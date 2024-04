90f22090d9

Nacional Pueblos originarios ONG Vahine Matato’a pide al Gobierno retomar conversaciones por reclamación de terrenos del aeropuerto de Rapa Nui Valeria Pakarati explicó que las manifestaciones en el terminal aéreo se deben al reclamo territorial de la familia Roe. Estos últimos, habrían estado negociando una reparación económica con el Ejecutivo y hoy exigen que se retome el diálogo. Diario UChile Miércoles 10 de abril 2024 11:36 hrs.

El pasado lunes integrantes de la familia Roe de Rapanui interrumpieron el normal funcionamiento del aeropuerto de la zona, con el objetivo de protestar ante una serie de compromisos incumplidos por parte del Gobierno. En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la presidenta de la ONG Vahine Matato’a Rapanui, Valeria Pakarati, explicó que el conflicto “es un tema histórico en la relación con el Estado de Chile” y se debe a que la familia Roe reclama la posesión territorial de los terrenos en donde se emplaza la terminal aérea. De acuerdo a Pakarati, “las primeras reclamaciones de forma moderna, son de aproximadamente el 2010, ahí se llegó a alguna conversación dentro de ese tiempo y luego en pandemia se hizo una negociación (…) donde empezaron los primeros atisbos de reconciliación y entendimiento”, indicó. En ese momento, dijo Pakarati, “definitivamente el Estado de Chile reconoce la posesión de la familia Roe del terreno y se llega a una compensación reparatoria que se tenía que ir trabajando a través del tiempo, en estas mesas tan importantes que debía hacer el Estado con la familia”. Sin embargo, después de un primer pago indemnizatorio, el diálogo se habría detenido. “La familia espera que se retomen estas conversaciones, se entiende que han pasado muchísimas cosas entre medio, pero debiese haber un equipo que esté preocupado y ellos se dan cuenta en algún minuto que no hay una mejor intención de seguir”, contó Pakarati. “Esto fue como un calmante (…) No logran llegar a un acuerdo, no se da un ápice de que haya una mesa de trabajo constante y ellos en diferentes ocasiones van al Estado y no son oídos. Ahí llegan al acuerdo de cerrar el acceso a los vehículos y a los tour operadores en modo de presión”, aseguró. La presidente de la ONG Vahine Matato’a Rapanui recordó que los instrumentos internacionales de derechos humanos reconocen “el tema de la reparación, cualquiera sea, económica, social, jurídica, la que se estime conveniente dependiendo del daño que hayan tenido cada una de estas minorías o los pueblos indígenas” y en ese contexto, recalcó que el Estado no ha dado continuidad a las conversaciones. “Hoy día al parecer tenemos un nuevo delegado que creo que no tiene un buen conocimiento de la negociación pasada”, agregó. Respecto a lo que esperan del Gobierno para detener las movilizaciones, Pakarati mencionó la reinstalación de las mesas de diálogo con la familia, “para encontrarle la solución, porque además esto es desgastante”. “No es fácil tener una negociación de esta índole. El Ejecutivo tiene todas las herramientas y todos los equipos de los que la familia carece. La familia lo que más tiene es el derecho a la tierra, se avala en los tratados de la libre determinación y la autonomía para hacer una buena negociación y de la buena intención de llegar a un acuerdo. En cambio, el aparataje Ejecutivo y del Estado, que es el garante, no lo está haciendo al 100%, no se visualiza una buena fe al respecto”, opinó. Revisa la entrevista completa aquí:

