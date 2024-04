1030025365

119d1e8330

Derechos Humanos Nacional Rodrigo Bustos: “El sistema de protección de DDHH no está a la altura de responder ante las violaciones más básicas” El director ejecutivo de Amnistía Internacional abordó la presentación del informe anual sobre el estado de los derechos humanos en Chile y el mundo. Respecto al debate sobre la pena de muerte, advirtió que "no todo vale para tener algunos votos". Diario UChile Miércoles 24 de abril 2024 12:32 hrs. Director Ejecutivo de Amnistía Internacional, Rodrigo Bustos. Foto: ATON.

Compartir en

El director ejecutivo de Amnistía Internacional, Rodrigo Bustos, adelantó la presentación del informe anual 2023-2024 de la organización sobre el estado de los derechos humanos en Chile y el mundo. En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el abogado indicó que el diagnóstico a nivel internacional y local es complejo. En el informe se revela que, aún cuando en 2023 se cumplió 50 años desde la declaración universal de DD.HH., “fue un año en que el sistema de protección de derechos humanos que se generó después de la segunda guerra mundial, del holocausto con más de 6 millones de personas judías exterminadas y muchos otros millones que fueron víctimas fatales y de violaciones de los derechos humanos, es un sistema que no está a la altura de responder antes las flagrantes violaciones de DDHH más básicas”. “Los sistema de protección universal lamentablemente no están a la altura, todavía es necesario tenerlos, hay que buscar reformularlos, reforzarlos, pero especialmente en los conflictos bélicos y estamos viendo con la invasión rusa en Ucrania, en Mianmar, en Sudán y, por cierto, en Israel, con 200 días de una situación que hemos planteado es una ocupación ilegal y como ha dicho la Corte Internacional de Justicia cada vez más están todos los elementos de un genocidio”, añadió. Sobre la incidencia de la Organización de Naciones Unidas, Bustos indicó que tampoco “está a la altura de responder a los desafíos actuales en cuanto a la protección de los derechos humanos, en cuanto a la resolución de los conflictos entre los Estados, en cuanto a las reglas básicas durante las guerras. Porque hay quienes creen que en la guerra todo vale y hace muchos años que tenemos convenios establecidos a nivel mundial que establecen cuestiones mínimas a respetar durante las guerras”. “A la vez, internamente en cada país, una de las cuestiones que más nos preocupan, es la tendencia a corrientes cada vez más autoritarias. La fuerza que están tomando discursos de populismo penal que, de alguna manera, plantean que por la seguridad vale todo, donde se pueden coartar todo tipo de libertades, el derecho a manifestarse, a protestar, o que las personas que cometen delitos dejan de tener cualquier derecho. Eso está muy fuerte en distintas partes del mundo, especialmente en América Latina y nuestro país lamentablemente no es la excepción en esta tendencia“, señaló. Consultado por la pena de muerte, condena instalada en el debate público tras los dichos del gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, Bustos sostuvo que: “Efectivamente se escucha cada vez más que se debiera reabrir la pena de muerte para los delitos comunes. Lo dijo la alcaldesa de Providencia hace dos meses atrás, lo dijo el gobernador de Valparaíso en el día de ayer, a eso se une la frase de un diputado la semana pasada donde decía que había que impedir la entrada de cualquier persona de nacionalidad venezolana, a eso se une que en las últimas semanas -ante graves delitos que han ocurrido- hay autoridades del Estado que simplemente dicen que hay que salir a correr bala”. “Es realmente muy grave que autoridades alienten estos discursos y sobre todo suelen hacerlo en periodo de campaña electoral y en Chile tenemos elecciones municipales, de gobernación, el próximo año de parlamentarias y presidenciales, y algo que desde Amnistía Internacional planteamos a las candidaturas es que no todo vale para tener algunos votos“, añadió. Además, subrayó que “para tener un aplauso fácil de la galería no puede simplemente plantearse cualquier discurso populista que finalmente implique violación a los derechos humanos y en general este tipo de afirmaciones no solo van en contra del marco de los derechos humanos, sino que tampoco van generalmente a los problemas de fondo de la prevención de la delincuencia, de mejorar la seguridad de la ciudadanía”, añadió. En tanto, el director ejecutivo de Amnistía Internacional en Chile destacó que “es fundamental una reforma profunda a las policías y es fundamental no solo para tener policías respetuosas de los derechos fundamentales, sino también para que sean más eficaces, para que no haya dualidad de funciones entre la PDI y Carabineros, para que tengan mejor formación, sean más modernas, tengan mejor equipamiento y ahí lamentablemente no se han puesto los énfasis necesarios en los últimos años”. Revisa la entrevista completa acá:

