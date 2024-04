d3880c0da4

Ataque a carabineros en Cañete ¿fue un acto terrorista? Tras las declaraciones del Presidente Boric, quien calificó como "terroristas" a los autores del crimen que terminó en la muerte de tres uniformados, académicos reflexionan si coincide o no con la tipificación consagrada en la Ley 18.314. Pilar León Lunes 29 de abril 2024 19:38 hrs.

“Somos una sola fuerza del Estado de Chile, de la sociedad chilena, contra estos delincuentes, estos terroristas”, afirmó el sábado el Presidente Gabriel Boric luego del asesinato de los tres funcionarios de Carabineros en Cañete, Región del Biobío. Sin embargo, este lunes la ministra del Interior, Carolina Tohá, declaró en Radio Pauta que desde el Gobierno no pueden entregar información sobre las indagatorias que se están llevando a cabo, y añadió que en la zona podría existir la presencia de crimen organizado, pues no sólo habría delitos ligados a la causa mapuche. En la misma línea, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, declaró que hay que estar atentos al avance de la investigación del Ministerio Público y que como Ejecutivo no pueden “descartar, ni confirmar nada”. Y agregó que: “Lo único que podemos decir es que esto no es algo común, no se había visto este proceder con anterioridad (…) no vamos adelantar sospechas o hipótesis, porque a veces en vez de ayudar, esto no colabora en el avance de la investigación y por eso mantenemos siempre ese resguardo”. ¿Se trata de un ataque terrorista? Pese a las declaraciones del Mandatario, hasta el momento ningún grupo se ha atribuido el crimen contra Carabineros. Para el doctor en filosofía y académico de la Universidad de Chile, Rodrigo Karmy, hay que suspender la noción de que sería un acto terrorista, porque desde el punto de vista del derecho internacional y de las leyes antiterroristas éste se define como una categoría jurídica que designa un crimen con intencionalidad política. “Si calificamos este hecho como terrorismo es porque estamos suponiendo ya una intencionalidad política y eso es precisamente lo que no se sabe aún”, concluyó en conversación con la primera edición de Radioanálisis. A su vez, la académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Myrna Villegas, afirmó que no le parece “que los actos del fin de semana puedan ser calificados como actos de terrorismo”. “No lo son, porque a mi juicio, no cumplen con las características del terrorismo. Es decir, no sabemos si hubo aquí una finalidad política detrás, desconocemos si esto forma parte de una estrategia de vulneración a derechos humanos. Tampoco creo que se cumple con el elemento ideológico que tiene que estar inserto en el terrorismo”, explicó. Villegas también detalló que desde el análisis del tipo penal consagrado en la Ley 18.314, un acto es considerado terrorista porque el autor comete el delito con la finalidad de causar temor en la población o en una parte de ella, es decir, está presente un objetivo que es el ánimo interno, lo que es problemático porque “está psicologizado”. “Entonces, si uno lo mira así, desde el tipo penal en Chile, se puede discutir si es un acto de terrorismo o no. Hasta donde sé, esto no ha sido reivindicado por nadie y, por lo tanto, ni siquiera podemos saber si la finalidad de este acto era la de causar temor a la población o a un sector de ella, por ejemplo, a Carabineros, o si se trataba de una motivación de otra naturaleza”, añadió. Por su parte, la académica de la Universidad de Santiago (Usach), Libertad Triviño, afirmó que la calificación de los hechos como terrorista es adecuada, “no solamente en términos políticos, sino que también en términos jurídicos”. “De acuerdo a la Ley Antiterrorista y sin conocer mayores detalles, más allá de lo que ha salido en prensa, se da a entender que se cumplen con los requisitos que la ley dispone para considerar esto como un acto terrorista. También, da la impresión que no sólo cumple con las características típicas del tipo penal, que es el ataque a funcionarios de la policía, sino que también en el contexto de una asociación ilícita o con la intención de infundir temor”, detalló Triviño. Y agregó que “hay que ver si esto, por ejemplo, tiene una causa política detrás, pero a mí me parece que cuando uno habla de asociación ilícita es para infundir terror en la población y tiene que tener una causa que, en general, es política”. “También, puede ser una intención que es delinquir, o sea, podríamos ver actos terroristas que no tengan una función política, sino que tengan simplemente la función de infundir terror en la población con la finalidad de quebrantar el Estado de Derecho, pero yo creo que que las características del ataque dan a entender que es un grupo que tiene un interés político o fáctico en el territorio y, por tanto, si se podría calificar como un acto terrorista”, opinó. En tanto, este lunes el Gobierno informó que se querellaron contra los responsables del crimen por los delitos de homicidio contra Carabineros, infracción a la ley de armas y por organización criminal, no recurriendo a la aplicación de la Ley Antiterrorista (Ley 18.314).

