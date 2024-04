e98cc16c9d

Educación Entrevista Diputada Placencia (PC): “Me parece grave que la derecha use la educación con fines políticos” “Podemos tener diferencias de interpretación, incluso en las propuestas de solución, pero eso es distinto a tomar una actitud agresiva y mentirosa”, aseguró la parlamentaria, después de lo sucedido en la Comisión de Educación con el ministro Cataldo. Diario Uchile Jueves 11 de abril 2024 14:49 hrs.

Luego de que diputados gremialistas solicitaron la renuncia del ministro de Educación, Nicolás Cataldo, y tras la descoordinación comunicacional que éste tuvo con la vocería de Gobierno, continúa la discusión sobre la crisis educativa en Chile debido a la falta de matrículas, las denuncias contra la plataforma “Anótate en la Lista” y los traspasos a los Servicios Locales de Educación (SLEP). La diputada del PC e integrante de la Comisión de Educación, Alejandra Placencia, aseguró en conversación con la primera edición de Radioanálisis que las acusaciones respecto de un servicio premium de la plataforma “ya han sido descartadas” y explicó que este sistema contratado por el Mineduc viene a resolver la desigualdad en las condiciones de las postulaciones. “Sin embargo, hay que hacer muchísimos ajustes que pasan primero por la responsabilidad de los sostenedores para entregar esa información de cupos disponibles. El ministerio a través de la plataforma, lo que hace es gestionar los cupos, pero no es quien nos informa directamente”, añadió. Asimismo, cuestionó la solicitud realizada por parlamentarios de la UDI luego de la exposición que realizó el ministro Cataldo en la Comisión de Educación de la Cámara Baja. “Podemos tener diferencias de interpretación, incluso en las propuestas de solución, pero eso es distinto a tomar una actitud agresiva de la nada, además de mentirosa, porque una de las alocuciones era que el ministro no había hablado de las matrículas y de lo que hace falta y toda su intervención fue sobre los cupos”, afirmó. Y agregó que “creo que es un elemento innegable el anticomunismo, sin embargo, lo que me parece muchísimo más evidente y más grave es que se utilice por parte de la derecha un tema tan importante como la educación para sus propios fines políticos, y no se hable de cómo mejorar el sistema, tanto público como el sistema privado”. Respecto de las críticas a los SLEP la diputada del PC señaló que efectivamente hay problemas de implementación: “Hemos visto cómo se expresan las falencias y es por eso que se ha hecho todo un trabajo para hacer las mejoras a la legislación. No tiene que ver con que tengamos críticas, no tiene que ver con que tengamos diferencias, tiene que ver con que el objetivo es realmente fortalecer la educación pública y no generar un retroceso a un sistema fracasado como es el de la municipalización”. Asimismo, comentó sobre los cuestionamientos por parte de los municipios del sector oriente de Santiago que se trata de comunas que sí pueden hacerse cargo de sus colegios. No obstante, la diputada enfatizó que “esa no es la realidad de Chile”, por lo que el oficialismo llama “a ser política de Estado para que en todos los lugares del país pueda garantizarse el derecho a la educación de los niños y niñas, porque hay lugares de Chile donde hay escuelas solamente gracias al Estado”.

