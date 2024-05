143c77554d

Diputada Camila Musante por Ley Corta de Isapres: "Mi voto no está disponible" El Senado y la Cámara de Diputados votarán el informe a contar del próximo lunes. "¿Cuándo se ha visto en Chile que una persona tenga 13 años para pagar su deuda?, planteó la legisladora. Diario UChile Sábado 11 de mayo 2024 17:21 hrs.

La diputada Camila Mustante (IND) cuestionó el proyecto ley corta de Isapres, el que tildó de “proyecto tramposo” afirmando que “intenta pasar por encima de la justicia”, por esta razón anunció que “mi voto no está disponible”. En ese sentido, cuestionó : “¿Cuándo se ha visto en Chile que una persona tenga 13 años para pagar su deuda? A los chilenos de a pie no se les acepta ni un día de retraso en el pago de sus deudas y a las Isapres les estamos dando 13 años”. “¿Y cuándo se ha visto que alguien esté por encima de la justicia? O que los afiliados, las víctimas a quienes les robaron dinero ¿tengan que pagar con su propio bolsillo?”, agregó la legisladora independiente. Por lo anterior, sostuvo que “esto es inaceptable. Si queremos legislar para fortalecer Fonasa hagámoslo, pero hagámoslo honesta y transparentemente. Y no con caballitos de troya, porque a mí los proyectos tramposos no me parecen”. Explicaciones y acusaciones cruzadas despertó en el oficialismo la aprobación de la Ley Corta de isapres en la Comisión Mixta, luego de días de conversaciones con la derecha. Desde el martes pasado se abrió la ventana a un consenso que tuvo nuevas dificultades durante el miércoles y que, en la práctica, se tradujo en condiciones muy ventajosas para las aseguradoras: tendrán más plazo pagar pagar y podrán aumentar los precios de los planes. “Le sacarán la plata de un bolsillo a las personas para pagarles lo que les deben”, señaló el diputado Tomás Lagomarsino durante la aprobación esta semana. Tras el despacho desde la comisión mixta, el Senado y la Cámara de Diputados votarán el informe a contar del próximo lunes en la tarde, es decir, un día después del plazo de la Corte Suprema para implementar el fallo que rebaja los planes y obliga a devolver los cobros excesivos. Sin embargo, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, explicó que si bien el plazo termina el domingo, hay plazo hasta las 23:59 horas del lunes para que la ley sea promulgada.

