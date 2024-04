f4ffddfd5c

Educación “Primaron los avances de género”: oficialismo celebra rechazo del TC en requerimiento contra la educación no sexista La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, relevó la importancia de la resolución del órgano jurisdiccional. Mientras que desde la UDI la parlamentaria, Flor Weisse, enfatizó que "esta decisión atenta con la libertad de educación". Fernando Sepúlveda Miércoles 3 de abril 2024 6:51 hrs.

El Pleno del Tribunal Constitucional resolviò este martes rechazar el requerimiento de inconstitucionalidad presentado por 54 diputados de oposición el pasado 08 de marzo, por una norma contenida en la Ley Integral contral violencia hacia las mujeresel proyecto para erradicar la violencia contra las mujeres, despachado desde del Congreso dos días antes de su impugnación. En un fallo de seis votos contra cuatro los ministros y ministras del TC rechazaron el requerimiento inconstitucional deducido por un grupo de diputadas y diputados, respecto de la expresión ‘no sexista’ contenida en el inciso segundo del artículo 12 de dicha iniciativa legislativa, cuyo objetivo es impulsar “medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres en razón de su género”. “Los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado deberán promover una educación no sexista y con igualdad de género y considerar en sus reglamentos internos y protocolos la promoción de la igualdad en dignidad y derechos y la prevención de la violencia de género en todas sus formas”, es lo que dice el inciso que parlamentarios de derecha buscaban declarar como inconstitucional. Ante la resolución, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, agradeció el apoyo transversal que recibió el artículo 12 sobre educación no sexista. “Estamos muy contentas porque esto va permitir que pronto podamos tener esta ley que ha sido transversal y que fue presentada durante el Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, tramitada durante el mandato del presidente Piñera y aprobada hoy, bajo el Gobierno de Gabriel Boric con el propósito de mejorar la seguridad de las mujeres chilenas y así construir un futuro en el que se erradique la violencia“, explayó. La rectora de la Universidad de O’Higgins y representante del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH), Fernanda Kri Amar, destacó la visión de los ministros del TC y espera que se retome lo que el pasado 6 de marzo fue interrumpido. Asimismo, frente al Pleno del Tribunal Constitucional, la rectora expuso que los argumentos utilizados por la oposición demostraban una desinformación de lo que es la educación no sexista. “Ponen una carga valorica que no la tiene. Al contrario, la educación no sexista promueve el desarrollo integral de las personas, independiente de su género, y fomenta en los establecimientos educativos acciones donde no se repliquen los estereotipos de género, para que no haya discriminación por razones de ese tipo, y los niños, niñas y jóvenes tengan igualdad de oportunidades”, sostuvo. Para la representante del CUECH, la decisión del TC “es una excelente noticia”: “Estamos muy contentos de que primaron los avances de género. El contar con un respaldo legal para implementar la educación no sexista, es una gran noticia en todos los niveles educativos, porque nos da el piso a nosotros, a las instituciones, pero también al Estado para avanzar con paso firme en un tema tan relevante”. En esta línea, mediante su cuenta de X, la senadora de la Democracia Cristiana (DC), Yasna Provoste, sostuvo que “esta es una gran victoria para la integridad niños y niñas, mujeres y adultos en Chile”. ¡Gran victoria para la integridad y seguridad de niños, niñas, mujeres y adultos en Chile! La decisión del Tribunal Constitucional nos da la razón y respalda nuestro compromiso contra la violencia de género y por una educación libre de estereotipos en nuestro país https://t.co/1y9I2NtElU — Yasna Provoste Campillay (@ProvosteYasna) April 2, 2024 Por su parte, la parlamentaria del Partido Unión Demócrata Independiente, Flor Weisse, lamentó el rechazo de este requerimiento y sostuvo que el artículo 12 “atenta con la libertad de educación, contra el derecho preferente de los padres para educar a sus hijos. Se va ir debilitando la posibilidad y el derecho que los padres puedan educar y decidir en el colegio y en el proyecto educativo que quieran”. Foto: Agencia ATON.

