Nacional “Nuestros ojos en Rafah”: comunidad palestina en Chile se moviliza y llama a romper relaciones con Israel Un centenar de personas se reunió la tarde de este viernes para manifestar una alerta por la ocupación israelí en la zona, refugio para más de 1 millón 400 mil palestinos y punto clave para el ingreso de ayuda humanitaria. Alexis Polo González Sábado 11 de mayo 2024 12:10 hrs. Movilización por palestina frente a la embajada de EEUU

Bajo la consigna “Nuestros ojos en Rafah”, la activista Aya Al Hamidi, la Coordinadora por Palestina, Acción por Palestina y Chile por Palestina, convocaron a la movilización de este viernes en la tarde a través de redes sociales y exigieron que Chile rompa relaciones con Israel. A la movilización, que comenzó a las 18:30 horas en la esquina de Providencia con Tobalaba, llegó un centenar de personas con banderas de Palestina y carteles que llamaban a detener la masacre en la Franja de Gaza. En conversación con Radio Universidad de Chile, Aya Al Hamidi, comentó que el “mundo entero se está levantando por Palestina, por Gaza y más aún cuando Hamás aceptó el acuerdo de paz, aceptó todos los términos y todo para que parase la masacre”. “En vez de parar, Israel atacó e invadió Rafah. Han muerto casi 100 personas en menos de cuatro días. Entonces, manifestarnos contra un genocidio es lo esencial para poder llegar a algo”, puntualizó Al Hamidi. Este martes, el Ejército de Israel confirmó que tomó la parte palestina del paso de Rafah, que conecta la Franja de Gaza con Egipto y donde se refugian 1,4 millones de palestinos. El enclave, además, era el lugar por donde entraba la escasa ayuda humanitaria a Palestina. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), señalaron que iniciaron una “actividad dirigida” en “zonas limitadas” en el este de Rafah y agregó que el objetivo son “infraestructuras terroristas” del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). La acción de Israel, encendió las alarmas internacionales y varios gobiernos se mostraron en contra de la decisión de la administración de Benjamín Netanyahu. El Gobierno de Chile se sumó a la condena internacional y llamó urgente al inmediato cese al fuego. “Chile manifiesta su profunda preocupación por las consecuencias que la operación militar puede significar para más de un millón de palestinos, incluyendo 600.000 niños, que se encuentran en Rafah. Chile recuerda que los ataques en contra de la población civil constituyen una seria violación a las normas del derecho internacional humanitario”, señalaron en un comunicado emitido por la Cancillería. Finalmente, Chile reiteró la necesidad de reconocer el derecho de Israel y Palestina de coexistir en paz, dentro de fronteras seguras acordadas mutuamente e internacionalmente reconocidas, de conformidad a lo establecido en las resoluciones adoptadas por Naciones Unidas. Durante la movilización de este viernes, Claudia Yarur, vocera de la Coordinadora por Palestina, señaló a Radio Universidad de Chile que “los comunicados del Gobierno han sido todos excesivamente negacionistas con lo que está haciendo Israel”. Para Yarur, el mundo hoy tiene un exceso de información, gracias a eso hay demasiada evidencia de lo que Israel está cometiendo. “Es un genocidio y el hecho de que eviten decir esa palabra en los comunicados de prensa son una forma de ser cómplice con el genocidio, porque es negar la realidad”. Asimismo, la vocera criticó la postura del Gobierno al señalar la coexistencia de Israel y Palestina. “Hace 75 años que Israel lleva asesinando al pueblo palestino. O sea, hablar de coexistencia es nuevamente una absoluta negación de la realidad. Es no querer encarar a Israel y no querer asumir la responsabilidad que tiene el gobierno de su propia acción política, que no solo es necesaria, es obligatoria frente al derecho internacional (…) el gobierno chileno no está haciendo nada al respecto”, puntualizó Yarur. En esa línea, la representante de la Coordinadora por Palestina llamó al Gobierno a “expulsar al embajador israelí de Chile, cerrar la embajada y romper relaciones con Israel para hacer efectivas las presiones internacionales” y detener los crímenes en la Franja de Gaza. La movilización, que transcurrió de manera pacífica, culminó en el frontis de la Embajada de Estados Unidos en Santiago, como forma-aseguraron- “de protesta al principal aliado de Israel en el mundo”. En el mundo Este viernes, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución que busca que Palestina sea integrada a la organización internacional como un Estado de pleno derecho. La resolución establece que “el Estado de Palestina está calificado para ser miembro” y “recomienda al Consejo de Seguridad que reconsidere el asunto”. Asimismo, “reafirma el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación”. Cabe precisar que Estados Unidos podría volver a vetar en el Consejo de Seguridad la incorporación de Palestina como Estado miembro de pleno derecho, como ya lo ha hecho anteriormente. El secretario general de la ONU, António Guterres, volvió a advertir este viernes que un ataque terrestre masivo en Rafah conduciría a un “desastre humanitario épico”, así como a “desconectar nuestros esfuerzos para apoyar a la gente mientras se avecina la hambruna”. “Estamos comprometidos activamente con todos los involucrados para la reanudación de la entrada de suministros vitales, incluido el combustible que se necesita desesperadamente, a través de los cruces de Rafah y Kerem Shalom”, dijo Guterres. Rafah tenía 250 mil habitantes antes que comenzara la ofensiva israelí en la Franja de Gaza. Su población, en un par de meses, llegó a más de 1 millón 400 mil palestinos debido al desplazamiento producto de la guerra y la hambruna. Si bien al comienzo de la guerra los palestinos buscaban refugio en la ciudad sureña de la Franja de Gaza, hoy huyen de ella. Según dio a conocer la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina en Oriente Próximo, durante los últimos cuatro días alrededor de 110 mil personas han huido de Rafah en busca de seguridad. El desplazamiento forzado y las operaciones militares en #Rafah están empeorando una situación ya catastrófica. Diez de los 34 puntos médicos en Rafah se vieron obligados a cerrar y nuestros tres centros de salud operativos en la zona están trabajando con una capacidad limitada. pic.twitter.com/LFB19SNnSK — UNRWA.es (@UNRWAes) May 10, 2024 Desde el 7 de octubre de 2023 y según datos entregados por las autoridades palestinas, 34.943 personas han fallecido y 78.572 han sido heridas. Además, el Departamento de Asuntos Políticos y Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas informó que unas 10 mil personas estarían sepultadas bajo los escombros, lo que elevaría el número de muertos considerablemente.

