La pugna Israel – Irán frente a la inoperancia del Consejo de Seguridad de la ONU

e7a6674817

ea21a6c638

Un hecho sin precedentes. De esa manera se tituló el ataque de Irán a Israel este sábado 13 de abril. Dos naciones en tensa rivalidad por años, que este fin de semana protagonizaron un nuevo capítulo en el conflicto en Medio Oriente. Un escenario en el que analistas internacionales abordan el telón de fondo que tiene diversas aristas: Por un lado, el conflicto Israel-Palestina, y por otro, el “desconocimiento” de Irán al derecho de Israel a existir. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Kamal Cumsille, académico del Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile, fue enfático en no dejar de lado el contexto del conflicto con Palestina. “Desde hace ya seis meses, Israel está llevando a cabo un exterminio en máximo grado contra los palestinos en Gaza. También en Cisjordania. Israel ha tenido varias críticas desde el sistema internacional, llamados a resoluciones que obligan a un alto al fuego, llamados intensos para permitir el ingreso de ayuda humanitaria (en Gaza) y en ese contexto comenzó a provocar a Irán”, partió explicando el especialista. El académico expresó que esta provocación tiene como fin “que este conflicto se convirtiera en una guerra regional en la que Israel aparece como la víctima”. “Aparece como el único Estado que está en peligro frente a unos vecinos que le son hostiles. Dígase Irán, Siria, Líbano. Provoca al resto de los Estados para desestabilizar la región y al momento en que se produzca esa desestabilización, posicionarse como la víctima que está en peligro”, sostuvo, recordando además que el bombardeo de Irán llegó como respuesta al ataque aéreo del 1 de abril contra el consulado iraní en la capital de Siria, Damasco, donde murieron altos comandantes iraníes. Atentado del cual culpan a Israel. El analista internacional Mladen Yopo, al ser consultado por nuestro medio, complementó la “estrategia” de Israel en el nuevo escenario. “Dado el genocidio que está produciendo en Gaza, Israel y sobre todo su régimen de derecha está quedando aislado, incluso de países aliados”, mencionó dando como ejemplo a Estados Unidos y Alemania. “Por lo tanto Netanyahu está tratando de usar este ataque, y los rehenes que tiene Hamas, como un elemento de buscar predisposiciones positivas hacia Israel”, agregó Yopo. En la escalada de tensión en la región, el director de Asuntos Internacionales de la Universidad Finis Terrae, Alberto Rojas, apuntó que: “no hay que perder de vista que este conflicto desde hace ya bastante tiempo dejó de estar restringido a lo que es la Franja de Gaza”. “La actividad del grupo Hezbolá en el sur del Líbano, de los hutíes en Yemen, y todas las milicias y grupos armados afines a Irán que se encuentran en Siria e Irak dan cuenta de que el conflicto rebasó las fronteras originales y efectivamente continúa expandiéndose por Medio Oriente”, señaló Rojas. El “pequeño” y el “gran” Satán Además de las circunstancias de la creación de Israel y el modo en que ha ido acrecentando su territorio, una arista histórica importante en este conflicto ocurre 1979 con la Revolución Islámica en Irán, que llevó al poder a un régimen que ha expresado constantemente su oposición a Israel. Su líder Ali Jamenei incluso ha tachado a Israel como un “tumor canceroso” al cuál deben erradicar. “Técnicamente no reconoce la existencia de Israel y apoya constantemente a grupos que realizan diferentes tipos de ataque contra el territorio israelí”, explicó Alberto Rojas, sobre los inicios de la tensión entre ambas naciones. “Esto sumando además que Israel es el principal aliado de Estados Unidos, que sabemos también tiene muy mala relación con Irán”, recordó el experto. Mladen Yopo ahondó más en esta relación que tiene a Estados Unidos en el medio. “A Israel le dicen el pequeño Satán y al caso de Estados Unidos el gran Satán. Ahí se va generando una confrontación creciente porque los ayatolá (actual régimen iraní) asumen la causa palestina con mucha fuerza. Dada la situación que vive el pueblo palestino desde la formación del Estado de Israel en el ‘48 bastante desmedrada, donde los han obligado a irse al exilio, los han apresado injustamente, los han reprimido, ha generado mucho malestar”, comentó el analista internacional. “Por otro lado, Irán pretende de alguna forma también sacar a Estados Unidos del área y generar un nuevo elemento de seguridad en el Medio Oriente, una nueva geopolítica en el Medio Oriente. Israel es un país directamente involucrado en la seguridad que pretende Estados Unidos”, profundizó Yopo. ¿Escalada