo, Joaquín Lavín León. Todos pertenecientes a la bancada de la UDI. Mediante su cuenta de X el exministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson , sostuvo que “es una lástima tener que llegar a instancias judiciales” y añadió “si queremos tener una mejor convivencia democrática es bueno afirmar que no todo vale. Hace ocho meses parlamentarios UDI firmaron una carta difamando, por supuesto, sin prueba alguna”. Asimismo, el ex titular de Desarrollo Social reiteró estar disponible a desistir de esta demanda respecto de “quienes ofrezcan genuinas disculpas públicas” Es una lástima tener que llegar a instancias judiciales, pero si queremos tener una mejor convivencia democrática es bueno afirmar que NO TODO VALE. Hace 8 meses parlamentarios UDI firmaron una carta difamándome, por supuesto, sin prueba alguna. Reitero estar disponible a… https://t.co/mosneB09FO — Giorgio Jackson (@GiorgioJackson) April 1, 2024 Al respecto, por medio de su cuenta de X el senador del Partido Socialista, Fidel Espinoza, hizo un llamado a Jackson y expuso que “sería importante que en vez de querellarte con medio Congreso, te querelles con los sinverguenzas de Revolución Democrática que utilizaron sus cargos e influencias para robar los dineros a los más desposeídos”. .@GiorgioJackson :Seria importante q en vez de querellarte con medio congreso, te querelles con los sinvergüenzas de RD q utilizaron sus cargos e influencias para “robar” los dineros dirigidos a los mas desposeídos.#CasoConvenios. pic.twitter.com/VCoDKEIwm6 — Fidel Espinoza Sandoval (@fidelsenador) April 1, 2024 Por otro lado, la diputada de la UDI, Flor Weisse, sostuvo que la demanda realizada por Jackson sostuvo que: “es una acción que corresponde dentro de nuestro Estado de derecho y veremos que es lo corresponde hacer en esta línea”. Además, señaló que se mantiene suscribiendo el contenido de la carta donde se vincula al ministro con los “líos de platas” del Caso Convenios y sostuvo que “más allá de la forma, que pudo no haber sido las más adecuada, el fondo sigue manteniéndose”. “Esto ha sido un caso gravísimo de corrupción que se descubrió, después vinieron los gobiernos regionales, pero ha habido un mecanismo para ello. Hasta ahora nadie ha devuelto ni un peso de lo que se ha defraudado al fisco”, señaló la parlamentaria. En esta misma línea, para el diputado Jorge Alessandri, “el exministro Jackson está en su derecho de presentar esta acción judicial”, pero señaló que “en los nueve o diez meses que han pasado, los tribunales no han demostrado de que el robo de los computadores, no tuvieran nada que ver con el caso Fundaciones”. “El día que los tribunales acrediten, voy a ser el primero en pedirle disculpas, si es que los tribunales acreditan que no tuvo nada que ver”, agregó. Además, el diputado mencionó como ejemplo cuando “el cabo Sebastián Zamora tuvo el accidente en el río Mapocho, Giorgio Jackson salió a decir que había empujado a un menor de edad, y que tenía que renunciar el cabo y el general director. Un año después, los tribunales dictaminaron que Zamora era inocente, que no había empujado a nadie”. “¿El señor Jackson le fue a pedir disculpas? No. ¿El señor Jackson retiró esa declaración de sus redes sociales? Tampoco. El señor Jackson es como el cura Gatica, que predica, pero no práctica. Que se ofende, pero no está dispuesto a disculparse cuando son los tribunales los que aclaran que se ha equivocado”, arremetió.

