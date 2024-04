e98cc16c9d

Nacional Salud Eric Aedo (DC): “Las isapres no han ayudado a resolver el problema que ellas mismas generaron” El diputado abordó el despacho de la Ley Corta desde la Comisión de Salud de la Cámara. Además, se refirió al respaldo que recibió el proyecto de cumplimiento tributario, iniciativa que manda una señal contra "la evasión y elusión de impuestos". Diario UChile Jueves 11 de abril 2024 12:47 hrs.

El jefe de bancada de la Democracia Cristiana, Eric Aedo, abordó el despacho de la Ley Corta de Isapres desde la Comisión de Salud y la aprobación en general del proyecto de cumplimiento tributario desde la Cámara Baja. En conversación de la primera edición de Radioanálisis, el parlamentario indicó que la iniciativa “fortalece la idea de que, desde Fonasa, los usuarios puedan adquirir un seguro complementario de salud que permita tener prestaciones incluso con el mundo y prestadores privados”. “Eso me parece importante como alternativa para quienes no quieren permanecer en la salud privada y quieren migrar hacia Fonasa”, declaró Aedo. El diputado de la decé detalló que en el proyecto también “autorizó el aumento de las primas asociadas a los contratos de salud, se puso tope a las alzas que pudiesen tener los planes de salud hasta un 10% y se estableció un plazo del pago de la deuda de 10 años“: “Para darle estabilidad al sistema y que obviamente existan formas mucho más expeditas para poder pagar la deudas que los isapres tienen con sus usuarios”. Por lo demás, el diputado destacó que “el Ejecutivo se comprometió en la Comisión de Hacienda a incorporar una indicación que dé como alternativa que el sistema de salud privado, por ejemplo, pueda permitir bonos de deudas para también de esa forma hacer devolución de los recursos a sus usuarios, que pueden expresarse en prestaciones médicas o en algún instrumento financiero, que los usuarios que reciban ese bono, si así lo estiman conveniente, puedan tranzarlo en el sistema financiero“. “Esa emisión de bono es voluntaria, es una facultad que pueden tener las isapres si las quieren generar y obviamente desde el punto de vista de los usuarios, es decir, no es obligatorio sino que es una alternativa”, explicó el parlamentario. Respecto a la participación de holdings en las licitaciones del seguro complementario, el parlamentario indicó que “pueden participar distintas empresas aseguradoras” y que “sería muy difícil, prácticamente inconstitucional si tú pusieses barreras de entradas en esa licitación“. Respecto al cumplimiento del mandato de la Corte Suprema, respondió que sí se ha avanzado, pero no de la manera más “optima”. No obstante, destacó que sí se ha generado un espacio para lograr un mejor acuerdo en la Comisión Mixta. “Seguramente no va a ser el óptimo, pero hay que resolver un problema que se ha arrastrado por décadas y de la cual, en mi opinión, las isapres no han tenido un rol de ayudar a resolver el problema que ellos mismos generaron. Yo esperaría una actitud bastante más proactiva, incluso del sistema privado de salud, y no solo quedarse de brazos cruzados esperando que le rebajen no más la deuda, que ha sido la actitud permanente que han tenido hasta acá, sino que en un rol de poner soluciones sobre la mesa”, declaró. Respecto al proyecto de cumplimiento tributario, Aedo indicó “este proyecto tuvo un amplio respaldo y la señal política es que en la elusión y evasión de impuestos que realizan personas naturales o empresas obviamente va a haber una actitud activa de salir a recuperar esos dineros que hoy día no están siendo pagados como impuestos”. “Es importante porque en la discusión de elusión y evasión de impuestos quedó muy de manifesto que eso también es una forma en que el crimen organizado blanquea dinero o tiene actividades ilícitas y no paga lo que corresponde”, planteó. Respecto a la presidencia de la Cámara, Aedo sostuvo estar “bien contento porque yo fuí duro, emplazé al Gobierno, al comité político, los sentía muy inactivos y hubo una reversión por parte del oficialismo, también desde el Gobierno y La Moneda, se activaron y fuimos desde muy atrás, desde que estábamos perdiendo por aproximadamente 10 votos de la mesa de la Cámara”. “Lo que yo encontraba increíble y no compartía era que fuese como la crónica de una muerte anunciada, que hubiese una actitud pasiva porque si se perdía por un amplio márgen, lo que iba a suceder es que la derecha y esta nueva sociedad política que se ha ido conformado entre Demócratas y algunos independientes iba a generar el cambio del reglamento de la Cámara de Diputados y con eso se iba a reordenar todas las comisiones, Salud, Economía, Constitución, Hacienda, y eso iba a generar un clima pésimo y, lo segundo, es que el Gobierno francamente dejaba de gobernar”, señaló Aedo. Revisa la entrevista completa acá: Imagen de Portada: Agencia ATON.

