81ee7cc70b

8d5c7f8b75

Nacional TC escucha hoy alegatos de la oposición y el Gobierno por educación no sexista El abogado Álvaro Ferrer encabezará los alegatos de 54 diputados parlamentarios de derecha, los cuales sostienen que la norma afectaría aspectos como la libertad de conciencia, religión y de enseñanza. Diario Uchile Martes 2 de abril 2024 11:26 hrs.

Compartir en

El Tribunal Constitucional comenzó a escuchar esta jornada los alegatos de diputados de oposición y del Gobierno por el requerimiento que busca que se declare inconstitucional la frase “los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado deberán promover una educación no sexista”, la cual se encuentra en el proyecto de ley para erradicar la violencia contra las mujeres. En esta instancia, el abogado Álvaro Ferrer encabezará los alegatos ante los ministros del TC en representación de los 54 diputados de la UDI, RN, republicanos, PDG y Partido Social Cristiano que firmaron el requerimiento. En la presentación ingresada el 8 de marzo se argumenta que “‘el concepto ‘no sexista’ contiene una indudable carga valórica, de gran intensidad, que incluso va más allá del concepto de perspectiva de género, no existiendo, hasta la fecha, una normativa vigente de estas características en nuestro derecho”. Asimismo, se indica que la norma afectaría la libertad de conciencia y de religión, la libertad de enseñanza y el referente a “los padres tienen el derecho de escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos”. “No es lo mismo promover la igualdad entre hombres y mujeres, y prevenir la violencia de la mujer en todas sus formas, que promover ‘una’ educación no sexista. De manera clara, la redacción denota precisamente un afán hegemónico que ni siquiera da espacio para que el término ‘no sexista se pueda comprender en términos plurales y alternativos, toda vez que plantea la existencia de ‘una educación no sexista que, sumado a su contenido no neutral, amenaza gravemente con conculcar derechos fundamentales. especialmente los que hemos mencionado”, se plantea. Además, se señala que la “imposición” de una educación no sexista es “completamente ilegítima” dado que “es derecho de las personas de vivir de manera acorde con su fe, religión y convicciones morales y antropológicas, así como el transmitirlas en el contexto de la educación y que sus hijos la reciban, incluida por cierta la educación de lo que significa ser hombre y mujer, cuestiones en que el Estado, al margen de las visiones que existan en el plano pública no debe involucrarse imponiendo de forma obligatoria ‘una’ educación no sexista cuyo contenido poroso puede transformarse en una fuente promotora de una forma unívoca y no pluralista de entender la educación, especialmente la afectiva y sexual”. En cuanto a las afectaciones de garantías de los padres, los legisladores manifiestan que “la educación conforme a una concepción ‘no sexista’ sin duda puede ser una alternativa para los padres y estudiantes que así lo deseen y la elijan para sus hijos, pero en ningún caso puede ser una obligación que deba promoverse desde un órgano del Estado”. Por otra parte, la abogada Verónica Undurraga representará al Ejecutivo, luego que el Presidente Gabriel Boric se hiciera parte del proceso a través de un escrito ingresado el 24 de marzo. Al respecto, la abogada Elisa Walker, que asesora al Gobierno en estas materias comentó que “si yo me doy cuenta de que en los materiales educativos los médicos, los ingenieros, los abogados, los profesionales son todos hombres, y las mujeres aparecen solo en labores de cuidado o de atención hacia hombres. Bueno, esas son imágenes que van consolidando esta idea de que la mujer es inferior y que el hombre es superior”. Respecto a los efectos que tendría esta ley, la abogada sostiene que “no estamos hablando de cerrar los colegios de solo hombres o cerrar los colegios de solo mujeres. La educación no sexista es compatible con educación mixta de hombres y mujeres, también es compatible con colegios solo de mujeres o solo de hombres”. “Lo que pide es que en los materiales educativos se tome conciencia de los roles que estás asignando a hombres y mujeres para que ellos sean representados en igualdad de condiciones y no como la mujer sometida o a la voluntad del hombre o en una categoría inferior al hombre”, agrega. En ese sentido, argumenta que “el derecho preferente de los padres no puede ser un argumento que permita justificar que haya programas educativos que se construyan sobre la base de que las niñas son inferiores a los niños y que es legítimo construir material didáctico que establezca que los niños son superiores a las niñas”. “La educación no sexista se basa en la noción de eliminar estereotipos que construyen roles de inferioridad de las mujeres frente a la superioridad del hombre. Eso no es una materia valórica o de valoración. La igualdad entre hombres y mujeres la tenemos consagrada en forma expresa en nuestra Constitución. No es algo que te guste o no te guste, es un compromiso”, añade.

