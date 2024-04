a899a89d6c

Política “Ni judas se atrevió a tanto”: oficialismo reclama votos de Demócratas tras revelarse compromiso firmado para presidir la Cámara Frente a los esfuerzos de la centroizquierda para hacer válido el segundo acuerdo administrativo, el diputado del PDG, Rubén Oyarzo, dio por cerradas las negociaciones afirmando que la colectividad no dio sus firmas para modificar el pacto inicial. Bárbara Paillal Miércoles 3 de abril 2024 18:55 hrs.

Continúan las tensiones en la Cámara de Diputadas y Diputados luego de que se revelara el documento que, por meses, se mantuvo en completo hermetismo y expuso el compromiso asumido por Demócratas de apoyar al Partido Comunista en su postulación a la presidencia, durante este cuarto período. El documento fue firmado el 24 de julio del 2023 por los cuatro parlamentarios miembros de la bancada: Joanna Pérez, Erika Olivera, Jorge Saffirio y Miguel Ángel Calisto, más representantes de las bancadas oficialistas como Luis Cuello (PC), Daniel Manoucheri (PS), Cristian Tapia (Ind-PPD), Vlado Mirosevic (PL), Cosme Mellado (PR) y Javiera Morales (CS). Dicho texto evidenció que la bancada de Demócratas declaró su voluntad de ingresar al acuerdo administrativo, que correspondía desde el oficialismo hasta el PDG, para la mesa directiva y, “en consecuencia, se comprometen a votar por todas las próximas candidaturas que se propongan, en el marco del mismo, para los cargos de presidencia, primera y segunda vicepresidencia”. Pero a cambio, Demócratas logró adjudicarse una primera vicepresidencia durante el eventual periodo del PC, desde marzo a octubre del 2024, y una presidencia dentro de la actual legislatura. El diputado Eric Aedo de la Democracia Cristiana reaccionó señalando que “ni Judas se atrevió a tanto. El Partido Demócratas dice que la DC se izquierdizó, pero en julio 2023 sus diputados firmaron acuerdo con el PC, FA y SD para votar por un comunista para que presida la cámara este año y ahora lo desconocen, ocultan y se van con la derecha”. Eric Aedo: “Ni Judas se atrevió a tanto. El @PDemocratasCL dice que la DC se izquierdizó, pero en julio 2023 sus diputados firmaron acuerdo con el PC, FA y SD para votar por un comunista para que presida la cámara este año y ahora lo desconocen, ocultan y se van con la derecha”. pic.twitter.com/urLHZyPxVa — Bancada DC (@DiputadosDC) April 3, 2024 Tras la relevación, el Comité del PC-FRV-AH e independientes, por medio de la diputada comunista, Carmen Hertz, emplazó a Demócratas a ceñirse al segundo acuerdo administrativo. “El PC ha estado siempre cumpliendo todas y cada una de las obligaciones que han emanado, no solo de este acuerdo, sino también de acuerdos anteriores, todas”, señaló. “Hacemos un llamado en función del prestigio de la convivencia democrática a que los acuerdos se cumplan porque cuando la palabra empeñada en política se desconoce se provoca una degradación de la sociedad democrática”, afirmó Hertz. En la tienda liderada por Lautaro Carmona, de esta forma, dieron un portazo a más “actos de generosidad” que involucrarían desde ceder la presidencia de comisiones hasta aplazar su llegada a la mesa directiva por una tercera oportunidad. Propuestas que estaría analizando el Ejecutivo, a través del ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, para mantener el control de la Cámara ante la imposibilidad numérica para alcanzar los 78 votos necesarios y la sombra de lo ocurrido en el Senado. Se prevé que la decisión se defina por un margen mínimo de votos, por lo mismo, el oficialismo busca amarrar cada apoyo. Las negociaciones eso sí, no han sido fáciles incluso dentro de la alianza de Gobierno donde Carlos Bianchi, independiente del PPD, y el radical, Alexis Sepúlveda, ponen en duda su decisión. Aunque, a favor de la centroizquierda, hoy el diputado radical, Tomás Lagomarsino, quién se había declarado en reflexión respecto al acuerdo de gobernabilidad por su afectación a los partidos de centro, ratificó apoyo a la carta oficialista. “El oficialismo efectivamente está buscando y apuntando a resguardar el centro político como parte de una mayoría que dé gobernabilidad no solamente en esta Cámara, sino también al país. En ese sentido, por supuesto que el nombre que el oficialismo determine que va a presidir y encabezar la testera, así como sus vicepresidencia, es el nombre que finalmente me tocará apoyar“, zanjó. Diputado Oyarzo (PDG): “Cierro las conversaciones con el oficialismo y el Gobierno”. Ante la arremetida del oficialismo para dar validez al segundo acuerdo administrativo, el diputado del PDG, Rubén Oyarzo, decidió cortar las negociaciones asegurando que en el documento “no hay ninguna firma del Partido de la Gente”. Por ende, anunció, “en lo personal, digo que cierro las conversaciones con el oficialismo. No hay más conversaciones”. “Y si ven al ministro (Elizalde), porque yo no lo he visto, avísenle que Rubén Oyarzo cierra las conversaciones con el oficialismo y el Gobierno. Rubén Oyarzo no dialoga más. Entregamos todas las señales, ellos insisten con el tema, yo doy por cerrada las conversaciones”, añadió. Consultado por las implicancias del anuncio, sostuvo que “significa lo que es, que cerramos las conversaciones con el oficialismo. Y no voy a dar declaraciones por Demócratas ni por el Partido Comunista. Las firmas del PDG no están ahí”. Imagen de Portada: Agencia ATON.

