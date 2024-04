347214ec6d

Nacional Política Francisco Undurraga (Evópoli): “Toda acción del Partido Republicano termina haciendo que el centro se despegue de nosotros” El diputado de oposición expresó sus deseos de que Chile Vamos retome su fuerza electoral durante las próximas municipales. Respecto al impasse por la candidatura de Mario Desbordes en Santiago, destacó que "no son señales de división". Diario UChile Martes 23 de abril 2024 10:13 hrs. Jefe de bancada de diputados de Evópoli, Francisco Undurraga.

Tras el fallido voto de censura a la mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados, el parlamentario de Evópoli, Francisco Undurraga, aseguró que en su sector sabían que la acción “no tenía ningún destino”, dado que no fue consensuada. En todo caso, en conversación con la primera edición de Radioanálisis, el diputado precisó que la censura sí tenía méritos: “Nosotros no estábamos votando contra el comunismo ni contra Karol Cariola, nosotros fuimos a probar algo que creemos que es muy delicado y muy grave que son las declaraciones del primer vicepresidente cuando señala que se le ofreció el puesto por el cual cambió su voto y que se lo ofreció el Ejecutivo”. “Eso sí, sabíamos que iba a fracasar, porque toda acción que comete el Partido Republicano en términos testimoniales termina haciendo que el centro se despegue de nosotros”, reflexionó. Consultado sobre la relación entre Chile Vamos y el Partido Republicano, Undurraga señaló que se ha actuado “en diferencia y en unidad, desde haber atajado acusaciones constitucionales a Izkia Siches, por ejemplo, que no vieron la luz, hasta la votación de ayer”. “Ahora, la unidad no se hace en base a la sumisión sino que se hace en base a las convicciones y yo espero que nosotros como Chile Vamos, que venimos de derrotas bastante grandes electoralmente, logremos retomar la fuerza durante este ciclo electoral que partimos, de tal forma que podamos generar un eje que sea reformista, que sea dialogante y que nos permita desarrollar el país”, indicó. Respecto a las negociaciones municipales y al impasse en la comuna de Santiago, donde la candidatura del RN Mario Desbordes fue cuestionada por militantes de la UDI, Undurraga afirmó que “no son señales de división” y que “estos procesos siempre han sido más ásperos de lo que uno desearía”. “Entiendo que Mario Desbordes será confirmado en las próximas horas como el candidato del sector, pero requería de una conversación que no había sido concreta (…) Entiendo que en la UDI no existe ningún tipo de veto, sino que faltaba una conversación entre todas las partes”, estimó. Asimismo, el diputado de Evópoli planteó que se hace necesario conversar más dentro del conglomerado, porque “para nosotros parece ser más fácil ventilar nuestras diferencias en público más que tratar de arreglarlas en privado”. De todas maneras, Undurraga advirtió que las diferencias no solo se están dando al interior de Chile Vamos. “Esta aparente calma entre la Democracia Cristiana y el Partido Comunista yo no estoy tan seguro que sea tan plácida. Si pueden ser más cautos y asertivos en términos de no ventilar en público sus diferencias y haber llegado, aparentemente, a un acuerdo más amplio, pero veamos cómo se desarrolla el tema”, concluyó. Revisa la entrevista completa aquí:

