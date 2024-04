acb9c547e3

655c7b75b8

Deportes Así será la temporada 2024 de la Liga Nacional de Básquetbol Femenino Este fin de semana comenzará la principal competencia cestera femenina del país con el objetivo de consolidarse dentro de la temporada deportiva nacional. Diario UChile Jueves 11 de abril 2024 20:57 hrs.

Compartir en

La temporada 2024 de la primera división de la Liga Nacional Femenina (LNF) está a la vuelta de la esquina. El campeonato iniciaría el próximo 13 de abril con la celebración de la primera jornada del Torneo Apertura. Un certamen que se extendería de abril a julio, ofreciendo 14 semanas de competencia con la participación de 12 clubes, los cuales estarían divididos en dos zonas. Se disputarían hasta 78 encuentros, incluyendo fase zonal, playoff y cuadrangular final. Sportiva Italiana (Valparaíso), vigente campeona, Colegio Los Leones (Quilpué), Gimnástico (Viña del Mar), Universidad de Chile (Santiago), Sergio Ceppi (Santiago) y Municipal Puente Alto (Santiago) integrarían la Zona Centro. Universidad de Concepción, Universidad de la Frontera (Temuco), Universidad Católica Santísima Concepción, Escuela Alemana de Paillaco, CEB Puerto Montt y Español Punta Arenas darían vida a la Zona Sur. La fase zonal, con 10 semanas de competencia y 60 juegos, se jugaría de la siguiente forma: Semana I – 13/4

Semana II – 20/4

Semana III – 27/4

Semana IV – 4/5

Semana V – 11/5

Semana VI – 18/5

Semana VII – 25/5

Semana VIII – 1/6

Semana IX – 8/6

Semana X – 15/6 Los ocho mejores, cuatro por zona, avanzarían a playoff, etapa que se definiría en series/cruces al mejor de tres enfrentamientos. Se jugaría en la condición local, visita y local en caso de ser necesario. A. 1º A vs. 4º A

B. 2º A vs. 3º A

C. 1º B vs. 4º B

D. 2º B vs. 3º B Programación playoff: Primera fecha – 22/6

Segunda fecha – 29/6

Tercera fecha – 6/7

Los ganadores de cada serie accederán al cuadrangular final. Esta instancia, con sede aún por definir, se jugará en un todos contra todos a lo largo de tres fechas. Programación Top 4: Primera fecha – 14/7

Segunda fecha – 15/7

Tercera fecha – 16/7

La temporada 2024 de la primera división de la Liga Nacional Femenina (LNF) está a la vuelta de la esquina. El campeonato iniciaría el próximo 13 de abril con la celebración de la primera jornada del Torneo Apertura. Un certamen que se extendería de abril a julio, ofreciendo 14 semanas de competencia con la participación de 12 clubes, los cuales estarían divididos en dos zonas. Se disputarían hasta 78 encuentros, incluyendo fase zonal, playoff y cuadrangular final. Sportiva Italiana (Valparaíso), vigente campeona, Colegio Los Leones (Quilpué), Gimnástico (Viña del Mar), Universidad de Chile (Santiago), Sergio Ceppi (Santiago) y Municipal Puente Alto (Santiago) integrarían la Zona Centro. Universidad de Concepción, Universidad de la Frontera (Temuco), Universidad Católica Santísima Concepción, Escuela Alemana de Paillaco, CEB Puerto Montt y Español Punta Arenas darían vida a la Zona Sur. La fase zonal, con 10 semanas de competencia y 60 juegos, se jugaría de la siguiente forma: Semana I – 13/4

Semana II – 20/4

Semana III – 27/4

Semana IV – 4/5

Semana V – 11/5

Semana VI – 18/5

Semana VII – 25/5

Semana VIII – 1/6

Semana IX – 8/6

Semana X – 15/6 Los ocho mejores, cuatro por zona, avanzarían a playoff, etapa que se definiría en series/cruces al mejor de tres enfrentamientos. Se jugaría en la condición local, visita y local en caso de ser necesario. A. 1º A vs. 4º A

B. 2º A vs. 3º A

C. 1º B vs. 4º B

D. 2º B vs. 3º B Programación playoff: Primera fecha – 22/6

Segunda fecha – 29/6

Tercera fecha – 6/7

Los ganadores de cada serie accederán al cuadrangular final. Esta instancia, con sede aún por definir, se jugará en un todos contra todos a lo largo de tres fechas. Programación Top 4: Primera fecha – 14/7

Segunda fecha – 15/7

Tercera fecha – 16/7