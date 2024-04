cc18ed65ac

Nacional Monsalve por paro de trabajadores portuarios: "Espero reunirme con algunos dirigentes los próximos días" En cuanto a los motivos de la manifestación, la Unión Portuaria de Chile apuntó a una serie de compromisos incumplidos por parte del Gobierno en materias laborales y de seguridad. Además, criticaron el lento avance de la Ley de Puertos. Fernanda Araneda Jueves 4 de abril 2024 15:04 hrs.

Este jueves trabajadores portuarios levantaron barricadas en las calles de San Antonio y Valparaíso como parte de un “paro de advertencia” organizado por la Unión Portuaria de Chile. En cuanto a los motivos de esta manifestación, la organización apuntó a una serie de compromisos incumplidos por parte del Gobierno en materias laborales y de seguridad; además de un lento avance en la Ley de Puertos y a la inacción respecto a la pérdida de empleos en la ciudad de Tocopilla. Esto último, habría afectado a un total de 100 trabajadores y se habría dado como consecuencia del proceso de descarbonización. Así lo señaló el vocero de la Unión Portuaria, Jorge Salazar, quien confirmó que esta movilización “responde al incumplimiento de acuerdos firmados con el gobierno actual y tiene que ver básicamente con temas de seguridad portuaria, de abandono de los puertos y el tema medular y central: una ley general de puertos que está mal desde el año 2013”. “Nosotros anunciamos el inicio de las movilizaciones partiendo hoy jueves por los tres turnos y no descartamos futuras movilizaciones, porque es un plan que va a ir en escalada hasta obtener la respuesta por parte del gobierno central”, advirtió. La respuesta del Ejecutivo a estas movilizaciones ha sido disímil. Consultado sobre el tema, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, afirmó que en el pasado, el Gobierno ha tenido “una voluntad de diálogo” con los trabajadores portuarios. “Por lo menos yo me he reunido en muchas oportunidades con los dirigentes de la Unión Portuaria de Cotraporchi y de Estibadores. Con ellos tenemos acuerdos específicos en materia de protección social que conducimos desde la Subsecretaría del Interior y por lo menos en esas reuniones que yo he sostenido con ellos, nunca se han planteado temas de seguridad como temas críticos”, detalló. Respecto al futuro de las conversación, Monsalve indicó que el Ejecutivo se mantendrá con “disposición al diálogo”. “Espero reunirme con algunos de los dirigentes en los próximos días con el objeto de poder recibir con más detalle las demandas que ellos tienen y ver cuáles de ellas podemos resolver desde el Gobierno”, señaló. En contraste, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, calificó las demandas de los trabajadores portuarios como “bastante genéricas”. “Desgraciadamente, ocurre con mucha frecuencia que en periodos de mayor intensidad de la actividad exportadora, tienden a producirse este tipo de movimientos”, dijo Marcel en conversación con Radio ADN. En esa misma línea, el titular de Hacienda aseguró que “es desmoralizante ver cómo tienden a primar mucho los intereses propios, respecto de los intereses del país en su conjunto. Creo que después de todo lo que hemos pasado en los últimos cuatro años, muchas de estas tensiones y disputas han contribuido a prolongar a veces una situación más compleja para el país”, planteó.