de tensión en la región? En el caso puntual de eventuales consecuencias tras el reciente bombardeo de Irán a Israel, Kamal Cumsille especuló con las acciones a tomar por el gigante norteamericano. “Estados Unidos ya dijo que no entraría del modo en que Israel esperaría. No se va a meter en el asunto directamente. Es un aliado y le proporciona armamento y ayuda financiera, pero no va a entrar directamente”, señaló. “También hay un límite ahí que puso Rusia. Entonces están los cálculos también de no hacer escalar esto a un conflicto de mayor envergadura”, añadió el experto. Sobre ese aumento de la tensión en la zona, Mladen Yopo también concordó en que “las grandes potencias tratan de limitarla”. “No olvidemos que es una zona que produce combustible y hoy día los combustibles están limitados por otro gran productor que es Rusia a partir de la guerra en Ucrania”, aseguró el Yopo. La ONU en entredicho En la escalada del conflicto en el Medio Oriente, actores externos han reaccionado de diversas maneras. En esa línea, los analistas internacionales cuestionaron sobre todo el débil actuar de la ONU. Kamal Cumsille por ejemplo parte su exposición del tema apuntando a un “excepcionalismo israelí”. “Llama la atención sobre todo las reacciones europeas, que en el fondo declaran a Irán como un Estado que comete acciones desestabilizadoras. Como si el hecho de saltarse más de 200 resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por parte de Israel no significara una acción de por sí desestabilizadora. Se notan las preferencias y excepcionalismos que se le permiten a un Estado versus otro”, criticó Cumsille. Alberto Rojas en tanto sostuvo que “la capacidad de Naciones Unidas para resolver conflictos o incluso evitarlos es prácticamente nula”. “Se ha ido volviendo una institución obsoleta e inoperante. Que exige de manera urgente una reforma”, agregó el analista internacional. Mladen Yopo por su parte se sumó a los cuestionamientos. “Vemos las fallas completas que tiene el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como la máxima seguridad mundial. No está dando el ancho para ninguna de las guerras y conflictos hoy día en el mundo. Porque el Consejo de Seguridad funciona al ritmo de las potencias, ya sea Rusia, China, Estados Unidos fundamentalmente y después con una cierta comparsa de Francia y Gran Bretaña”, cerró el experto.

Un hecho sin precedentes. De esa manera se tituló el ataque de Irán a Israel este sábado 13 de abril. Dos naciones en tensa rivalidad por años, que este fin de semana protagonizaron un nuevo capítulo en el conflicto en Medio Oriente. Un escenario en el que analistas internacionales abordan el telón de fondo que tiene diversas aristas: Por un lado, el conflicto Israel-Palestina, y por otro, el “desconocimiento” de Irán al derecho de Israel a existir. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Kamal Cumsille, académico del Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile, fue enfático en no dejar de lado el contexto del conflicto con Palestina. “Desde hace ya seis meses, Israel está llevando a cabo un exterminio en máximo grado contra los palestinos en Gaza. También en Cisjordania. Israel ha tenido varias críticas desde el sistema internacional, llamados a resoluciones que obligan a un alto al fuego, llamados intensos para permitir el ingreso de ayuda humanitaria (en Gaza) y en ese contexto comenzó a provocar a Irán”, partió explicando el especialista. El académico expresó que esta provocación tiene como fin “que este conflicto se convirtiera en una guerra regional en la que Israel aparece como la víctima”. “Aparece como el único Estado que está en peligro frente a unos vecinos que le son hostiles. Dígase Irán, Siria, Líbano. Provoca al resto de los Estados para desestabilizar la región y al momento en que se produzca esa desestabilización, posicionarse como la víctima que está en peligro”, sostuvo, recordando además que el bombardeo de Irán llegó como respuesta al ataque aéreo del 1 de abril contra el consulado iraní en la capital de Siria, Damasco, donde murieron altos comandantes iraníes. Atentado del cual culpan a Israel. El analista internacional Mladen Yopo, al ser consultado por nuestro medio, complementó la “estrategia” de Israel en el nuevo escenario. “Dado el genocidio que está produciendo en Gaza, Israel y sobre todo su régimen de derecha está quedando aislado, incluso de países aliados”, mencionó dando como ejemplo a Estados Unidos y Alemania. “Por lo tanto Netanyahu está tratando de usar este ataque, y los rehenes que tiene Hamas, como un elemento de buscar predisposiciones positivas hacia