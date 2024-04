347214ec6d

Nacional Política Tohá, Jara, Vallejo, Winter y Vodanovic: Presidente Boric propone cartas presidenciales en la centroizquieda El Mandatario admitió que es "deseable" reformar el sistema político, sin embargo, lo prioritario es zanjar la discusión por la reforma de pensiones y el pacto fiscal. "La falta de consensos no se da exclusivamente por la fragmentación", precisó. Bárbara Paillal Martes 23 de abril 2024 12:29 hrs.

Durante un desayuno con periodistas acreditados en el Palacio de La Moneda, el Presidente Gabriel Boric confesó sentirse “optimista” respecto a la continuidad en la gobernabilidad de la centroizquierda, de cara a la próxima elección presidencial, y, además, se inclinó por modificar el sistema político pero supeditado al avance de la reforma de pensiones y el pacto fiscal. Para el Mandatario, “es muy importante que los sectores progresistas, de izquierda, centroizquierda, tengan un proyecto que pueda perdurar en el tiempo porque evidentemente los cambios que se requieren en Chile no se limitan a periodos de cuatro años y, por lo tanto, tener una continuidad en la elaboración programáticas, en la construcción de confianzas y, por cierto, en la conexión con las grandes mayorías de nuestro país es fundamental para lograrlo. Y eso requiere una coalición que se proyecte en el tiempo”. Considerando que en la oposición ya hay incipientes candidatos como el caso de Evelyn Matthei y José Antonio Kast, el jefe de Estado realizó un llamado a la calma: “Recuerdo que cuando se confirmó que yo iba a ser candidato, a principios del 2021, era -según las encuestas- el político peor evaluado o de los peores evaluados y se daba por hecho que el próximo presidente de Chile iba a ser Joaquín Lavin (…). Entonces, es muy pronto para hacer aseveraciones categóricas en términos a qué es lo que va a pasar en la próxima elección presidencial“. “No me cabe ninguna duda que si somos capaces de trabajar en unidad, como se logró en el pacto municipal, la proyección de la fuerzas progresitas es totalmente competitiva en una futura elección, pero mi principal preocupación hoy día no está ahí, sino en hacer un buen Gobierno”, precisó. Sin embargo, Boric propuso algunos nombres en la centroizquierda para competir en los comicios presidenciales. “Sé que hay liderazgos tremendamente potentes al interior del Gobierno y también fuera de el. Y me atrevo a mencionar a algunos: liderazgos como el de Jeannette Jara, Carolina Tohá, la ministra Vallejo, el diputado Gonzalo Winter, la alcaldesa Carla Amtmann, el alcalde Tomás Vodanovic, Daniella Cicardini, la diputada Cariola que hoy está en un rol tremendamente importante. Son súper valiosos y pueden eventualmente seguir destacando en política chilena y no solamente en la próxima elección presidencial, sino en diferentes instancias”, destacó. “Soy optimista y me parece natural que eventualmente hayan figuras de Gobierno que en algún momento se proyecten para seguir colaborando con el país. Ahora, lo ha dicho la ministra Vallejo, nuestra prioridad es gobernar y no hay nadie que me haya dicho yo tengo fecha de salida”, añadió. Reforma al sistema político: “La falta de consensos no se da exclusivamente por la fragmentación” Desde hace meses, un grupo de 11 expertos con tintes políticos transversales recogió las conclusiones derivadas de la Comisión Experta y, durante estos meses, tras el rechazo de la propuesta constituyente, elaboraron un insumo técnico con 24 puntos base para una reforma al sistema político. Documento que pusieron a disposición de los partidos. En esta jornada, el Presidente Boric reveló que el Comité Político concordó en que es “deseable y vamos a transitar en esa dirección, que los partidos de Gobierno tengan una posición conjunta respecto de este tema”. Sin embargo, sostuvo que “lo prioritario es sacar adelante la reforma de pensiones y el pacto fiscal. Y que, por lo tanto, toda decisión respecto a algo tan importante como el sistema político debiera ser posterior a que zanjemos la discusión”. “Yo estoy de acuerdo en que el sistema político requiere cambios. Creo que las soluciones no son obvias, que no hay una bala de plata. Creo que, además, sin perjuicios de que se pueda avanzar en cambios al sistema político donde hay varias propuestas sobre la mesa que pueden ser interesantes (…) hoy día la falta de consensos no se da exclusivamente por la fragmentación“, indicó. Para el Mandatario, “sí no hubiese esa fragmentación, con las posiciones que hoy día se han manifestado en el Congreso, probablemente tampoco habría consensos. Entonces, pensar que solamente eliminando ese problema mágicamente se producirían los consensos creo que es subestimar el problema”. En su lugar, Boric se inclinó por “una mayor voluntad de las diferentes fuerzas políticas para entender que ninguna de nosotras va a poder obtener el 100% de lo que quiere, creo que la reforma previsional es el caso más patente de aquello”. “No hemos podido llegar a un consenso respecto de eso y eso no tiene que ver con la fragmentación del sistema político, sino con el endurecimiento de las posturas de un sector respecto a algo que para nosotros es fundamental, que en materia de pensiones tiene que haber elementos de solidaridad”, zanjó. Imagen de Portada: Presidencia de Chile.

