Nacional Política Seguridad Reposición de la justicia militar: la clave del proyecto RUF que se debatirá hasta total despacho Desde el Partido Republicano aseguran que "la justicia no está funcionando para los militares y las policías". Este viernes el proyecto sería visado por la comisión de Hacienda y, luego, discutido en Sala en sesión especial de 16 a 19 horas. Bárbara Paillal Jueves 2 de mayo 2024 19:10 hrs. Comisión Unida de Constitución y Seguridad Ciudadana. Foto: ATON.

Hasta total despacho sesiona la comisión unida de Constitución y Seguridad Ciudadana con miras a votar en particular las 156 indicaciones que rigen sobre el proyecto de Reglas de Uso de la Fuerza (RUF). Un debate que se da luego de la suspensión de la semana distrital y en medio de la celeridad sobre la agenda de seguridad tras el crimen de tres funcionarios de carabineros en Cañete. No obstante, el curso de la discusión legislativa ha generado preocupación por parte del Ejecutivo producto del rechazo de elementos claves como el principio de proporcionalidad y la prohibición de la tortura. Fue el propio Presidente Gabriel Boric quien llamó, en el marco de la conmemoración por el Día del Trabajador, a “legislar con urgencia, pero no en caliente“. Un llamado a la seriedad que fue replicado en esta jornada por la vocera de Gobierno, la cual advirtió que desde el Ejecutivo buscarán reponer las indicaciones rechazadas este viernes en la Sala de la Cámara, pero también en el Senado de ser necesario. “Es un principio (proporcionalidad) que existe actualmente en los reglamentos de uso de la fuerza que tiene Carabineros y las FF.AA., debe estar en cualquier ordenamiento jurídico, esto es parte de los estándares que se deberían resguardar. No solo está en el marco del funcionamiento actual (…) sino porque además ellos mismos han pedido que esté y porque recoge la misma observación que hizo la oposición el año pasado, de que el principio de proporcionalidad no significa igual uso de medios”, indicó. A su ves, apuntó a que “el sentido de urgencia no le puede restar sentido de responsabilidad al trámite, significa medir las consecuencias de las leyes que sacamos adelante. Esto no se trata de hacer el check list. Sacamos y sacamos y sacamos títulos de proyecto de ley, cuando la normativa y el articulado que contiene puede ser contraproducente para la democracia, incluso para la propia seguridad de las personas”. Durante esta jornada y tal como se preveía existió un lento avance en las votaciones. El debate se concentró durante la mañana en la definición de armamento letal y no letal, haciendo una distinción, y la regulación de su empleo. Para el diputado de RN, Andrés Longton, “no hay que hacer una distinción entre armamento letal y no letal, porque eventualmente un arma menos letal, puede ser letal de acuerdo a las cirscuntancias”. Sin embargo, aún así y producto de las diferencias, se sometió a votación una indicación que por su carácter de transversal, autoría del diputado de Amarillos, Andrés Jouannet, pero apoyada por Jorge Alessandri (UDI) y Alejandra Placencia del (PC), se aprobó. “Armamento letal es aquel armamento empleado conforme a su diseño y destinacion tiene un alta probabilidad de causar la muerte y lesiones graves“, zanjó la frase. Fue en este articulado también que con votos de Chile Vamos, Republicanos y Demócratas se rechazó el deber de “evitar apuntar y disparar armamento menos letal directamente al rostro, a la cabeza o al torso por sobre la parte baja del adbomen de cualquier persona”. Para la diputada del PC, Alejandra Placencia, “el peligro de esto lo deberíamos haber aprendido con los más de 400 traumas oculares. Así no se protege a las policías, se las expone a ellas y a la ciudadanía”. El debate ahora se concentra en el tercer capítulo relativo al uso de la fuerza por las Fuerzas Armadas en determinadas circunstancias establecidas en la Constitución y la ley, donde todos los ojos están sobre dos indicaciones de autoría opositora. Ambas en el marco de un estado de excepción constitucional. La que genera mayor debate es la que tiene como autor del diputado Luis Sánchez y que busca reponer la justicia militar para casos en que estén involucrados funcionarios de las FF. AA., policías y detectives, apelando a que esto terminaría con la persecución judicial contra uniformados y se les garantizaría contar con todo el apoyo del Estado. “La invitación es a los colegas y al Gobierno a que podamos ponernos de acuerdo en el traspaso de las competencias de esto a los juzgados militares porque ya no es un tema de desconfianza, es un tema de los hechos, de las pruebas que están enfrente de todos nosotros, de que la justicia no está funcionando para los militares, la justicia no está funcionando para las policías”, argumentó. Hasta el cierre de esta nota, los parlamentarios preveían votar ambas indicaciones al final de la jornada. Una vez finalizada la votación, este viernes el proyecto sería visado por la comisión de Hacienda y, luego, discutido en Sala en sesión especial de 16 a 19 horas.

