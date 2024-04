0c79aa0c90

Política Matthei confirma que no irá a la reelección por Providencia: “Abro la puerta a nuevos liderazgos municipales” La decisión de la alcaldesa refuerza la posibilidad de que sea ella quien asuma el desafío de representar a Chile Vamos en la carrera hacia La Moneda. No obstante, la edil aseguró que se mantendrá a la cabeza de la comuna hasta diciembre. Diario UChile Viernes 5 de abril 2024 14:56 hrs.

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, confirmó este viernes que no volverá a competir por el liderazgo de la comuna, lo que, a todas luces, supone que su próximo desafío político será la Presidencia de la República en las elecciones de 2025. Matthei convocó a los medios de comunicación en el Café Literario, ubicado en el Parque Balmaceda de Providencia, reconociendo que estos años al mando de la comuna han sido momentos “gratificantes y felices”. “Es justamente porque no tengo la certeza de poder dedicar todo mi tiempo y mi atención a los asuntos comunales en un próximo período, que he tomado la decisión de no repostular a un tercer período como alcaldesa de Providencia”, inició su intervención. De esa manera, la edil señaló que su compromiso con los vecinos de la comuna la hizo “pensar muy detenidamente esta decisión”. “Al final opté, con mucha pena en mi corazón, por dar un paso al costado y abrir la puerta a nuevos liderazgos municipales”, dijo. “Por supuesto, continuaré siendo alcaldesa de Providencia hasta el último día de mi mandato, en diciembre de este año. Y lo haré con fuerza, compromiso y dedicación, de la misma manera que he intentado hacerlo durante 7 años y medio”, añadió. Consultada por su intención de ser candidata presidencial de Chile Vamos para las próximas elecciones de 2025, Matthei sostuvo que “es evidente que en mi decisión ha pesado la posibilidad de que el próximo año me toque asumir nuevos desafíos”. “Por ahora no quiero hablar de candidaturas en el próximo año, ya que nuestros esfuerzos deben estar enfocados en elegir a los mejores alcaldes, concejales, gobernadores y consejeros regionales a lo largo de Chile”, aclaró. Asimismo, dijo: “Nadie sabe qué ocurrirá en un año y medio más. No hay tiempo para improvisar. Se requiere preparación, trabajo y mucho rigor”. “Lo que venga no se tratará específicamente de mí, sino de escuchar, de debatir y delinear políticas que logren que los chilenos sientan nuevamente ilusión respecto de su futuro, que permitan avances en seguridad, crecimiento y en equidad en Chile”, comentó. Sobre su sucesor en Providencia, la actual alcaldesa prefirió no dar nombres. “No me corresponde a mí señalar a nadie; eso es algo que con responsabilidad y pensando en el bien de la comuna harán los partidos y los vecinos, quienes elegirán a mi sucesor o sucesora”, declaró. Al finalizar, Evelyn Matthei dejó una reflexión. “No busco hacer historia. Lo que ansío es que en nuestro país sean muchas y muchos los que tengan las oportunidades para lograr sus sueños y sus metas”, afirmó.

