Brasil: suben los niveles de los ríos en región arrasada por las inundaciones

Los habitantes de Rio Grande do Sul, un área agrícola y pecuaria, se preparaban para más calamidades por las nuevas lluvias, después de dos semanas de aguaceros que provocaron el desborde de los ríos, dejando ciudades y parte de la capital regional Porto Alegre sumergidas.

“Prácticamente todos los grandes ríos del estado presentan tendencia de elevación“, informó la Defensa Civil de esta región.

Más de dos millones de personas han sido afectadas por el fenómeno, que expertos vinculan al cambio climático y al fenómeno de El Niño. Según el último balance de Defensa Civil, las inundaciones dejan 145 muertos y 806 heridos.

La nueva amenaza llega mientras las operaciones de rescate continúan, cuando siguen 132 personas desaparecidas. Más de 619 mil personas debieron abandonar sus casas, incluyendo unas 80 mil están alojadas en albergues.

Según el Instituto Nacional de Meteorología, todo el estado espera que las “lluvias intensas” continúen en las próximas horas, con más de 100 mm por día en algunas partes.

En el noreste hay “gran riesgo de grandes inundaciones y desbordamientos de ríos, y grandes deslizamientos de tierra”, añadieron.

La probabilidad de nuevas inundaciones es “muy alta” en casi todo Rio Grande do Sul, indicó, por su parte, el Centro Nacional de Monitoreo y Alertas de Desastres Naturales (Cemaden).

En un video publicado en X por el día de las madres en Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva envió su “solidaridad” para las afectadas por la tragedia. “Ustedes no están solas”, dijo.

Dia das Mães, dia de homenagear todas as mães brasileiras. E hoje quero deixar uma mensagem de solidariedade para as mães do Rio Grande do Sul. Vocês não estão sozinhas.

@ricardostuckert pic.twitter.com/dHjsvaM6Xl

— Lula (@LulaOficial) May 12, 2024