Israel”, agregó Yopo. En la escalada de tensión en la región, el director de Asuntos Internacionales de la Universidad Finis Terrae, Alberto Rojas, apuntó que: “no hay que perder de vista que este conflicto desde hace ya bastante tiempo dejó de estar restringido a lo que es la Franja de Gaza”. “La actividad del grupo Hezbolá en el sur del Líbano, de los hutíes en Yemen, y todas las milicias y grupos armados afines a Irán que se encuentran en Siria e Irak dan cuenta de que el conflicto rebasó las fronteras originales y efectivamente continúa expandiéndose por Medio Oriente”, señaló Rojas. El “pequeño” y el “gran” Satán Además de las circunstancias de la creación de Israel y el modo en que ha ido acrecentando su territorio, una arista histórica importante en este conflicto ocurre 1979 con la Revolución Islámica en Irán, que llevó al poder a un régimen que ha expresado constantemente su oposición a Israel. Su líder Ali Jamenei incluso ha tachado a Israel como un “tumor canceroso” al cuál deben erradicar. “Técnicamente no reconoce la existencia de Israel y apoya constantemente a grupos que realizan diferentes tipos de ataque contra el territorio israelí”, explicó Alberto Rojas, sobre los inicios de la tensión entre ambas naciones. “Esto sumando además que Israel es el principal aliado de Estados Unidos, que sabemos también tiene muy mala relación con Irán”, recordó el experto. Mladen Yopo ahondó más en esta relación que tiene a Estados Unidos en el medio. “A Israel le dicen el pequeño Satán y al caso de Estados Unidos el gran Satán. Ahí se va generando una confrontación creciente porque los ayatolá (actual régimen iraní) asumen la causa palestina con mucha fuerza. Dada la situación que vive el pueblo palestino desde la formación del Estado de Israel en el ‘48 bastante desmedrada, donde los han obligado a irse al exilio, los han apresado injustamente, los han reprimido, ha generado mucho malestar”, comentó el analista internacional. “Por otro lado, Irán pretende de alguna forma también sacar a Estados Unidos del área y generar un nuevo elemento de seguridad en el Medio Oriente, una nueva geopolítica en el Medio Oriente. Israel es un país directamente involucrado en la seguridad que pretende Estados Unidos”, profundizó Yopo. ¿Escalada de tensión en la región? En el caso puntual de eventuales consecuencias tras el reciente bombardeo de Irán a Israel, Kamal Cumsille especuló con las acciones a tomar por el gigante norteamericano. “Estados Unidos ya dijo que no entraría del modo en que Israel esperaría. No se va a meter en el asunto directamente. Es un aliado y le proporciona armamento y ayuda financiera, pero no va a entrar directamente”, señaló. “También hay un límite ahí que puso Rusia. Entonces están los cálculos también de no hacer escalar esto a un conflicto de mayor envergadura”, añadió el experto. Sobre ese aumento de la tensión en la zona, Mladen Yopo también concordó en que “las grandes potencias tratan de limitarla”. “No olvidemos que es una zona que produce combustible y hoy día los combustibles están limitados por otro gran productor que es Rusia a partir de la guerra en Ucrania”, aseguró el Yopo. La ONU en entredicho En la escalada del conflicto en el Medio Oriente, actores externos han reaccionado de diversas maneras. En esa línea, los analistas internacionales cuestionaron sobre todo el débil actuar de la ONU. Kamal Cumsille por ejemplo parte su exposición del tema apuntando a un “excepcionalismo israelí”. “Llama la atención sobre todo las reacciones europeas, que en el fondo declaran a Irán como un Estado que comete acciones desestabilizadoras. Como si el hecho de saltarse más de 200 resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por parte de Israel no significara una acción de por sí desestabilizadora. Se notan las preferencias y excepcionalismos que se le permiten a un Estado versus otro”, criticó Cumsille. Alberto Rojas en tanto sostuvo que “la capacidad de Naciones Unidas para resolver conflictos o incluso evitarlos es prácticamente nula”. “Se ha ido volviendo una institución obsoleta e inoperante. Que exige de manera urgente una reforma”, agregó el analista internacional. Mladen Yopo por su parte se sumó a los cuestionamientos. “Vemos las fallas completas que tiene el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como la máxima seguridad mundial. No está dando el ancho para ninguna de las guerras y conflictos hoy día en el mundo. Porque el Consejo de Seguridad funciona al ritmo de las potencias, ya sea Rusia, China, Estados Unidos fundamentalmente y después con una cierta comparsa de Francia y Gran Bretaña”, cerró el experto.