El Tribunal Constitucional comenzó a escuchar esta jornada los alegatos de diputados de oposición y del Gobierno por el requerimiento que busca que se declare inconstitucional la frase “los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado deberán promover una educación no sexista”, la cual se encuentra en el proyecto de ley para erradicar la violencia contra las mujeres. En esta instancia, el abogado Álvaro Ferrer encabezará los alegatos ante los ministros del TC en representación de los 54 diputados de la UDI, RN, republicanos, PDG y Partido Social Cristiano que firmaron el requerimiento. En la presentación ingresada el 8 de marzo se argumenta que “‘el concepto ‘no sexista’ contiene una indudable carga valórica, de gran intensidad, que incluso va más allá del concepto de perspectiva de género, no existiendo, hasta la fecha, una normativa vigente de estas características en nuestro derecho”. Asimismo, se indica que la norma afectaría la libertad de conciencia y de religión, la libertad de enseñanza y el referente a “los padres tienen el derecho de escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos”. “No es lo mismo promover la igualdad entre hombres y mujeres, y prevenir la violencia de la mujer en todas sus formas, que promover ‘una’ educación no sexista. De manera clara, la redacción denota precisamente un afán hegemónico que ni siquiera da espacio para que el término ‘no sexista se pueda comprender en términos plurales y alternativos, toda vez que plantea la existencia de ‘una educación no sexista que, sumado a su contenido no neutral, amenaza gravemente con conculcar derechos fundamentales. especialmente los que hemos mencionado”, se plantea. Además, se señala que la “imposición” de una educación no sexista es “completamente ilegítima” dado que “es derecho de las personas de vivir de manera acorde con su fe, religión y convicciones morales y antropológicas, así como el transmitirlas en el contexto de la educación y que sus hijos la reciban, incluida por cierta la educación de lo que significa ser hombre y mujer, cuestiones en que el Estado, al margen de las visiones que existan en el plano pública no debe involucrarse imponiendo de forma obligatoria ‘una’ educación no sexista cuyo contenido poroso puede transformarse en una fuente promotora de una forma unívoca y no pluralista de entender la educación, especialmente la afectiva y sexual”. En cuanto a las afectaciones de garantías de los padres, los legisladores manifiestan que “la educación conforme a una concepción ‘no sexista’ sin duda puede ser una alternativa para los padres y estudiantes que así lo deseen y la elijan para sus hijos, pero en ningún caso puede ser una obligación que deba promoverse desde un órgano del Estado”. Por otra parte, la abogada Verónica Undurraga representará al Ejecutivo, luego que el Presidente Gabriel Boric se hiciera parte del proceso a través de un escrito ingresado el 24 de marzo. Al respecto, la abogada Elisa Walker, que asesora al Gobierno en estas materias comentó que “si yo me doy cuenta de que en los materiales educativos los médicos, los ingenieros, los abogados, los profesionales son todos hombres, y las mujeres aparecen solo en labores de cuidado o de atención hacia hombres. Bueno, esas son imágenes que van consolidando esta idea de que la mujer es inferior y que el hombre es superior”. Respecto a los efectos que tendría esta ley, la abogada sostiene que “no estamos hablando de cerrar los colegios de solo hombres o cerrar los colegios de solo mujeres. La educación no sexista es compatible con educación mixta de hombres y mujeres, también es compatible con colegios solo de mujeres o solo de hombres”. “Lo que pide es que en los materiales educativos se tome conciencia de los roles que estás asignando a hombres y mujeres para que ellos sean representados en igualdad de condiciones y no como la mujer sometida o a la voluntad del hombre o en una categoría inferior al hombre”, agrega. En ese sentido, argumenta que “el derecho preferente de los padres no puede ser un argumento que permita justificar que haya programas educativos que se construyan sobre la base de que las niñas son inferiores a los niños y que es legítimo construir material didáctico que establezca que los niños son superiores a las niñas”. “La educación no sexista se basa en la noción de eliminar estereotipos que construyen roles de inferioridad de las mujeres frente a la superioridad del hombre. Eso no es una materia valórica o de valoración. La igualdad entre hombres y mujeres la tenemos consagrada en forma expresa en nuestra Constitución. No es algo que te guste o no te guste, es un compromiso”, añade.