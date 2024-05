0e2821b39f

Nacional Política Municipales: declaraciones cruzadas del PS y el PC vuelven a tensionar pacto electoral del oficialismo La presidenta del PS indicó que "esto quedó cerrado el día que inscribimos el pacto". Mientras, el timonel del PC sostuvo que "respaldar una candidatura, esta u otra, no tiene por qué no tener un sentido crítico". Bárbara Paillal Lunes 13 de mayo 2024 18:46 hrs. Timonel del PC, Lautaro Carmona y presidenta del PS, Paulina Vodanovic. Foto: ATON.

Persisten los roces internos en el pacto electoral del oficialismo y la Democracia Cristiana a poco menos de un mes para las primarias municipales. El epicentro de la disputa esta vez se trasladó hasta Copiapó, luego de que Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, cuestionara públicamente al actual alcalde de la ciudad, Marco López, militante del Partido Socialista, quién hoy se inscribe como el candidato único de la alianza para disputar los próximos comicios. En el marco del vigésimo séptimo congreso del partido, durante la semana pasada, el timonel del PC indicó que la figura del actual edil, luego de cinco períodos en la alcaldía, ya está desgastada para reflejar una carta competitiva. Así, los dichos pusieron tensión al pacto municipal entre las tiendas. La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, instó en conversación con Radio Cooperativa que “más allá de ser comentarista si el candidato es bueno, malo, más o menos, deberíamos estar todos detrás de él tratando de que gane”. Más tarde, según consignó La Tercera, la timonel intentó dar vuelta la página afirmando que “esto quedó cerrado el día que inscribimos el pacto con candidatos únicos en varias partes del país, en 280 comunas aproximadamente ya tenemos candidaturas únicas. Por lo tanto, el tema está cerrado ahí”. Por su parte, luego de asistir al comité político ampliado en La Moneda, Carmona (PC) defendió su postura señalando que “es casi lógico una evaluación a propósito de los desgastes en la gestión. Y lo que he dicho es que se tomen todas las medidas para que cumplamos la gran motivación: un acuerdo de candidaturas únicas que den el máximo de anchura y amplitud para disputar e impedir que la derecha, por defecto nuestro, gane posiciones en electividad”. Sin embargo, el líder de la colectividad aclaró que “el Partido Comunista no tiene otra candidatura, ni siquiera podría tenerlo desde el punto de vista legal, por tanto, hay un debate de fantasmas al respecto. Lo segundo, el PC cumple sus acuerdos históricamente, debo decir que ocho años atrás hicimos un acuerdo político también para la elección senatorial y veamos los resultados de quienes cumplieron los acuerdos y quienes no”. “Respaldar una candidatura esta u otra no tiene por qué no tener un sentido crítico más cuando es lo que una zona de la propia comunidad está planteando y tú tienes que empatizar con aquello. Y no es blanco o negro porque sería un defecto en una campaña. Esa es la formación que he hecho seriamente, conociendo bastante la realidad local sin ningún afán de descalificar ni agredir, sino entregando con rigor y seriedad la mirada que en tanto partido y en tanto relación con la comunidad, tenemos históricamente”, zanjó. Desde el Gobierno, se han mantenido distantes de las negociaciones y el despliegue de la campaña electoral. Sin embargo, en constantes ocasiones el llamado ha sido a resolver las diferencias por el bien de la alianza. Fue en esa misma línea que la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, a pesar de tomar distancia de la disputada, hizo un llamado a los partidos con el objeto de priorizar la “necesidad de proyectar una alianza que le dé no solamente respuesta en el futuro inmediato a los compatriotas, sino que en los años que vienen”. “Respecto a las declaraciones de un presidente del partido frente a un candidato, candidata, de ahora o de mañana, no nos corresponde hacer opinología de eso. Son temas de los partidos, tendrán que resolverlo ellos”, concluyó.

