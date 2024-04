5fdfbfc6ab

63f6fc4e2b

Internacional Argentina se apronta a multitudinaria protesta de universidades públicas contra recortes de Milei La propuesta de aumentar en un 70% los gastos de financiamiento no convenció a las comunidades universitarias. La docente de la Universidad Nacional de Córdoba, Valeria Brusco, explicó que el alza no incluye los salarios de los trabajadores. Fernanda Araneda Lunes 22 de abril 2024 18:09 hrs.

Compartir en

Este martes estudiantes, docentes y directivos de distintas universidades públicas argentinas, se reunirán en la Plaza de Mayo de Buenos Aires para protestar por la falta de presupuesto entregado a dichos centros educativos. La convocatoria la realizó inicialmente la comunidad de la Universidad de Buenos Aires (UBA), pero ya se han plegado las otras universidades públicas del país, además de la Confederación General del Trabajo (CGT) y espacios políticos como la Unión Cívica Radical, el Frente de Izquierda y algunos sectores del peronismo. En respuesta a esta demanda, el gobierno del Presidente Javier Milei ha insistido en que ya se llegó a un acuerdo con las universidades. El jueves el Ejecutivo se reunió con representantes de los planteles, pero durante los últimos días, ellos mismos han señalado que solo recibieron una propuesta. “El jueves pasado hubo diálogo y un acuerdo. El gobierno nacional aumentó en 70% las partidas de gastos de funcionamiento en marzo y habrá otro 70% de ajuste en mayo. Además de eso se dispuso una partida extraordinaria para los hospitales universitarios de 14 mil 403 millones de pesos”, detalló la mañana de este lunes el vocero de Gobierno, Manuel Adorni. Por otra parte, el representante de la Casa Rosada apuntó a que si bien son legítimas las demandas de los estudiantes, la marcha de mañana está “incentivada por la política”. “No es que no sea genuina por los alumnos. Los alumnos por supuesto que es súper genuino lo que hacen y súper genuina la marcha, los reclamos que puedan considerar, etc, pero lo que no consideramos genuino es que desde un escritorio incentiven a que este tipo de cuestiones ocurran”, dijo Adorni. “El financiamiento más importante son los salarios” En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile la politóloga y docente de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Valeria Brusco, afirmó que la convocatoria de mañana se enmarca en el conjunto de medidas de recorte impulsadas por el Gobierno de Milei. A su juicio, “lo que este Gobierno anuncia como logros, son gracias a dejar de financiar gastos del Estado”. “Esta noche el Presidente va a anunciar que este primer trimestre hemos alcanzado el superávit fiscal, pero hay una deuda enorme de cosas que no pagan, desde remedios oncológicos, pasando por transferencias a las provincias, hasta presupuestos universitarios”, ejemplificó. En esa línea, la académica aseguró que la “causa oficial” de la marcha “es que no se aprobó el presupuesto para este año”. “Estamos funcionando con un presupuesto anterior y con una inflación que sumando los años debe estar en 200%, ese presupuesto viejo no alcanza”, advirtió. Respecto, justamente, a la propuesta del Gobierno de aumentar la cantidad de recursos destinados a gastos de financiamiento, Brusco precisó que eso solo es una “partecita” del presupuesto de las universidades. “Los salarios de docentes y no docentes, trabajadores y trabajadoras de la universidad no se ha discutido porque desde el Gobierno no se van a aumentar salarios de acuerdo a la inflación, se le puso un techo al aumento de los salarios. El financiamiento más importante en cantidad son los salarios y eso ha quedado muy atrasado”, acusó. Asimismo, la politóloga sugirió que el Gobierno hizo una oferta, “porque empezó a ver que otros sectores que no son universitarios explícitamente, se están sumando, están encontrando una vía para canalizar otros reclamos. La necesidad de no tener en la calle mucha gente, con legitimidad, ha hecho que hicieran ese desesperado anuncio”, opinó. Consultada respecto a los efectos concretos sobre las universidades y a la posibilidad de que efectivamente se tengan que cerrar instituciones, tal como han señalado algunos rectores, Brusco estimó que la situación no es uniforme. “Hay algunas universidades como la de Córdoba, que es donde yo trabajo, que es una universidad antiquísima, muy grande, que tiene recursos y que tendrá ahorros (…) pero hay otras universidades más pequeñas y más nuevas, que dependen mucho más del financiamiento de la nación. Yo he escuchado casos de otras facultades y otras realidades. En universidades del sur, en la Patagonia, donde hace mucho frío y hace falta la electricidad y la calefacción, las cuentas de la luz va a ser imposible pagarlas el mes que viene”, contó. Finalmente, en cuanto a sus expectativas para la movilización de mañana, la académica pronosticó una “transversalidad”. “En Buenos Aires desde universidades privadas como Ditela y San Andrés, hay una gran convocatoria y firmas con nombres ya de 300 docentes de esas casas de estudio. Esto ha conseguido inclusive el apoyo de gente que no pertenece a las universidades públicas, que se dan cuenta del efecto que tiene este ataque para todos y todas”, indicó.

