El David Aguilar y sus lazos con Chile: "Es un país de cabecera en cuestión musical, literaria, poética" El destacado cantautor mexicano aterrizará este jueves 9 de mayo en Sala Master para presentar "Agendas vencidas" y "Compita del destino", sus dos más recientes discos de estudio. Un show que viene a marcar su regreso a nuestro país tras 5 años. Martes 7 de mayo 2024 18:09 hrs.

El último lustro representó una suerte de descanso de los escenarios. Y aunque nunca dejó de componer y publicar sus canciones, la llegada de la pandemia y las diferentes complicaciones que vinieron con ella decantaron en que el destacado cantautor mexicano, El David Aguilar, terminara por aplazar sus presentaciones en vivo. “Ya han pasado cinco o seis años en que no he ido a las ciudades donde estoy ahora. Hoy me encuentro en Buenos Aires después de esa cantidad de años. Y tiene que ver un poco con que dejé de hacer presentaciones durante un tiempo“, señaló el músico en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile. Este jueves 9 de mayo y tras varios años sin pisar tierra chilena, el compositor vuelve a nuestro país para presentar “Agendas vencidas” (2022) y “Compita del destino” (2024), sus dos últimos discos de estudio. Todo esto, en una íntima presentación en Sala Master, que contará con el apoyo del músico argentino Juanito el Cantor. “Ha sido muy bonito también por lo que ha implicado esto, que es setear una mentalidad, una construcción para un concierto. Pensar en cómo presentarlo, en qué formato”, compartió sobre el proceso que actualmente lleva adelante a través de la gira “Tur del destino“, y que lo tendrá en escenarios de Argentina, Brasil y México. Mezclando estilos Para el cantautor sinaloense, el proceso detrás de la composición de “Compita del destino” vino a condensar una de sus mayores inquietudes musicales, y que tiene que ver con la posibilidad de fusionar diversos estilos, géneros y ritmos en un mismo proyecto. Un rasgo definitorio de su propio intelecto artístico, que lo ha hecho merecedor de varias nominaciones a los premios Grammy Latino. “Nunca me he podido adscribir solamente a un tipo de canción dado que me considero parte de una época donde los géneros y las estéticas estaban muy a la mano desde que yo era niño”, aseguró sobre aquella decisión que terminó por darle una conducción a su último disco. “Yo no crecí estando sometido como oyente a un sonido particular como quizás le tocó a mucha gente que estuvo activa en el siglo XX donde, de alguna manera, el lugar de donde venías estaba condicionado a un tipo de música. Siento que eso se empezó a terminar desde que se popularizó la posibilidad de adquirir un casete, un CD, y luego ya muy marcadamente en la época del iPad para acabar en el streaming, donde puedes pasar con un play de escuchar a Bach para escuchar a Juan Gabriel“, ejemplificó. Precisamente por eso, definió a este LP como un trabajo que “acaba de representar eso que siempre he querido, que es tener una canción que sea de corte intimista como un bolero para pasar a otra que tiene elementos más modernos del género urbano. Y que canta o que versa sobre el color de la piel y sobre temas que tienen que ver con el racismo en determinado lugar. O pasar por una canción dedicada a la mujer para después hacer otra de escritura más irracional, pero que está posicionada desde un ángulo poético determinado. Es un disco que realmente tiene mucha variedad“. Amigo de Chile A pesar del paso del tiempo, El David no se olvida de los lazos que lo unen a nuestro país. Un nexo que se extiende más allá de su fanaticada, pues a lo largo de los años ha podido cultivar una amistad con varios de los músicos chilenos más emblemáticos de la escena local. “Conozco muchos artistas chilenos y en realidad tengo muchos colegas también. Soy muy amigo de Benjamín Walker, por ejemplo, que vive en Ciudad de México ahora. Tengo mucha relación con Gepe, a quien mañana voy a ver para cenar. También a Francisca Valenzuela, a Pascuala Ilabaca. A Cami la conocí hace poquito en los Latin Grammy de Sevilla. El año pasado me la presentaron y platicamos un poco. De hecho, sé que va a estar en Buenos Aires dentro de algunos días y me invitaron a su concierto por parte de la compañía. Quiero ir a verla bien, sé que tiene algo bien interesante en curso”, confidenció el mexicano. Sin embargo, sus referencias no se acaban en lo estrictamente contemporáneo: “Chile es un país de cabecera en cuestión musical, literaria, poética. Es un país con el que estoy muy en contacto todo el tiempo, desde los autores clásicos para un cantautor como yo, que serían Violeta Parra, Víctor Jara, toda esta movida del siglo XX. Y hasta los actuales, que son todos colegas que, por fortuna, he tenido la suerte de conocer”.

