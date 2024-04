7c7139ae32

Nacional Política Senador Insulza respalda mantener relaciones con Venezuela: “Tenemos que seguir insistiendo en que se cumplan los acuerdos” El exministro calificó como "un descaro absoluto" las declaraciones del canciller Gil. Sin embargo, planteó que se debe seguir dialogando con el país caribeño. “Necesitamos que ellos reciban a la gente que queremos expulsar del país", argumentó. Diario UChile Viernes 12 de abril 2024 12:00 hrs.

Como “un descaro absoluto”, así calificó las declaraciones del canciller de Venezuela, Yván Gil, el senador y ex ministro de Relaciones Exteriores, José Miguel Insulza (PS). Sin embargo, el legislador planteó que no se pueden romper las relaciones diplomáticas, como lo han sugerido algunos sectores del Congreso Nacional. “Yo no soy contrario al debate con Venezuela y creo que hay que decir las cosas cómo las han dicho en los últimos días, la ministra Tohá, el ministro Van Klaveren y el propio Presidente, pero otra cosa es borrarnos de Venezuela”, dijo Insulza en conversación con la primera edición de Radioanálisis. El también ex ministro del Interior, recordó que “hay chilenos que viven ese país, que necesitan de su embajada”, y que por ello, “nosotros tenemos que seguir insistiendo de manera majadera en la necesidad de que se cumplan los acuerdos”. “Necesitamos que ellos reciban a la gente que queremos expulsar del país en dirección a Venezuela y eso no digo que sea fácil, pero el romper relaciones lo hace totalmente imposible”, advirtió. En esa misma línea, argumentó que “hay muchos países que tienen pésima relaciones diplomáticas, pero todavía tienen relaciones. Hay una cantidad de lugares en los cuales hay prácticamente conflictos abiertos y sin embargo las relaciones se mantienen porque todo el mundo entiende que eso es mejor que no tener nada”, afirmó. Por otra parte, consultado respecto al asesinato del teniente Ronald Ojeda, Insulza aseguró que tiene pocas dudas de que fue organizado desde Venezuela. “Originalmente fui bastante escéptico de estas versiones, pero ahora estoy bastante convencido de que realmente eso existió. Cuando nos enteramos de cómo se había descubierto el cadáver y cómo algunas personas que tienen prontuario, que han trabajado para el gobierno venezolano, habían abandonado el país en los días anteriores. Eso es muy complicado”, indicó. “Hay que investigar. Y esto también se investiga mejor no cerrando las puertas y diciendo que ‘aquí con Venezuela no tenemos nunca más nada que ver’”, agregó. Finalmente, el exministro se refirió a la posible renuncia de la ministra del Interior, Carolina Tohá, tras el asesinato del teniente de Carabineros, Emmanuel Sánchez, esta semana en Quinta Normal. A juicio de Insulza, este Gobierno “está haciendo un esfuerzo enorme en materia de enfrentar una criminalidad que creció muy repentinamente en este país y la verdad es que el que la gente siga jugando a la política con eso me parece increíble”, estimó. “Esto de pedir renuncia de ministros cada vez que se comete un delito la verdad es que yo nunca la había visto. Además, no sirve de nada, todos estos discursos pomposos no sirven de nada. ¿Por qué no colaboran mejor y trabajamos todos juntos en este tema de la criminalidad?”, cuestionó. Revisa la entrevista completa aquí:

