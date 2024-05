“Puntos importantes para su clasificación a los Olímpicos”: Berdine Castillo consigue el oro en el Iberoamericano de Cuiabá

A solo 64 centésimas del récord nacional , la campeona consiguió "probablemente el logro más importante en su ascendente carrera".

Diario UChile Sábado 11 de mayo 2024 13:52 hrs.

SANTIAGO, CHILE-NOV 03: Berdine Castillo de Chile del Grupo 2 gesticula durante los Juegos Panamericanos Santiago 2023 en el Coliseo del Estadio Nacional Julio Martínez, el 03 de Noviembre en Santiago, Chile / Berdine Castillo de Chile for Group 2 gestures during the Santiago 2023 Pan American Games at the Julio Martínez National Stadium Coliseum, on November 03 in Santiago, Chile.(Foto de Alejandro Pagni/Santiago 2023 via Photosport).