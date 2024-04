c0f5dcda59

f6c3baf53a

Cultura “7 historias para 1 Silvio”: Malucha Pinto y Carmen Prieto se sumergen en un viaje por los éxitos del trobador cubano Las artistas están a pocos días de estrenar un nuevo proyecto que definen como un género que "tiene algo del cuentacuentos, del teatro, de poesía". El montaje se presentará en el Teatro Camino a partir del viernes 26 de abril. Diario UChile Viernes 19 de abril 2024 16:05 hrs.

Compartir en

Este viernes 26 de abril, el escenario del Teatro Camino recibirá un espectáculo que llega para recordar los lazos de Chile con el fundamental trovador cubano Silvio Rodríguez. A través de la dramaturgia de Malucha Pinto, la dirección de Marcela Paz Silva y la música de Carmen Prieto, el trío de mujeres propone un verdadero viaje por el presente, los recuerdos y la memoria femenina, en un espectáculo bautizado como “7 historias para 1 Silvio”. “Esto no es una obra estrictamente hablando, hay que decirlo. Tampoco es un recital”, explicó Pinto durante una entrevista con el programa Semáforo sobre el formato que experimentan con esta propuesta. “Es un género que hemos ido descubriendo y que tiene algo del cuentacuentos, del teatro, de poesía. Es un relato“. Sobre las tablas, Malucha y Carmen serán las mujeres que encauzarán este viaje que también involucrará al público presente. “Son dos amigas que se quieren, que se preguntan a sí mismas y le preguntan a la gente. Es un espectáculo muy participativo en que el público está dentro del relato. Vamos a cantar juntos, lo que a mi me encanta. Y hay siete historias que nosotras hemos ido rescatando, algunas nuestras. Hay historias lindas, amorosas, divertidas, mucho humor, y emoción también. Y temas trascendentes, preguntas trascendentales hechas en este espíritu”, precisó la actriz y dramaturga. Esta unión entre música y cuestionamientos colectivos constituye un binomio que promete no dejar a nadie indiferente. Así lo comentó Prieto, quien aseguró tener certeza del efecto que se producirá en cada una de las funciones. “Lo que me gustaría que suceda es lo que creo que va a suceder. Tengo una certeza de que esto va a ir por una línea directa al alma, al corazón, a la memoria, al recuerdo, a reinstalar tus engranajes de cómo te moviste. Y creo que aun cuando el público pudiera ser no conocedor de Silvio, sí le van a pasar cosas”, comentó la artista en el espacio conducido por Antonella Estévez. Una historia llena de reencuentros Tal como lo devela su título, el hilo conductor más importante del montaje serán, justamente, las canciones de Silvio Rodríguez. Pero esta selección no es antojadiza. Por el contrario, tiene como antecedente el disco “Señora del tiempo”, un disco publicado por Prieto en tiempos de pandemia y que trajo una reinterpretación de varias composiciones del músico cubano. “De partida siempre he pensado que Silvio no es solamente una excelente letra y poética y filosófica. Él es un gran intérprete de sí mismo. O sea, el que mejor canta a Silvio es Silvio. Y tiene que ver un poco con el acumulo de experiencia”, comentó la artista. Además, la de Rodríguez es una figura que está presente en su vida desde la niñez. “Lo escucho desde que tengo cinco años. Lo he vislumbrado. Incluso hasta le he encontrado canciones malas, porque esto de la creación también pasa por sus momentos”, confesó Prieto. “Ha sido realmente un ejercicio lindo el tomar esto de Silvio. Tiene que ver también con mi edad, con mi experiencia como intérprete y cantante“. “Y eso es lo que yo siento que la Malucha pescó, lo que la cautivó para inspirarnos”, agregó. “Finalmente esto es una gran inspiración. El disco lo hice en plena pandemia y tiene ese grado del camino intrincado, ensayando por Zoom. El lanzamiento fue con pandemia también, entraron 25 personas a la SCD. Todo fue así. Así que este es un segundo lanzamiento”, afirmó Pinto. “La Carmen rescata la complejidad de Silvio como músico”, sumó su compañera. “Porque encuentro que Silvio es de una complejidad musical extraordinaria, y él siempre va variando. El Silvio que uno conoció de chica al Silvio de hoy, en madurez. Sus arreglos, cómo él ha ido incorporando distintos instrumentos… Y ella hace arreglos de esa música súper interesantes”. Pero desde el lado teatral, este proyecto también significó un reencuentro para Malucha Pinto. En su caso, el retorno a la actuación: “Hace mucho tiempo que no estoy de actriz, pero mucho. He ido dirimiendo más en dirigir, en escribir, más que en actuar. Y ha sido toda una experiencia. De encontrarte con el cuerpo, con quien eres hoy, además, con tu edad. De encontrarte arriba del escenario en este viaje”. “Porque siempre hacer una obra es un viaje profundo, transformador, donde uno toca muchas cosas personales, generacionales. Así que ha sido una tremenda experiencia. Y hermoso hacerlo de la mano de la Carmen. Ya teníamos nuestra experiencia en ‘Me desordeno amor’, ya habíamos hecho nosotras este diálogo, esa dupla entre la música y el teatro. Así que esto ha sido como profundizar en algo que habíamos encontrado juntas, y creo que es un paso que trasciende a esa obra anterior”, afirmó la actriz. La resistencia a través de la cultura En un presente marcado por los desencuentros y la inserción de la vida en las lógicas neoliberales, las artistas consideran que el teatro y la cultura se transforman en una verdadera herramienta de resistencia. “Para mí, este es un tiempo de preguntas. Y eso hace la obra. Nos hacemos preguntas y se las hacemos al público mientras cantamos. Y creo que hoy día tenemos que reflexionar muy profunda y trascendentalmente para dónde vamos, de qué se trata todo esto. Nuestras luchas, la forma en que lo hemos hecho. Hay que abrirse a nuevas maneras. Todo eso está ahí, dando vueltas de una manera u otra en la obra”, reflexionó Pinto. En relación a sus motivaciones para seguir haciendo arte, la actriz aseguró que su mayor motor es el amor y la pasión por su trabajo. “Yo no podría hacer otra cosa. Y eso es un desgarro, porque cuando te dicen ‘no, en este mundo hay que reinventarse’. ¿Cómo abandonar lo que uno hace y ama?, ¿cómo vas a desdecir tu experiencia? Mi cuerpo ha pasado por esta historia y tiene rastros, huellas, historia, y yo no puedo traicionar lo que he vivido, a la gente con la que me he encontrado, las conversaciones que hemos tenido. Sigo estando cierta de que el mundo tal cual como lo estamos construyendo, independiente de cualquier ideología, no nos hace feliz. Ni a los que lo sostienen ni a los que no lo sostienen”. Y agregó: “Estamos viviendo y atravesando un momento de profunda infelicidad, de dolor, de confusiones. No hay nada que nos llene el alma, el espíritu. Entonces, hay que seguir en el mundo de la cultura, haciendo teatro contra todos los pronósticos que nos dicen que hoy es dificilísimo hacerlo. No hay nada que apoye esta iniciativa. Pero me acuerdo de un libro que leí hace muchos años que se llama ‘La hija del caníbal’, donde hay un personaje que es un anarquista. Hay un monólogo donde él dice ‘mientras haya uno solo que siga afirmando la belleza, esta va a ser posible’. Y yo moriré afirmando la belleza, porque la conozco, la siento, y sé que esa es nuestra sustancia, nuestra esencia”. Las funciones de “7 historias para 1 Silvio” se extenderán del viernes 26 de abril al domingo 5 de mayo. Las entradas están disponibles en el sitio web de Teatro Camino y sus valores oscilan entre los 6 mil y 8 mil pesos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Teatro Camino Héctor Noguera (@teatrocamino)

