Nacional Diputados RN solicitan a Contraloría estudiar legalidad del “Criterio Tohá” y su aplicación frente al general Yáñez Los parlamentarios buscan anticiparse a un eventual llamado a retiro del alto mando de Carabineros. Además, los legisladores pusieron en duda la gestión de la ministra del Interior. Diario UChile Viernes 12 de abril 2024 20:15 hrs.

Este viernes la bancada de diputados y diputadas de Renovación Nacional (RN) llegaron hasta la Controlaría General de la República para entregarle una carta a la contralora (s) Dorothy Pérez Gutiérrez, en la que expresaron su preocupación por la posible aplicación del denominado “Criterio Tohá” al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien próximamente será formalizado en el marco de una investigación por presuntos delitos en el marco del estallido social. La acción estuvo liderada por la jefa de bancada de la tienda, la diputada Ximena Ossandón, junto al subjefe, Hugo Rey y al diputado y presidente de la Comisión de Seguridad, Andrés Longton. En la carta, los parlamentarios buscan anticiparse a un eventual llamado a retiro del general Yáñez y afirman que el decreto de retiro debe fundarse e ir a toma de razón ante el órgano contralor. Según los legisladores, el “Criterio Tohá” no puede ser aplicado al general Yañez, y sería por tanto ilegal en este caso, ya que si bien el general director no es inamovible, su llamado a retiro no puede basarse únicamente en un criterio general basado meramente en un estándar político del Gobierno. La bancada de RN enfatiza en el escrito que el “Criterio Tohá”, que parece atendible, sólo se pueda ocupar en funcionarios de confianza del Presidente, pero no de uno que tiene un estatuto especial. En efecto, para los parlamentarios de oposición la formalización es un acto de garantías, no una sanción anticipada, por lo que sacar a un general director y aplicarle el mismo criterio que para un Seremi o un asesor, no es justificable. A juicio de éstos, la contralora no debiese tomar razón de un eventual decreto de retiro. Desde Contraloría, la jefa de la bancada de diputados de RN, Ximena Ossandón, señaló que para los parlamentarios presentes, “aplicar el ‘Criterio Tohá’ es absolutamente ilegal e inconstitucional en el caso del director general de carabineros, el general Yañez”. “Todo esto basándonos en que consideramos que cualquier gobierno puede tener un estándar moral y aplicar el criterio Tohá a todos los funcionarios que sean de su confianza. Y en el caso de las Fuerzas Armadas y en especial del general Yañez, no son funcionarios de confianza, son funcionarios que desde su elección hasta su remoción están estipulados en nuestra Constitución”, dijo. En esa línea, la parlamentaria argumentó que “si se decide remover al general Yañez el día de su formalización, el Gobierno tiene que emitir un decreto supremo fundado, el cual debe ser después tomado a razón por Contraloría, por eso estamos acá, y después debe comunicarse también a ambas Cámara. Consideramos que el director general no es un funcionario público cualquiera, así lo dice nuestra Constitución. El hecho de que sea formalizado es un acto garantista y bajo ninguna circunstancia es una condena”. Por su parte, el subjefe de bancada, Hugo Rey, criticó la gestión de Carolina Tohá como ministra del Interior. Para legislados, la secretaria de Estado “tiene que replantearse justamente los criterios de cómo está abordando esto (la delincuencia)….tiene que darle celeridad a todos los proyectos de seguridad, y trabajar junto con el Presidente para darle la urgencia necesaria a todos los proyectos que se necesitan que están en el Congreso, que son muchísimos. Y, por supuesto, darle el apoyo que hoy día necesitan nuestras fuerzas policiales para que puedan aplicar la mano dura contra la delincuencia”. El presidente de la Comisión de Seguridad, Andrés Longton, sumó que “en medio de la crisis de inseguridad que estamos viendo en nuestro país, y que ayer cobró una víctima más, en este caso de Carabineros, la verdad es que nos parece improcedente y que no tiene presentación que se esté evaluando que el general director de Carabineros deje su cargo”. “Esto obviamente va a afectar la confianza política y va a inhibir a nuestros policías de poder actuar, si es que la máxima cabeza, por hechos de terceros, por una formalización que es una garantía para las personas que están siendo acusadas de algún delito, sea removido de su cargo”, aseveró. Asimismo, Longton planteó que el “Criterio Tohá” es “flagrante ilegalidad e inconstitucionalidad porque son decretos que son fundados y el fundamento no puede ser un criterio político, puede hacerlo para sus funcionarios de confianza, pero no para el general director de carabineros en medio de una crisis de seguridad”. En ese sentido, los diputados expresaron su interés en que la Contraloría General de la República examine detenidamente los argumentos que se entregan, y en definitiva, determine la ilegalidad del llamado a retiro del General Yañez

