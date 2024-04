5fdfbfc6ab

Cultura Orquesta Sinfónica Nacional cierra ciclo de Grandes Quintas con la grandiosidad de Mahler La magnífica obra escrita por el compositor austriaco será dirigida por el maestro Rodolfo Saglimbeni, quien pondrá el broche final a la serie que abrió la actual temporada del conjunto musical este 26 y 27 de abril. Diario UChile Lunes 22 de abril 2024 17:24 hrs. Orquesta Sinfónica Nacional bajo la dirección del maestro, Rodolfo Saglimbeni.

“Sin duda alguna es uno de los puntos altos de la temporada 2024 de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile”, comentó el maestro Rodolfo Saglimbeni, batuta titular del elenco, respecto del concierto que dirigirá el viernes 26 y sábado 27 de abril a las 19:30 horas en el Teatro Universidad de Chile. Allí, el público podrá deleitarse con la genialidad de Gustav Mahler, su “Arreglo de Aria de Suite orquestal n°3 de J. S. Bach” y su colosal “Sinfonía n.° 5 en do sostenido menor, op. 64”. Posicionado como una de las principales figuras del posromanticismo, Mahler fue compositor y director de orquesta, siendo en su tiempo más valorado por este último rol. Sin embargo, hoy es considerado uno de los más grandes compositores que ha dado la historia del género sinfónico. Se auto definía como un compositor de verano, único periodo en que podía dedicarse de manera íntegra a la creación de sus grandes obras. Junto con componer sus propios trabajos, realizó también arreglos de otras obras. Fue así que en 1910 realiza una Suite para orquesta de cuerdas, clavecín y órgano, consistente en una re-orquestación y arreglo de las Suites para orquesta n.° 2 (BWV 1067) y n.° 3 (BWV 1068), escritas por Johann Sebastian Bach alrededor de 1730. De este trabajo, la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile interpretará en esta ocasión el Aria (o tercer movimiento), para dar inicio al programa, que luego dará paso a su Quinta Sinfonía. Escrita entre 1901 y 1902, época en que Mahler era la máxima autoridad musical en Viena y tiempos en que conoció a Alma Schindler, con quien contraería matrimonio más tarde, la “Sinfonía n.° 5 en do sostenido menor, op. 64” fue estrenada en Colonia en 1904, bajo la dirección del propio compositor, hecho que casi coincidió con el nacimiento de su hija María Ana. No obstante, Mahler no estuvo conforme con la orquestación original, por lo que realizó varias revisiones posteriores, hasta 1909. La Sinfonía es la primera del compositor que no ocupa la voz humana y la primera de una trilogía de estas características. Un intento de expresión puramente musical que la hace presentar mayor complejidad que sus sinfonías anteriores, con breves citas de otras obras de su autoría. La intensidad y variedad de emociones que evoca la obra la llevaron a convertirse en uno de los grandes clásicos del repertorio orquestal, siendo además llevada a la pantalla grande en la película “Muerte en Venecia”, de Luchino Visconti. “Es una sinfonía que tiene todo muy claro, todo muy bien planteado”, comentó Saglimbeni. Agregó que el compositor “era una persona realmente muy emotiva, de muchos fuertes sentimientos”, y que comenzó a escribir esta obra en un momento en que estuvo con graves problemas de salud. “Pareciera que el primer movimiento lo escribe de alguna manera con esa puerta de la muerte. Un segundo movimiento que tiene mucha relación con el primero, que también tiene esa fuerza pesimista de la muerte, de no aceptarla. Y de pronto nos encontramos con un scherzo con un gran solo de corno, que está basado sobre todo en el Ländler, una danza alemana y de esa zona de Europa”, dijo el maestro. Asimismo, Saglimbeni expuso que luego “llegamos al Adagietto, que es uno de los movimientos más conocidos, una de las páginas más hermosas de Mahler, que realmente es la carta de amor que le escribió a quien más tarde fue su esposa”. El director culminó su descripción indicando que el movimiento final es de gran felicidad, pasando de ese pesimismo del primer movimiento, de estar en las puertas de la muerte, a vivir una gran vida, “que fue realmente un poco lo que vivió Mahler en ese momento”, puntualizó. Educación y Mediación El jueves 24 de abril, de 15:00 a 17:00 horas, Rodolfo Saglimbeni ofrecerá una charla de dirección orquestal donde compartirá con estudiantes de música, jóvenes profesionales del área y personas interesadas, mientras que el viernes 26, de 18:15 a 18:45 horas, se realizará un nuevo encuentro con público en “La Previa” del concierto, conversatorio que busca generar un espacio cercano de diálogo con la audiencia, abordando el contexto y principales características de las obras que incluye el programa. Ambas actividades son de carácter gratuito y con cupos limitados, requiriendo inscripción previa con la encargada de Educación y Mediación, Amelia Ibáñez, a través del correo mariibanez@uchile.cl. Entradas Las entradas para todos los conciertos de la temporada 2024 del Teatro Universidad de Chile se encuentran disponibles a través de ticketplus.cl, así como en la boletería del lugar, ubicado en Avenida Providencia 43, Metro Baquedano, con horario de atención de martes a jueves, de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00 horas; viernes, de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00 horas; y sábado con función, de 15:00 a 19:30 (sábado sin función, domingo y lunes, cerrado). Tras este concierto, la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile se trasladará al Teatro Municipal de Las Condes, donde se presentará junto a la Camerata Vocal Universidad de Chile, bajo la dirección del maestro invitado Christian Lorca, y los solistas Andrea Betancourt, soprano; Fernanda Carter, contralto; Leonardo Navarro, tenor; y Javier Weibel, bajo. El programa incluye las obras “Vísperas Solemnes de Confesor K.339” de Mozart y “Cuadros de una Exposición” de Modest Mussorgsky con arreglo de Ravel, contando con dos funciones, el viernes 3 y sábado 4 mayo a las 19:30 horas. Las entradas para este concierto están disponibles en tmlascondes.cl.

