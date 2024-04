24b87853a2

f257c5e9c4

Nacional Política Senador García Ruminot toma distancia de eventual censura en la Cámara: “Son decisiones soberanas” El presidente del Senado reconoció tener diferencias con los parlamentarios de oposición respecto de llevar adelante la moción contra la nueva mesa directiva presidida por la diputada del Partido Comunista, Karol Cariola. Diario UChile Jueves 18 de abril 2024 19:35 hrs.

Compartir en

El presidente del Senado, José García Ruminot (RN), salió al paso de los dichos del senador del Partido por la Democracia, Ricardo Lagos Weber, quien acusó a sus colegas de oposición de estar “cebados con bloquearlo todo”. En diálogo con Radio Pauta, García Ruminot defendió la labor de los senadores de su sector y aseguró que la oposición de la Cámara Alta no está “cebada” con el poder. En esa línea, sostuvo que trabajan todos los días “codo a codo” con el senador Lagos Weber”. “Él puede dar fe de que nosotros no estamos trabando nada, que no nos hemos cebado con el poder (…) no comparto esas declaraciones“, afirmó. Asimismo, admitió tener diferencias, pero señaló que “el ánimo es más positivo y más constructivo”. Por otro lado, el presidente del Senado, subrayó que “tenemos previsto reunirnos para el próximo lunes 22 al mediodía una reunión con la ministra Tohá para avanzar en la coordinación de proyectos de ley en seguridad“. Respecto a la moción de censura ingresada contra la recién electa mesa directiva de la Cámara de Diputadas y Diputados, el senador de RN afirmó que debe ser muy respetuoso de lo que ocurre en la Cámara de Diputados porque “son decisiones soberanas“. En esa misma línea, García se refirió a los dichos del diputado del Partido de la Gente (PDG), Gaspar Rivas, -quien afirmó que el Gobierno, a través del ministro Segpres, Álvaro Elizalde, le “ofreció” la vicepresidencia de la Cámara Baja a cambio de apoyar a Karol Cariola– y aseguró que “indudablemente iban a despertar sospechas, incomodidades, enojos e iban a derivar en una censura”. García Ruminot también abordó las últimas declaraciones del Presidente Gabriel Boric en que, a propósito del pacto fiscal, le dijo a los empresarios el miércoles por la tarde que “en vez de estar aportillando las propuestas”, había que ponerse “de acuerdo”. Frente a esto, el senador afirmó que desconocía los motivos del Presidente para hacer ese tipo de declaraciones y subrayó que “en lugar de estar enfrentándonos, creo que hay que estar en lo grande y lo grande hoy día es reconstruir las confianzas de tal forma que la inversión fluya“.

El presidente del Senado, José García Ruminot (RN), salió al paso de los dichos del senador del Partido por la Democracia, Ricardo Lagos Weber, quien acusó a sus colegas de oposición de estar “cebados con bloquearlo todo”. En diálogo con Radio Pauta, García Ruminot defendió la labor de los senadores de su sector y aseguró que la oposición de la Cámara Alta no está “cebada” con el poder. En esa línea, sostuvo que trabajan todos los días “codo a codo” con el senador Lagos Weber”. “Él puede dar fe de que nosotros no estamos trabando nada, que no nos hemos cebado con el poder (…) no comparto esas declaraciones“, afirmó. Asimismo, admitió tener diferencias, pero señaló que “el ánimo es más positivo y más constructivo”. Por otro lado, el presidente del Senado, subrayó que “tenemos previsto reunirnos para el próximo lunes 22 al mediodía una reunión con la ministra Tohá para avanzar en la coordinación de proyectos de ley en seguridad“. Respecto a la moción de censura ingresada contra la recién electa mesa directiva de la Cámara de Diputadas y Diputados, el senador de RN afirmó que debe ser muy respetuoso de lo que ocurre en la Cámara de Diputados porque “son decisiones soberanas“. En esa misma línea, García se refirió a los dichos del diputado del Partido de la Gente (PDG), Gaspar Rivas, -quien afirmó que el Gobierno, a través del ministro Segpres, Álvaro Elizalde, le “ofreció” la vicepresidencia de la Cámara Baja a cambio de apoyar a Karol Cariola– y aseguró que “indudablemente iban a despertar sospechas, incomodidades, enojos e iban a derivar en una censura”. García Ruminot también abordó las últimas declaraciones del Presidente Gabriel Boric en que, a propósito del pacto fiscal, le dijo a los empresarios el miércoles por la tarde que “en vez de estar aportillando las propuestas”, había que ponerse “de acuerdo”. Frente a esto, el senador afirmó que desconocía los motivos del Presidente para hacer ese tipo de declaraciones y subrayó que “en lugar de estar enfrentándonos, creo que hay que estar en lo grande y lo grande hoy día es reconstruir las confianzas de tal forma que la inversión fluya“.