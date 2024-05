54342dcdc5

Nacional Caso Conscriptos: la designación de una ministra en visita y las imprecisiones reconocidas por Iturriaga "Seguimos investigando para establecer la verdad y precisar si existió ocultamiento de información o derechamente se mintió.", afirmó el comandante en jefe del Ejército, quien también anunció el inicio de la investigación a cargo de Jenny Book. Pilar León Miércoles 8 de mayo 2024 18:30 hrs. Foto: Agencia Aton

114 conscriptos dejarán el Ejército y ocho militares fueron removidos de sus cargos. Estas son algunas de las consecuencias en torno al caso conscriptos, además de las investigaciones, acciones penales y diligencias que se están llevando a cabo para esclarecer los hechos y constatar qué fue lo que sucedió el 27 de abril cuando la Brigada Motoriza N° 24 de Huamachuco salió a entrenar al altiplano con temperaturas bajo cero en la madrugada. Alrededor de este caso han surgido diferentes versiones sobre las circunstancias que implicaron la muerte del conscripto de 19 años, Franco Vargas, y la hospitalización de otros 45 soldados por cuadros respiratorios y gastrointestinales. Estas incongruencias fueron reconocidas este miércoles por el comandante en jefe del Ejército, el general Javier Iturriaga, quien desde Arica afirmó que “es doloroso constatar que la información preliminar entregada adoleció de falta de precisión y ello llevó a las diferentes contradicciones que han sido de público conocimiento”. “Seguimos investigando para establecer la verdad y precisar si existió ocultamiento de información o derechamente se mintió. Las investigaciones administrativas tienen el imperativo de avanzar en determinar las responsabilidades administrativas y disciplinarias respecto del personal que podría estar involucrado y la causa judicial será la que logre determinar la responsabilidades penales que hubieren”, añadió. El comandante en jefe del Ejercito también anunció que a partir del jueves comienza la investigación por parte de la ministra en visita, Jenny Book, integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago y presidenta de la Corte Marcial, designada por la Corte Suprema a solicitud del Ministerio de Defensa. Y agregó que “el intenso trabajo que he llevado acá en estos días me han dejado una duda razonable respecto de la correcta instrucción sobre los protocolos de régimen interno y protocolos sanitarios, y de comprobarse a través de las investigaciones deberán asumirse las responsabilidades”. En tanto, desde su gira en la región de O’ Higgins, el Presidente Gabriel Boric anunció que el viernes se reunirá en La Moneda con Iturriaga y la ministra de Defensa, Maya Fernández. Además, comentó que recibirá el próximo lunes a Romyna Vargas, madre de Franco. Por su parte, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó ante el Juzgado de Garantía de Arica una querella por apremios ilegítimos por las agresiones y malos tratos que recibieron cinco jóvenes que realizaban su servicio militar en Putre. “Los funcionarios a cargo de los conscriptos aplicaron consciente y voluntariamente apremios sobre las víctimas”, señala la acción penal del INDH. Senado: comisión recibe a familiares y expone ministra Fernández El martes la comisión de derechos humanos, nacionalidad y ciudadanía recibió a los familiares de varios conscriptos, entre ellos, la mamá de Franco Vargas, quien volvió a exigir justicia y reiteró que el Ejército no se ha puesto en contacto con ella. “Estoy aquí para pedirle ayuda a ustedes, para que mi hijo tenga justicia. Porque hemos sabido de las incongruencias del Ejército a través de la prensa, pero en ningún momento se han acercado a mí como la madre afectada del conscripto que perdió la vida. Nos hemos enterado en base a relatos los niños que presenciaron ese hecho que mi hijo suplicó por su vida“, declaró Romyna en la sesión. Asimismo, este miércoles la comisión invitó a exponer a la ministra de Defensa. En la instancia, los parlamentarios y parlamentarias cuestionaron la poca concordancia de la información entregada por el Ejército, criticaron la lentitud de la reacción del Gobierno y señalaron la importancia de revisar los protocolos del servicio militar. En ese sentido, Maya Fernández respondió que “estamos todos preocupados, todos queremos justicia. Creo que no hay nadie que no quiera que se investigue y se escuche hasta la última declaración de los conscriptos, que todas han sido recopiladas (…) No puede haber impunidad para quienes los hayan maltratado”. “El proceso investigativo va ser fundamental, se está recogiendo cada opinión que se ha vertido respecto de los hechos ocurridos. Aquí se tiene que investigar todo y necesitamos que este proceso y la designación de una ministra en visita aclare cada uno de los hechos ocurridos con Franco y cada uno de sus compañeros”, añadió.

