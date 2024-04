7395461804

20bc93a5d0

Política “Irresponsabilidad que no tiene parangón”: Chile Vamos espera con pesimismo votación de censura de la mesa de la Cámara "Va a ser muy difícil poder llegar a censurar nuevamente”, afirmó el diputado Francisco Undurraga, quien junto al diputado Miguel Mellado (RN), traspasó al Partido Republicano y el PSC toda la responsabilidad por un eventual fracaso. Pilar León Lunes 22 de abril 2024 14:33 hrs.

Compartir en

“Crónica de una muerte anunciada”, así calificó el diputado de RN, Miguel Mellado, la votación de la moción de censura de la Mesa de la Cámara que se llevará a cabo esta tarde en el Congreso Nacional. El parlamentario de RN además señaló que es tarea del Partido Republicano comprometer los votos para que la medida sea aprobada. “Nosotros no estamos juntando, ni contando los votos, por lo tanto, la pérdida de esta censura va a ser única y exclusivamente responsabilidad de Republicanos y del Partido Social Cristiano”. “Yo lamento que sean tan apurones de haber presentado de inmediato, una censura, si sabemos que la mesa está coja y va a tener problemas pronto”, añadió. Asimismo, el diputado de Evópoli, Francisco Undurraga, dijo que “en primer lugar, la irresponsabilidad del Partido Republicano como del otro partido de levantar una censura a menos de 24 horas no tiene parangón. En segundo lugar, la gente no entiende lo que nosotros estamos haciendo acá. Espero pasar rápido de esto y si no están los votos, como parece que va a ser, que se hagan responsables quienes llevaron a esta mesa a ha hacerla titular, a quienes no fueron capaces de venir a votar y a quienes no se preocuparon en su propia bancadas para que vinieran a votar. “Nosotros al Partido Republicano le le dijimos la semana pasada y le volvemos a decir hoy día: si esta censura hoy día se pierde va a ser muy difícil, aunque tengamos razón, poder llegar a censurar nuevamente esta mesa”, sentenció. En tanto, la diputada del PC, Alejandra Placencia, defendió la conformación de la testera y afirmó que “está constituida de forma diversa en un acuerdo administrativo que ha sido transversal, que ha costado poder sostener, pero que sin embargo lo hemos logrado. Aquí lo que hay que hacer, en realidad, es reflexionar en conjunto como Parlamento, con todas las fuerzas políticas que lo componen, justamente para no caer en censuras o presentaciones que la verdad es que no ayudan en nada a lo que la ciudadanía espera”. “Nosotros aspiramos a que la Mesa se comporte de la manera que corresponde, es decir, dar garantía a todos los sectores, pero yo creo que esto que se está haciendo solo daña y no ayuda a que podamos avanzar como parlamento en lo que el país espera”, enfatizó la militante del PC. Por su parte, el parlamentario del Partido Social Cristiano, Roberto Arroyo, defendió la moción de censura y declaró que “aquí lo más importante es cuidar la autonomía de la Cámara, y tenemos que velar por esa situación. La autonomía de la Cámara es la base fundamental de nuestro Estado de Derecho y nosotros debemos respetar y cuidar eso. Cada uno es libre de tomar sus decisiones al votar, pero también cada uno tiene que dar respuesta frente a la ciudadanía, a sus electores, a quienes están representando”. Recordemos que el Partido Republicano junto con el Partido Social Cristiano presentaron la moción de censura contra la mesa directiva de la Cámara de Diputados y Diputadas, presidida por Karol Cariola (PC) y Gastón Rivas (exPDG). Esto, debido a declaraciones de Rivas, de las cuales después se desdijo, que el ministro de la Segpress, Álvaro Elizalde, le ofreció la vicepresidencia de la testera. Imagen. Agencia Aton.

“Crónica de una muerte anunciada”, así calificó el diputado de RN, Miguel Mellado, la votación de la moción de censura de la Mesa de la Cámara que se llevará a cabo esta tarde en el Congreso Nacional. El parlamentario de RN además señaló que es tarea del Partido Republicano comprometer los votos para que la medida sea aprobada. “Nosotros no estamos juntando, ni contando los votos, por lo tanto, la pérdida de esta censura va a ser única y exclusivamente responsabilidad de Republicanos y del Partido Social Cristiano”. “Yo lamento que sean tan apurones de haber presentado de inmediato, una censura, si sabemos que la mesa está coja y va a tener problemas pronto”, añadió. Asimismo, el diputado de Evópoli, Francisco Undurraga, dijo que “en primer lugar, la irresponsabilidad del Partido Republicano como del otro partido de levantar una censura a menos de 24 horas no tiene parangón. En segundo lugar, la gente no entiende lo que nosotros estamos haciendo acá. Espero pasar rápido de esto y si no están los votos, como parece que va a ser, que se hagan responsables quienes llevaron a esta mesa a ha hacerla titular, a quienes no fueron capaces de venir a votar y a quienes no se preocuparon en su propia bancadas para que vinieran a votar. “Nosotros al Partido Republicano le le dijimos la semana pasada y le volvemos a decir hoy día: si esta censura hoy día se pierde va a ser muy difícil, aunque tengamos razón, poder llegar a censurar nuevamente esta mesa”, sentenció. En tanto, la diputada del PC, Alejandra Placencia, defendió la conformación de la testera y afirmó que “está constituida de forma diversa en un acuerdo administrativo que ha sido transversal, que ha costado poder sostener, pero que sin embargo lo hemos logrado. Aquí lo que hay que hacer, en realidad, es reflexionar en conjunto como Parlamento, con todas las fuerzas políticas que lo componen, justamente para no caer en censuras o presentaciones que la verdad es que no ayudan en nada a lo que la ciudadanía espera”. “Nosotros aspiramos a que la Mesa se comporte de la manera que corresponde, es decir, dar garantía a todos los sectores, pero yo creo que esto que se está haciendo solo daña y no ayuda a que podamos avanzar como parlamento en lo que el país espera”, enfatizó la militante del PC. Por su parte, el parlamentario del Partido Social Cristiano, Roberto Arroyo, defendió la moción de censura y declaró que “aquí lo más importante es cuidar la autonomía de la Cámara, y tenemos que velar por esa situación. La autonomía de la Cámara es la base fundamental de nuestro Estado de Derecho y nosotros debemos respetar y cuidar eso. Cada uno es libre de tomar sus decisiones al votar, pero también cada uno tiene que dar respuesta frente a la ciudadanía, a sus electores, a quienes están representando”. Recordemos que el Partido Republicano junto con el Partido Social Cristiano presentaron la moción de censura contra la mesa directiva de la Cámara de Diputados y Diputadas, presidida por Karol Cariola (PC) y Gastón Rivas (exPDG). Esto, debido a declaraciones de Rivas, de las cuales después se desdijo, que el ministro de la Segpress, Álvaro Elizalde, le ofreció la vicepresidencia de la testera. Imagen. Agencia Aton.