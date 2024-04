cc18ed65ac

Nacional Política ¿Negociaciones por municipales en tensión?: la "estrategia" de Jadue que preocupa al pacto oficialista Si bien desde la alianza de Gobierno indicaron que la acusación del edil no afecta a las conversaciones por los comicios electorales, el analista político, Marco Moreno, sostuvo que "hay una situación judicial que el PC está buscando politizar". Bárbara Paillal Jueves 4 de abril 2024 17:42 hrs.

Presidentes de partidos del oficialismo e incluso el Gobierno marcaron distancia de las acusaciones que lanzó el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, apuntando, más allá de la oposición, a sectores del oficialismo de orquestar una “operación” en su contra, luego de que se conociera su formalización por presuntos delitos de cohecho, fraude al fisco, estafa y administración desleal. Mediante su programa online “Sin Maquillaje”, el alcalde no solo continúo acusando de “politización excesiva” a la Fiscalía, sino que apuntó a los vínculos que mantiene el presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Raúl Letelier, con el Frente Amplio, tras la querella que interpuso el organismo. El edil incluso trasladó la formalización al escenario municipal afirmando que “acá hay tráfico de influencias que vienen de otros sectores, que supuestamente son aliados, pero que le tienen la misma tirria al PC porque les disputa el espacio electoral“. En una alusión directa a las próximas elecciones, las declaraciones pusieron en cuestión a la amplia alianza que el oficialismo busca construir, que incluye a las fuerzas de izquierda más la Democracia Cristiana, toda vez que las negociaciones aún se mantienen en curso. La queja de Jadue tuvo respuesta en la dirigencia del Frente Amplio, conglomerado desde donde lo llamaron a concentrarse en su defensa y desestimaron que sus dichos tengan impacto en la tratativas dentro del pacto. El timonel de Convergencia Social, Diego Ibáñez, señalando que no comparte las declaraciones y afirmando que no son de su preocupación, sostuvo que “es preciso señalar que las relaciones entre partidos se dan por sus directivas, no por sus parlamentarios ni alcaldes”. “Nosotros como Frente Amplio seguimos trabajando, tenemos las mejores relaciones con las directivas de todos los partidos políticos y así lo van a conocer cuando tengamos una gran alianza que salga adelante en materia de elecciones municipales”, sostuvo. Mientras que el timonel de Revolución Democrática, Diego Vela, afirmó que “no caería en acusaciones irresponsables, lo que buscaría es actuar con responsabilidad, él tiene que preocuparse de su defensa. Es la justicia la que determinará si es que hubieron delitos o no y, en ese sentido, lo que esperamos es que las instituciones puedan seguir funcionando”. “Para nosotros el Partido Comunista es un aliado, es parte de la alianza de Gobierno. Vamos a seguir trabajando con ellos como lo hemos hecho siempre, nosotros respetamos las decisiones que tomen ellos en la interna”, aseguró. Por su parte, el líder de Comunes, Marco Velarde, sostuvo que “las disputas en el sector creo que no le hacen bien a este llamado al año en el que estamos”. “Nosotros no tenemos ninguna animosidad contra él. Creo que el alcalde, en el momento en el que está, debiera concentrarse en su defensa y no en el Frente Amplio que no tiene ningún problema con él”, dijo, señalando que mantienen relaciones fluidas con el PC. Las declaraciones más duras emergieron desde el Socialismo Democrático. Consultado, el presidente del PPD, Jaime Quintana, sobre las acusaciones de Jadue, dijo que “eso la verdad que se cae completamente. Yo no sé a quién más falta que responsabilice, pero lo cierto es que aquí hay una acusación o por lo menos una formalización de la Fiscalía, y eso muestra que nadie está por sobre la ley, y que cualquier alcalde o alcaldesa, sobre todo en este contexto preelectoral, necesitamos apartar y arriesgar completamente cualquier opción de corrupción”. En esa línea, Quintana planteó no respaldar “el que los partidos sigan apoyando a un alcalde que está suspendido o que vaya a ser formalizado”. “Por lo menos en el PPD, alcalde, funcionario o militante formalizado, es un militante suspendido. Un militante condenado es un militante expulsado”, planteó. En el Gobierno fue consultado el ministro de la secretaria general de la presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde, quien, sin emitir opinión sobre el contenido del cuestionamiento, insistió en respetar el trabajo de las instituciones. “No voy a participar de una polémica inconducente, solo me parece necesario insistir que en un Estado de derecho y en una democracia quien lleva adelante las investigaciones penales es una institución autónoma, es el Ministerio Público”, dijo. Mientras que el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, militante comunista, junto con decir que no comparte la plenitud de sus dichos, advirtió que “todas las cosas que se sostienen tienen que probarse, así como también tiene que probarse la culpabilidad o la inocencia del propio alcalde, también lo que él sostiene tiene que ser expresado en esa forma” “Tengo la certeza de aquí no hay un Estado de ánimo de buscar perjudicar a ningún actor político, no tenemos tiempo para eso por lo demás, estamos muy concentrados en nuetra gestión (…) Eso no tiene mucho espacio y me parece que los partidos tiene que tener la capacidad de dialogar y despejar estos temas”, zanjó. Cabe destacar que, durante esta tarde, el alcalde de Recoleta convocó a un punto de prensa para responder los cuestionamientos de los medios de comunicación, sin embargo, apelando a que no se dieron las condiciones óptimas, la cita fue suspendida. Marco Moreno: “Lo que hay es una situación judicial que el Partido Comunista está buscando politizar” En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central, Marco Moreno, advirtió que las declaraciones cruzadas entre colectividades oficialistas puede afectar el pacto que se está construyendo de cara a las municipales de octubre. Una de las principales dificultades de la alianza de Gobierno, afirmó Moreno, es el procesamiento de sus disputas internas “y, por lo tanto, debiera ser capaz de poder establecer mecanismos que eviten que este tipo de situaciones puedan afectar, frente a la opinión pública, la posibilidad de construcción de un pacto electoral de todo el oficialismo desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista para enfrentar las elecciones de octubre”. “La recomendación sería que los líderes de los partidos políticos pudiesen realizar un aprendizaje, que los lleve a procesar adecuadamente sus diferencias porque, de lo contrario, ponen en riesgo la viabilidad del pacto electoral que están construyendo de cara a las elecciones de octubre”, señaló. Es decir, construir estructuras partidarias, establecer el fair play y evitar las declaraciones a través de los medios de comunicación “de tal manera de que el proceso siga su trámite judicial. Evitar politizar las decisiones judiciales, ese es el punto, porque acá lo que hay es una situación judicial que el Partido Comunista está buscando politizar“. En relación al trasfondo de los dardos de Daniel Jadue contra su sector, el académico afirmó que “todo parece indicar que la reacción del alcalde forma parte casi de lo que hay que hacer por manual cuando un político está enfrentado a un cuestionamiento judicial“. Según Moreno, la estrategia lo que indica es “que tú tienes que buscar responsables o trasladar la responsabilidad a otros y, por lo tanto, a partir de eso es que surgen las teorías conspiranoicas o de que son otros los que están detrás de determinadas acciones. En este caso judiciales”. Lo último, afirmó el académico, basado en las negociaciones políticas para las elecciones de octubre donde “evidentemente los partidos políticos echan mano de todas las herramientas para poder maximizar sus intereses. En el caso del Partido Comunista, en la comuna de Santiago, por ejemplo, la mantención de la alcaldesa Irací Hassler como la candidata del pacto”. Imagen de Portada: Agencia ATON.