Este martes estudiantes, docentes y directivos de distintas universidades públicas argentinas, se reunirán en la Plaza de Mayo de Buenos Aires para protestar por la falta de presupuesto entregado a dichos centros educativos. La convocatoria la realizó inicialmente la comunidad de la Universidad de Buenos Aires (UBA), pero ya se han plegado las otras universidades públicas del país, además de la Confederación General del Trabajo (CGT) y espacios políticos como la Unión Cívica Radical, el Frente de Izquierda y algunos sectores del peronismo. En respuesta a esta demanda, el gobierno del Presidente Javier Milei ha insistido en que ya se llegó a un acuerdo con las universidades. El jueves el Ejecutivo se reunió con representantes de los planteles, pero durante los últimos días, ellos mismos han señalado que solo recibieron una propuesta. “El jueves pasado hubo diálogo y un acuerdo. El gobierno nacional aumentó en 70% las partidas de gastos de funcionamiento en marzo y habrá otro 70% de ajuste en mayo. Además de eso se dispuso una partida extraordinaria para los hospitales universitarios de 14 mil 403 millones de pesos”, detalló la mañana de este lunes el vocero de Gobierno, Manuel Adorni. Por otra parte, el representante de la Casa Rosada apuntó a que si bien son legítimas las demandas de los estudiantes, la marcha de mañana está “incentivada por la política”. “No es que no sea genuina por los alumnos. Los alumnos por supuesto que es súper genuino lo que hacen y súper genuina la marcha, los reclamos que puedan considerar, etc, pero lo que no consideramos genuino es que desde un escritorio incentiven a que este tipo de cuestiones ocurran”, dijo Adorni. “El financiamiento más importante son los salarios” En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile la politóloga y docente de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Valeria Brusco, afirmó que la convocatoria de mañana se enmarca en el conjunto de medidas de recorte impulsadas por el Gobierno de Milei. A su juicio, “lo que este Gobierno anuncia como logros, son gracias a dejar de financiar gastos del Estado”. “Esta noche el Presidente va a anunciar que este primer trimestre hemos alcanzado el superávit fiscal, pero hay una deuda enorme de cosas que no pagan, desde remedios oncológicos, pasando por transferencias a las provincias, hasta presupuestos universitarios”, ejemplificó. En esa línea, la académica aseguró que la “causa oficial” de la marcha “es que no se aprobó el presupuesto para este año”. “Estamos funcionando con un presupuesto anterior y con una inflación que sumando los años debe estar en 200%, ese presupuesto viejo no alcanza”, advirtió. Respecto, justamente, a la propuesta del Gobierno de aumentar la cantidad de recursos destinados a gastos de financiamiento, Brusco precisó que eso solo es una “partecita” del presupuesto de las universidades. “Los salarios de docentes y no docentes, trabajadores y trabajadoras de la universidad no se ha discutido porque desde el Gobierno no se van a aumentar salarios de acuerdo a la inflación, se le puso un techo al aumento de los salarios. El financiamiento más importante en cantidad son los salarios y eso ha quedado muy atrasado”, acusó. Asimismo, la politóloga sugirió que el Gobierno hizo una oferta, “porque empezó a ver que otros sectores que no son universitarios explícitamente, se están sumando, están encontrando una vía para canalizar otros reclamos. La necesidad de no tener en la calle mucha gente, con legitimidad, ha hecho que hicieran ese desesperado anuncio”, opinó. Consultada respecto a los efectos concretos sobre las universidades y a la posibilidad de que efectivamente se tengan que cerrar instituciones, tal como han señalado algunos rectores, Brusco estimó que la situación no es uniforme. “Hay algunas universidades como la de Córdoba, que es donde yo trabajo, que es una universidad antiquísima, muy grande, que tiene recursos y que tendrá ahorros (…) pero hay otras universidades más pequeñas y más nuevas, que dependen mucho más del financiamiento de la nación. Yo he escuchado casos de otras facultades y otras realidades. En universidades del sur, en la Patagonia, donde hace mucho frío y hace falta la electricidad y la calefacción, las cuentas de la luz va a ser imposible pagarlas el mes que viene”, contó. Finalmente, en cuanto a sus expectativas para la movilización de mañana, la académica pronosticó una “transversalidad”. “En Buenos Aires desde universidades privadas como Ditela y San Andrés, hay una gran convocatoria y firmas con nombres ya de 300 docentes de esas casas de estudio. Esto ha conseguido inclusive el apoyo de gente que no pertenece a las universidades públicas, que se dan cuenta del efecto que tiene este ataque para todos y todas”, indicó.