El director ejecutivo de Amnistía Internacional, Rodrigo Bustos, adelantó la presentación del informe anual 2023-2024 de la organización sobre el estado de los derechos humanos en Chile y el mundo. En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el abogado indicó que el diagnóstico a nivel internacional y local es complejo. En el informe se revela que, aún cuando en 2023 se cumplió 50 años desde la declaración universal de DD.HH., “fue un año en que el sistema de protección de derechos humanos que se generó después de la segunda guerra mundial, del holocausto con más de 6 millones de personas judías exterminadas y muchos otros millones que fueron víctimas fatales y de violaciones de los derechos humanos, es un sistema que no está a la altura de responder antes las flagrantes violaciones de DDHH más básicas”. “Los sistema de protección universal lamentablemente no están a la altura, todavía es necesario tenerlos, hay que buscar reformularlos, reforzarlos, pero especialmente en los conflictos bélicos y estamos viendo con la invasión rusa en Ucrania, en Mianmar, en Sudán y, por cierto, en Israel, con 200 días de una situación que hemos planteado es una ocupación ilegal y como ha dicho la Corte Internacional de Justicia cada vez más están todos los elementos de un genocidio”, añadió. Sobre la incidencia de la Organización de Naciones Unidas, Bustos indicó que tampoco “está a la altura de responder a los desafíos actuales en cuanto a la protección de los derechos humanos, en cuanto a la resolución de los conflictos entre los Estados, en cuanto a las reglas básicas durante las guerras. Porque hay quienes creen que en la guerra todo vale y hace muchos años que tenemos convenios establecidos a nivel mundial que establecen cuestiones mínimas a respetar durante las guerras”. “A la vez, internamente en cada país, una de las cuestiones que más nos preocupan, es la tendencia a corrientes cada vez más autoritarias. La fuerza que están tomando discursos de populismo penal que, de alguna manera, plantean que por la seguridad vale todo, donde se pueden coartar todo tipo de libertades, el derecho a manifestarse, a protestar, o que las personas que cometen delitos dejan de tener cualquier derecho. Eso está muy fuerte en distintas partes del mundo, especialmente en América Latina y nuestro país lamentablemente no es la excepción en esta tendencia“, señaló. Consultado por la pena de muerte, condena instalada en el debate público tras los dichos del gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, Bustos sostuvo que: “Efectivamente se escucha cada vez más que se debiera reabrir la pena de muerte para los delitos comunes. Lo dijo la alcaldesa de Providencia hace dos meses atrás, lo dijo el gobernador de Valparaíso en el día de ayer, a eso se une la frase de un diputado la semana pasada donde decía que había que impedir la entrada de cualquier persona de nacionalidad venezolana, a eso se une que en las últimas semanas -ante graves delitos que han ocurrido- hay autoridades del Estado que simplemente dicen que hay que salir a correr bala”. “Es realmente muy grave que autoridades alienten estos discursos y sobre todo suelen hacerlo en periodo de campaña electoral y en Chile tenemos elecciones municipales, de gobernación, el próximo año de parlamentarias y presidenciales, y algo que desde Amnistía Internacional planteamos a las candidaturas es que no todo vale para tener algunos votos“, añadió. Además, subrayó que “para tener un aplauso fácil de la galería no puede simplemente plantearse cualquier discurso populista que finalmente implique violación a los derechos humanos y en general este tipo de afirmaciones no solo van en contra del marco de los derechos humanos, sino que tampoco van generalmente a los problemas de fondo de la prevención de la delincuencia, de mejorar la seguridad de la ciudadanía”, añadió. En tanto, el director ejecutivo de Amnistía Internacional en Chile destacó que “es fundamental una reforma profunda a las policías y es fundamental no solo para tener policías respetuosas de los derechos fundamentales, sino también para que sean más eficaces, para que no haya dualidad de funciones entre la PDI y Carabineros, para que tengan mejor formación, sean más modernas, tengan mejor equipamiento y ahí lamentablemente no se han puesto los énfasis necesarios en los últimos años”. Revisa la entrevista completa acá: