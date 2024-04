347214ec6d

Isapres Salud Con críticas a la Modalidad de Cobertura Complementaria: Sala de la Cámara inicia discusión de la Ley Corta de Isapres El despacho al Senado sería mañana miércoles. Sin embargo, se proyecta que las modificaciones realizadas a la iniciativa sean rechazadas por los parlamentarios y el tema se termine de zanjar en una comisión mixta. Fernanda Araneda Martes 23 de abril 2024 15:01 hrs. Valparaiso, 10 de abril de 2024 Sesion de la Camara de Diputados Sebastian Cisternas/Aton Chile

A solo tres semanas del plazo de la Corte Suprema para que se cumpla el fallo sobre las isapres, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados comenzó este martes la discusión de la Ley Corta sobre la materia. Para mañana miércoles está proyectado el despacho de esta iniciativa al Senado, lugar donde se espera que los parlamentarios rechacen los cambios efectuados por la Cámara de Diputados y finalmente se constituya una comisión mixta. Luego de que se realizará la presentación de los informes de las Comisiones de Salud y Hacienda, el primer parlamentario en intervenir fue el militante de Renovación Nacional, Andrés Celis, quien aseguró que el proyecto de Ley Corta, tal cómo está, no da certezas financieras a las isapres. “¿Cuáles son los problemas con el proyecto de ley? Primero incertidumbre financiera y falta de sostenibilidad. La propuesta no garantiza la estabilidad financiera de las isapres, lo que podría provocar su colapso, que afecta severamente tanto a sus afiliados como al sistema de salud privado en general. Esto afectaría a los prestadores, que en promedio reciben el 61% de su financiamiento de las isapres, algunos llegando incluso al 90%”, indicó. También desde la oposición, el diputado del Partido Republicano e integrante de la Comisión de Salud, Agustín Romero, centró sus críticas en la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC) de Fonasa: un mecanismo que permitiría a los usuarios del sistema público, aumentar su protección a través del pago de una prima extra. “El Gobierno lejos de abocarse a un estudio acabado de la problemática relacionada con el cumplimiento del fallo, se aprovechó de lo delicado de la situación actual para llevarnos a una lamentable discusión estructural del sistema, la que además de ideológica, es del todo impertinente”, afirmó. “Los republicanos no pisaremos el palito. Seremos responsables con el país y por los plazos resueltos por la Corte Suprema para implementar la sentencia, pero no seremos cómplices del Gobierno en su frivolidad y falta de rigor. No aprobaremos los artículos relativos a la Modalidad de Cobertura Complementaria”, anunció. En contraste, la diputada y ex ministra de Salud, Helia Molina, defendió el mecanismo propuesto por el Gobierno. “Esta ley fortalece a Fonasa con un mecanismo interesante de cobertura complementaria, que creo que es novedoso y puede marcar un hito en América Latina”, estimó. Por su parte, la presidenta de la Comisión de Salud y militante de Acción Humanista, Ana María Gazmuri, destacó la flexibilidad del Gobierno en el plazo entregado a las isapres para saldar su deuda con los usuarios. En ese sentido, el Ejecutivo ingresó una indicación que mantiene la fecha límite de diez años, pero que prioriza el pago a mayores de 80. De todas maneras, la parlamentaria hizo alusión a uno de los principales nudos de la discusión: el alza extraordinaria de planes propuesta por el Ejecutivo para darle estabilidad al sistema. “No estamos a favor de ningún perdonazo o nueva afectación a los afiliados y por ello nos opusimos al establecimiento de la prima extraordinaria, porque nos parece injusto que una vez más, quienes paguen los abusos sean las personas afiliadas y no las isapres y sus grupos relacionados”, dijo. Gazmuri recordó que esa discusión se perdió, “pues en su mayoría la Comisión de Salud aprobó la prima extraordinaria, la que nos sigue generando sentimientos de desazón y de injusticia. No descartamos la solicitud de una votación separada en este punto, a fin de insistir en la necesidad de buscar otro camino que no sea hacer pagar a los mismos afiliados por la deuda de la que ellos son acreedores”, concluyó.

