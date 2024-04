a899a89d6c

Educación Nacional Crisis por falta de matriculas: Colegio de Profesores emplaza al Ministerio de Educación por evadir responsabilidades Este viernes el Mineduc entregará las cifras de los cupos faltantes para estudiantes. Independiente de esto, para el investigador del CIAE, Cristian Cabalin, el sistema educacional en su conjunto, no es capaz de absorber la demanda por más escuelas. Pilar León Miércoles 3 de abril 2024 18:56 hrs.

3 mil alumnos se habrían quedado sin matrículas este 2024 según la Comisión de Educación del Senado. Cifra que el Ministerio de Educación desmintió durante marzo mientras apoderados a lo largo de Chile denunciaban la falta de cupos en los establecimientos educacionales. Por tal motivo, varios municipios le solicitaron al Mineduc esta semana ampliar la cantidad de matrículas disponibles para garantizar el derecho a la educación. Sin embargo, el jefe de la cartera, Nicolás Cataldo, afirmó al respecto que su ministerio “no es sostenedor” y agregó que “a nosotros nos corresponde dirigir la política educativa y es lo que hacemos”. Además, anunció que este viernes podrán entregar finalmente el balance de la matrícula del 2024 y aseguró que “este año es el año en el que la cifra es la más baja respecto a los años anteriores y desde que hay registro”. El investigador del CIAE de la Universidad de Chile, Cristian Cabalin, aclaró que la actualización de la cifra real del registro del sistema de matrículas se realiza en abril, por lo que “podrían ser menos o más de tres mil, eso aún no lo sabemos”. Y agregó que la principal explicación a la falta de cupos “tiene que ver con la escasa oferta para una demanda creciente. Uno de los factores es la migración, el propio ministro Cataldo la ratificó como una de las posibles explicaciones, y otro tiene que ver con el efecto embudo que se produce en la transición de octavo a primero medio (…) Hay una menor oferta de escuelas públicas, por ejemplo, en el nivel medio que no es capaz de absorber toda la demanda”. Asimismo, el investigador del CIAE aclaró que el problema de las matrículas se podría haber previsto. “Uno puede intuir la demanda de acuerdo a los datos anteriores del SAE (Sistema de Admisión Escolar), pero esto no es responsabilidad del sistema de admisión, sino que es responsabilidad del sistema educacional en su conjunto, que no es capaz de absorber justamente la demanda por más escuelas”, afirmó. Por su parte, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, dijo que “el ministerio no puede desligarse de su responsabilidad. El Estado debe asegurar el derecho a la educación y no lo está haciendo en este caso, con este número de niños, niñas y adolescentes que no están teniendo matrícula”. “Esperamos que el viernes estas cifras queden totalmente aclaradas como anunció el ministro. Según ellos indican son menos, pero con esto vuelve a aparecer el problema de que en definitiva hay un escaso control del Estado sobre lo que está ocurriendo en la educación en la gestión directa. Efectivamente, no hay hasta ahora cifras definitivas respecto de cuánto es el número de niños afectados, pero en todo caso si son menos de 3 mil no le quita gravedad al problema”, enfatizó el líder gremial. Recordemos que cuatro son las comunas que el Mineduc reconoce con problemas de matrículas: Iquique, Alto Hospicio, Antofagasta y Copiapó. Y de acuerdo a un reporte preliminar que realizó la cartera hay más de 1.700 estudiantes que figuran inscritos en dos o más establecimientos. Imagen. Agencia Aton.

