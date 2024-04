6da6128a90

Nacional Política Daniel Núñez: “Todavía hay mucho prejuicio, muchos dogmas neoliberales que se repiten por parte de gremios empresariales como la CPC” El senador del PC se refirió a los puntos abordados por el mundo empresarial en la Enade 2024. Y aunque valoró el tono de la discusión, también aseguró que persiste un sesgo respecto a los orígenes de los dolores que achacan a la economía nacional. Diario UChile Viernes 26 de abril 2024 18:44 hrs. Foto: Aton.

El pasado jueves 25 de abril se llevó a cabo una nueva edición del Encuentro Nacional Empresarial (ENADE), cita que todos los años reúne al gremio con las principales autoridades políticas del país. Sin embargo, y a diferencia de lo que ha sido la tónica de las instancias anteriores, este 2024 estuvo marcado por un tono que muchos tildaron como conciliador, y que fue valorado transversalmente por los partidos políticos. Ese fue el caso del senador del Partido Comunista (PC), Daniel Núñez quien sostuvo que “este encuentro de ENADE de todas maneras fue un poco mejor que el tono con el que venían los grandes empresarios, cuestionando y dando miradas catastrofistas sobre la marcha de la economía y del país”, aseguró en conversación con la primera edición de Radioanálisis. Pero no todo fue miel sobre hojuelas, y así lo recalcó Núñez: “También es cierto, y hay que ser muy franco y sincero con esto, que se sigue con un diagnóstico que parte de situaciones que no son reales y donde se achacan todos los males de la economía actual de Chile a la reforma tributaria que el año 2014 hizo la ex presidenta Michelle Bachelet“. “Eso no es efectivo”, argumentó el senador de la Región de Coquimbo, “porque el llamado dinamismo exportador en Chile ya venía con una desaceleración muy grande desde el año 2017. Acá lo de fondo es que tenemos problemas estructurales en la economía chilena, con este modelo primario exportador donde nosotros exportamos productos sin ponerle valor agregado a lo que está en crisis. Eso requiere soluciones mucho más de fondo. Además, cuando se dice que un alza de impuestos desincentiva la inversión, nuevamente se dice algo que es mentira a priori, porque tenemos en este mismo gobierno el caso que demuestra lo contrario”. El ejemplo del royalty minero Para Núñez, lo sucedido en la práctica tras la implementación del royalty minero demuestra que la reducción de impuestos no necesariamente se traducirá en mejoras a la economía local. En esto, aseguró el parlamentario, los beneficios percibidos por la región que representa son cruciales. “En la práctica, nosotros aprobamos un nuevo impuesto a la gran minería y el cobre, que es royalty, y que ya está entregando recursos a comunas de todo Chile, en especial del norte del país, por las comunas mineras”, afirmó el senador. “Y resulta que después de aprobar el Royalty se generaron varios efectos. Uno, que hubo más certezas de que esas son las reglas del juego, y después se desató una gran cantidad de inversiones mineras importantes. Por lo tanto, toda esta monserga, de que nos dicen que el alza de impuestos es menor inversión, que los capitales se escapan, no es verdad. Y refleja un prejuicio y también una actitud, en mi opinión, muy mezquina de parte de los grandes empresarios que no entienden que para que en Chile tengamos crecimiento, tiene que haber equidad”, agregó. En esto, el parlamentario deslizó que “la riqueza que se produce con el crecimiento económico es necesaria, pero también es necesario que esa riqueza se distribuya de forma justa y equitativa. Por eso tenemos que tener estas reformas tributarias. Yo pondría ese marco para decir que todavía hay mucho prejuicio, muchos dogmas neoliberales que se repiten de parte de gremios empresariales como la CPC. Y eso obviamente dificulta el debate. Pero valoro la discusión que hubo”. Una banca para el desarrollo Entre las propuestas que pueden ayudar al crecimiento económico en Chile, el senador Núñez se cuadra con la iniciativa de legislar una banca para el desarrollo que permita fomentar el surgimiento de nuevos sectores de la economía local. “En Chile le decimos ‘alianza para el financiamiento de las empresas'”, precisó el parlamentario. “Es una política dirigida a fomentar nuevos sectores de la economía que le presta a las empresas no al corto, sino que al mediano y largo plazo a partir de un acuerdo estatal sobre cuáles son los sectores nuevos que hay que incentivar en la economía”. En eso, el representante del PC hizo referencia a uno de los casos emblemáticos que han afectado a la industria nacional, y que tiene que ver con la situación de la siderúrgica Huachipato. “Yo sé que lo que avanzamos ahora es muy importante con la Comisión Anti distorsiones. Pero también Huachipato como industria estratégica podría tener una asociación con un banco del desarrollo que promueva ese sector desde la perspectiva del desarrollo de distintos polos de metales, porque el acero es clave para el país”. “Eso no lo va a hacer ningún banco privado”, agregó. “Ningún banco privado le va a prestar plata a Huachipato porque lo ven como una empresa en riesgo. Necesitamos actores públicos relevantes y, en ese sentido, yo si creo que el gobierno ha estado lento en decisiones estratégicas“.