Este viernes 26 de abril, el escenario del Teatro Camino recibirá un espectáculo que llega para recordar los lazos de Chile con el fundamental trovador cubano Silvio Rodríguez. A través de la dramaturgia de Malucha Pinto, la dirección de Marcela Paz Silva y la música de Carmen Prieto, el trío de mujeres propone un verdadero viaje por el presente, los recuerdos y la memoria femenina, en un espectáculo bautizado como “7 historias para 1 Silvio”. “Esto no es una obra estrictamente hablando, hay que decirlo. Tampoco es un recital”, explicó Pinto durante una entrevista con el programa Semáforo sobre el formato que experimentan con esta propuesta. “Es un género que hemos ido descubriendo y que tiene algo del cuentacuentos, del teatro, de poesía. Es un relato“. Sobre las tablas, Malucha y Carmen serán las mujeres que encauzarán este viaje que también involucrará al público presente. “Son dos amigas que se quieren, que se preguntan a sí mismas y le preguntan a la gente. Es un espectáculo muy participativo en que el público está dentro del relato. Vamos a cantar juntos, lo que a mi me encanta. Y hay siete historias que nosotras hemos ido rescatando, algunas nuestras. Hay historias lindas, amorosas, divertidas, mucho humor, y emoción también. Y temas trascendentes, preguntas trascendentales hechas en este espíritu”, precisó la actriz y dramaturga. Esta unión entre música y cuestionamientos colectivos constituye un binomio que promete no dejar a nadie indiferente. Así lo comentó Prieto, quien aseguró tener certeza del efecto que se producirá en cada una de las funciones. “Lo que me gustaría que suceda es lo que creo que va a suceder. Tengo una certeza de que esto va a ir por una línea directa al alma, al corazón, a la memoria, al recuerdo, a reinstalar tus engranajes de cómo te moviste. Y creo que aun cuando el público pudiera ser no conocedor de Silvio, sí le van a pasar cosas”, comentó la artista en el espacio conducido por Antonella Estévez. Una historia llena de reencuentros Tal como lo devela su título, el hilo conductor más importante del montaje serán, justamente, las canciones de Silvio Rodríguez. Pero esta selección no es antojadiza. Por el contrario, tiene como antecedente el disco “Señora del tiempo”, un disco publicado por Prieto en tiempos de pandemia y que trajo una reinterpretación de varias composiciones del músico cubano. “De partida siempre he pensado que Silvio no es solamente una excelente letra y poética y filosófica. Él es un gran intérprete de sí mismo. O sea, el que mejor canta a Silvio es Silvio. Y tiene que ver un poco con el acumulo de experiencia”, comentó la artista. Además, la de Rodríguez es una figura que está presente en su vida desde la niñez. “Lo escucho desde que tengo cinco años. Lo he vislumbrado. Incluso hasta le he encontrado canciones malas, porque esto de la creación también pasa por sus momentos”, confesó Prieto. “Ha sido realmente un ejercicio lindo el tomar esto de Silvio. Tiene que ver también con mi edad, con mi experiencia como intérprete y cantante“. “Y eso es lo que yo siento que la Malucha pescó, lo que la cautivó para inspirarnos”, agregó. “Finalmente esto es una gran inspiración. El disco lo hice en plena pandemia y tiene ese grado del camino intrincado, ensayando por Zoom. El lanzamiento fue con pandemia también, entraron 25 personas a la SCD. Todo fue así. Así que este es un segundo lanzamiento”, afirmó Pinto. “La Carmen rescata la complejidad de Silvio como músico”, sumó su compañera. “Porque encuentro que Silvio es de una complejidad musical extraordinaria, y él siempre va variando. El Silvio que uno conoció de chica al Silvio de hoy, en madurez. Sus arreglos, cómo él ha ido incorporando distintos instrumentos… Y ella hace arreglos de esa música súper interesantes”. Pero desde el lado teatral, este proyecto también significó un reencuentro para Malucha Pinto. En su caso, el retorno a la actuación: “Hace mucho tiempo que no estoy de actriz, pero mucho. He ido dirimiendo más en dirigir, en escribir, más que en actuar. Y ha sido toda una experiencia. De encontrarte con el cuerpo, con quien eres hoy, además, con tu edad. De encontrarte arriba del escenario en este viaje”. “Porque siempre hacer una obra es un viaje profundo, transformador, donde uno toca muchas cosas personales, generacionales. Así que ha sido una tremenda experiencia. Y hermoso hacerlo de la mano de la Carmen. Ya teníamos nuestra experiencia en ‘Me desordeno amor’, ya habíamos hecho nosotras este diálogo, esa dupla entre la música y el teatro. Así que esto ha sido como profundizar en algo que habíamos encontrado juntas, y creo que es un paso que trasciende a esa obra anterior”, afirmó la actriz. La resistencia a través de la cultura En un presente marcado por los desencuentros y la inserción de la vida en las lógicas neoliberales, las artistas consideran que el teatro y la cultura se transforman en una verdadera herramienta de resistencia. “Para mí, este es un tiempo de preguntas. Y eso hace la obra. Nos hacemos preguntas y se las hacemos al público mientras cantamos. Y creo que hoy día tenemos que reflexionar muy profunda y trascendentalmente para dónde vamos, de qué se trata todo esto. Nuestras luchas, la forma en que lo hemos hecho. Hay que abrirse a nuevas maneras. Todo eso está ahí, dando vueltas de una manera u otra en la obra”, reflexionó Pinto. En relación a sus motivaciones para seguir haciendo arte, la actriz aseguró que su mayor motor es el amor y la pasión por su trabajo. “Yo no podría hacer otra cosa. Y eso es un desgarro, porque cuando te dicen ‘no, en este mundo hay que reinventarse’. ¿Cómo abandonar lo que uno hace y ama?, ¿cómo vas a desdecir tu experiencia? Mi cuerpo ha pasado por esta historia y tiene rastros, huellas, historia, y yo no puedo traicionar lo que he vivido, a la gente con la que me he encontrado, las conversaciones que hemos tenido. Sigo estando cierta de que el mundo tal cual como lo estamos construyendo, independiente de cualquier ideología, no nos hace feliz. Ni a los que lo sostienen ni a los que no lo sostienen”. Y agregó: “Estamos viviendo y atravesando un momento de profunda infelicidad, de dolor, de confusiones. No hay nada que nos llene el alma, el espíritu. Entonces, hay que seguir en el mundo de la cultura, haciendo teatro contra todos los pronósticos que nos dicen que hoy es dificilísimo hacerlo. No hay nada que apoye esta iniciativa. Pero me acuerdo de un libro que leí hace muchos años que se llama ‘La hija del caníbal’, donde hay un personaje que es un anarquista. Hay un monólogo donde él dice ‘mientras haya uno solo que siga afirmando la belleza, esta va a ser posible’. Y yo moriré afirmando la belleza, porque la conozco, la siento, y sé que esa es nuestra sustancia, nuestra esencia”. Las funciones de “7 historias para 1 Silvio” se extenderán del viernes 26 de abril al domingo 5 de mayo. Las entradas están disponibles en el sitio web de Teatro Camino y sus valores oscilan entre los 6 mil y 8 mil pesos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Teatro Camino Héctor Noguera (@teatrocamino)