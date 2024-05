0e2821b39f

Nacional General (r) Fuente-Alba es absuelto del delito reiterado de lavado de activos A casi un año del inicio del juicio oral, el ex comandante en Jefe del Ejército y su esposa, Anita Pinochet, fueron absueltos de los cargos que se les imputaron por supuesta utilización de dineros de la institución castrense para su uso personal. Diario UChile Lunes 13 de mayo 2024 13:06 hrs. Foto: Agencia Aton

El 4° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago dictó veredicto y absolvió al ex comandante en jefe del Ejército, el general (r) Juan Miguel Fuente-Alba y a su esposa, Anita Pinochet por el delito de malversación de caudales públicos por casi 3 mil millones de pesos. “Tengo la convicción de que no he cometido ningún delito y, en consecuencia, hoy vengo con toda la tranquilidad a escuchar el veredicto”, fueron las palabras del general (r), Juan Miguel Fuente-Alba, este lunes previo a la lectura de la sentencia en el tribunal capitalino. Luego de casi un año de juicio oral, el ex comandante en jefe del Ejercito y su esposa, Ana María Pinochet, llegaron esta mañana al centro de justicia para conocer el fallo condenatorio o absolutorio por los delitos que se les imputan. En concreto, la pareja es acusada por el delito reiterado de lavado de activos de la institución castrense entre 2010 y 2016 para inyectarlos en sus cuentas personales. Al respecto, Juan Miguel Fuente-Alba afirmó que “el señor fiscal me acusa de que con 155 millones de pesos ganados como comandante en jefe no podría tener el patrimonio que tengo, pero si yo no he vivido toda la vida de comandante en jefe. Tenemos 45 años de sociedad conyugal y el patrimonio se forma desde que nos casamos a los 21 años”. Recordemos que en 2019, la ministra en visita extraordinaria, Romy Rutherford, sometió a proceso al general en retiro como autor del delito reiterado de malversación de caudales públicos por un monto aproximado de 3 mil 500 millones de pesos, y que en 2022 la Fiscalía Centro Norte lo acusó por los delitos que actualmente se le imputan. El Ministerio Público pedía 15 años de cárcel para Fuente-Alba y 10 años para Pinochet. La lectura de sentencia, donde se darán a conocer mayores detalles del dictamen, quedó fijada para el 5 de agosto.

