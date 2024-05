1e025fbae1

Nacional Ministerio de Defensa envía a Putre subsecretario de FF.AA. por muerte de conscripto La familia del conscripto Franco Vargas anunció acciones legales. Su abogado relató que el entrenamiento, por el cual el joven falleció, comenzó el sábado 27 de abril, a las 5 am. Se desplazaron por más de 3 mil metros de altura y con -15 grados. Diario UChile Viernes 3 de mayo 2024 8:46 hrs. El Ejército emitió un comunicado donde señala que se activaron los protocolos para esclarecer qué ocurrió en este caso. Foto de referencia: Mario Quilodran/Aton Chile.

El fallecimiento de un soldado conscripto del Ejército de Chile, el sábado 27 de abril, en la comuna de Putre, Región de Arica y Parinacota, motivó que hoy el ministerio de Defensa decidiera enviara la zona a su subsecretario de Fuerzas Armadas, Galo Eidelstein. Fue la titular de la cartera, Maya Fernández, quien hizo el anuncio: “En cuanto supe la noticia instruí al subsecretario para las Fuerzas Armadas para que se ponga en contacto con el Ejército, de cuáles eran los antecedentes y recopilar toda la información para llevar adelante acciones concretas”. “El día de hoy pude conversar con su madre y darle la garantía de que este ministerio, el Ministerio de Defensa, está comprometido por el esclarecimiento de los hechos, sabemos la preocupación de todas las Fuerzas Armadas”, agregó la secretaria de Estado. “Hay una investigación que busca esclarecer estos hechos y posibles responsabilidades y también se han iniciado los sumarios correspondientes el subsecretario para las fuerzas armadas ha viajado para saber de primera fuente del estado de salud del resto de los conscriptos”, agregó. La familia del conscripto Franco Vargas anunció acciones legales. Su abogado, Sebastián Andrade, relató que el entrenamiento, por el cual el joven falleció, comenzó el sábado 27 de abril, a las 5 de la mañana. Se desplazaron por más de 3 mil metros de altura y con -15 grados. De acuerdo con declaraciones hechas a CHV, el profesional añadió que “los soldados vestían únicamente una polera, además de sus pantalones, no una primera capa. Antes de iniciar Franco le dice al coronel ‘yo no me siento en condiciones, no creo que lo vaya a lograr’ y el coronel hace caso omiso. Salen a caminar, Franco se desvanece, se desmaya”. “El coronel repetidamente lo humilla, esto por testimonios de otros conscriptos, lo trata de cobarde, lo trata de maricón, lo trata de que ese no es un soldado y que no pueden tener a personas así”, complementó Andrade. El día del incidente, el Ejército activó de inmediato los protocolos correspondientes con Carabineros de Chile y la Fiscalía Militar, quienes se trasladaron al lugar, la Brigada Motorizada N°24 Huamachuco, en la localidad de Putre. Además, se contactó a los familiares del soldado fallecido para brindarles todo el apoyo necesario, mientras que la institución expresó sus condolencias a la familia y aseguró que colaborarán plenamente con la Fiscalía para esclarecer los hechos, los que siguen sin ser aclarados todavía.

