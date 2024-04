e938755fc2

Política “Desde la independencia política”: Carolina Leitao anunció su renuncia a la DC tras más de 30 años de militancia La alcaldesa de Peñalolén cuestionó decisiones recientes de la Democracia Cristiana al elegir al candidato para reemplazarla en las elecciones municipales de este año. Aseguró que se mantendrá independiente, con "domicilio en la centroizquierda". Diario UChile Domingo 21 de abril 2024 10:01 hrs.

La alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, anunció a través de un comunicado su renuncia a la Democracia Cristiana. Luego de 32 años de militancia, aseguró diferencias con respecto a la colectividad que la llevaron a tomar la decisión. “Creo profundamente en la política como una forma de avanzar y mejorar realmente la calidad de vida de las personas, de mejorar las oportunidades y vencer inequidades. A ello me he dedicado desde mi juventud. Creo, también como lo expresaba el Presidente Aylwin, en la necesidad de promover siempre la buena política, en aquella que busca avanzar priorizando por sobre los proyectos personales los proyectos colectivos”, expresó en su carta la jefa comunal. Junto con ello, afirmó que: “Por ello ahora, desde la independencia política y con domicilio en la centroizquierda seguiré trabajando con la misma fuerza y pasión por aportar a la política para un Chile mejor”. También resaltó haber liderado en Peñalolén: “Un proyecto que ha destacado por su enfoque en el desarrollo de políticas públicas innovadoras con un alto impacto social. Junto a un equipo comprometido, han avanzado en la dotación de servicios e infraestructura a escala humana, posicionando a la comuna como un referente en Chile en materia de desarrollo local“. Precisamente este fue uno de los puntos en cuestión que llevaron a Leitao a renunciar al partido. En diálogo con La Tercera, la jefa comunal lamentó la decisión de la DC para elegir al candidato que para reemplazarla en la alcaldía de Peñalolén, ya que ella no puede volver a postular. “El partido tomó un decisión bajo su mirada y yo tengo otra distinta. No fui escuchada o quizás el partido no logró entender lo que significa el proyecto Peñalolén“, cuestionó, en referencia a que la DC optó por inscribir a la concejala Ximena Llamín en lugar de José Ruiz, la opción de Leitao. “El desafío que se viene es mucho más grande que el de intentar imponer una visión partidista”, sostuvo Leitao, apuntando a las futuras elecciones municipales de este año. Finalmente, la alcaldesa Leitao expresó que “desde acá o desde otros espacios seguiré aportando, con humildad y convicción de que Chile puede avanzar más. De que es necesario que nos entendamos para llegar a acuerdos para una vida más justa y segura para todas y todos”. Foto: Aton

