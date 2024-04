347214ec6d

Internacional Decana UBA sobre recortes de Milei: “Es una bestial ofensiva contra lo público y contra las universidades” Miles de personas se movilizarán este martes en defensa de la educación estatal en Argentina. "Por primera vez todos los estudiantes, docentes y movimientos sociales protestarán contra las medidas del Gobierno", explicó Ana Arias. Diario UChile Martes 23 de abril 2024 12:44 hrs. Foto: UBA

En todo el territorio argentino esta tarde marcharán estudiantes, académicos y académicas, funcionarios e integrantes de la universidades en defensa de la educación pública. Esto, en respuesta de los recortes de presupuesto que realizó el Gobierno del presidente, Javier Milei. Movilización que fue convocada por la Universidad de Buenos Aires (UBA) pero que este lunes el Consejo Interuniversitario también se hizo parte, junto con la Confederación General de Trabajadores (CGT) de Argentina. Sobre lo que está sucediendo en el país trasandino, conversamos en la primera edición de Radioanálisis con la decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Ana Arias. “Es muy bestial la ofensiva contra lo público, en general, y contra las universidades, en particular”, afirmó la decana respecto del actuar del gobierno libertario en contra de las 121 casas de estudios que congregan más de dos millones y medio de estudiantes. Y agregó sobre la marcha de este martes que “por primera vez todas las gremiales docentes, no docentes y estudiantiles están unánimemente manifestándose, es un hecho inédito. Además, cuenta con mucho apoyo, por ejemplo, adhirió la CGT, y es histórico que se haya sumado a una marcha universitaria”. “Es un hecho importante que me parece que muestra que para nuestros pueblos la educación sigue siendo un valor a defender, a diferencia de otras cuestiones vinculadas a derechos sociales, que no han tenido este nivel de reacción. Con el tema de educación es muy masiva la adhesión y nos llena de esperanza”, enfatizó. Acerca de la relevancia de la universidad pública, Arias explicó que “es una de las tantas posibilidades, pero una muy importante, de que la propia sociedad se piense a sí misma y construya las capacidades en las personas para producir, para cuidar, para enseñar para todo aquello que después hace funcionar este la máquina de la sociedad”. “Es la posibilidad de formar a esas personas, de identificar los propios problemas y buscar las formas de solución. Una universidad, es la posibilidad de que las personas jóvenes puedan darle espacio a su vocación, puedan pensar su apuesta al desarrollo personal dentro de una comunidad que lo contiene y lo acompaña en esa búsqueda. Es la posibilidad de movilidad social ascendente para muchas poblaciones, con lo cual la universidad es mucho”, destacó. En relación a las acciones de la administración argentina actual en contra de “lo público”, la decana señaló que “el Gobierno dice que lo estatal es algo a anular, que no confía en el ámbito público como un ámbito productivo. Es un gobierno que se autodefine así, no es que es una mirada maquiavélica sobre él, no hay una sobre interpretación. Los referentes de este gobierno públicamente dicen que hay que destruir al Estado”. De la misma manera, Arias comentó sobre los problemas económicos que afectan al país trasandino que “el tema es la forma como están proponiendo abordar ese problema”, pues “el Gobierno tiene como objetivo eliminar los impuestos a los sectores que tienen más poder adquisitivo, garantizar primero el pago a la deuda externa o lograr el superávit fiscal, en vez de que garantizar derechos básicos”. Revisa la entrevista completa a continuación:

