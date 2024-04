6da6128a90

Nacional Política Trabajo “Un logro importante”: autoridades de Gobierno dan inicio a la implementación de la Ley de 40 horas La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, destacó que la legislación le da más tiempo a los trabajadores y fomenta la corresponsabilidad de los cuidados. La vocera de Gobierno, en tanto, hizo un llamado a replicar la experiencia en otras reformas. Fernanda Araneda Viernes 26 de abril 2024 13:36 hrs. Autoridades realizan pausa activa para dar inicio a la implementacion de Ley de 40 horas.

Este viernes y con el objetivo de dar inicio a la implementación de la Ley de 40 horas, las ministras del Trabajo, Jeannete Jara y de la Segegob, Camila Vallejo, junto al titular de la Segpres, Álvaro Elizalde, se reunieron con parlamentarios, representantes de sindicatos, empleadores y empresas con Sello 40 Horas y sociedad civil, en una actividad de “pausa activa”. En la instancia, la titular del Trabajo aseguró que la ley es un logro importante, que permitirá que los trabajadores tengan más tiempo y que además, abre múltiples variables. “Muchas personas nos cuentan que esta reducción de jornada laboral les va a permitir tener más tiempo con sus hijos, dedicarse a sus mascotas, poder retomar la actividad deportiva o viajar más cómodamente en el transporte público, pero lo cierto, es que se abren múltiples variables en una combinación, además, que recoge normas como aquella que permite la realización de horas extras compensándolas con días de permiso”, dijo. Asimismo, Jara destacó que la ley “fomenta la corresponsabilidad en los cuidados, a través de la generación de bandas horarias donde se puede entrar más tarde y salir más tarde o entrar más temprano y salir más temprano para aquellas y aquellos que son cuidadores de 12 años o menos”, detalló. Por su parte, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, relevó el trabajo de parlamentarios y organizaciones sindicales que impulsaron la ley e hizo un llamado para que se siga el ejemplo de las 40 horas en otras reformas. “Así cómo hemos podido con las 40 horas, esperamos también poder hacer un cambio en las pensiones, porque nuestros pensionados no pueden seguir viviendo con 200 mil pesos de pensión o menos. Necesitamos aumentarlas y por eso, aprovechar este ejemplo de las 40 horas para reiterar el llamado que ha hecho el Presidente de la República a tener un acuerdo en pensiones ahora”, señaló. “Así como necesitamos que nuestros compatriotas tengan más derecho al tiempo, también necesitamos que nuestros jubilados, que le han dedicado toda una vida al país, puedan tener pensiones que les permitan llegar a fin de mes”, añadió la secretaria de Estado. De manera similar, el presidente de la CUT, David Acuña, también presente en la actividad, instó a los empresarios a dialogar y ceder en sus posturas. “Los mismos empresarios que dijeron que no se podía avanzar con salarios, que no se podía avanzar en 40 horas, que no se podía avanzar en reforma tributaria y que menos se puede avanzar en pensiones, se siguen negando sistemáticamente a todo. Cuando nos hablan, ayer en ENADE, de cumplir estos grandes acuerdos, estos grandes acuerdos son poniendo las posiciones y la visión de todos en la mesa, trabajadores, empresarios, grandes, pequeñas y medianas, el rol del Estado y los parlamentarios. Así se cumple el diálogo social necesario para llegar a los acuerdos”, planteó. El polémico dictamen Esta semana, a propósito de la entrada en vigencia de la Ley de 40 horas, generó polémica la aplicación que algunos empleadores le han dado a dicha legislación, por ejemplo: acortando cada jornada laboral en 12 minutos. Por ello, la Dirección del Trabajo (DT) se vio obligada a publicar un dictamen que insta a otorgarle a los trabajadores el descuento de una hora a la semana de manera integral. Consultada sobre el momento escogido por la DT para emitir el dictamen, la ministra Jara indicó que éste surge luego de que “las empresas empiezan a aplicar la ley, por tanto, ahí se ve que algunas estaban interpretándola de una forma incorrecta”. “Entonces, el sentido de oportunidad del dictamen tiene que ver con la cercanía del inicio de la vigencia de la ley y con que se empieza a hacer una aplicación errónea a nuestro entender. Ahí sale el dictamen a aclarar dicho tema”, afirmó. Los expertos consultados por Radio y Diario Universidad de Chile coincidieron en su defensa al dictamen de la Dirección del Trabajo y plantearon que el problema de fondo es el texto de la Ley de 40 horas. De acuerdo al doctor en Derecho del Trabajo y académico de la Universidad Diego Portales, José Luis Ugarte, este conflicto no es artificial, pues la legislación “tiene una redacción confusa y una técnica legislativa muy deficiente”.

