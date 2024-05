c682ea3fe9

a3add3cd69

Nacional Caso Convenios: Miguel Crispi discrepa de Carlos Contreras en segunda comisión investigadora El jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda declaró nuevamente en una instancia conformada por parlamentarios para abordar su participación en el traspaso de dineros estatales a fundaciones. Diario UChile Martes 14 de mayo 2024 13:18 hrs. Foto: Aton.

Compartir en

El jefe de los asesores del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi, declaró este martes ante la segunda Comisión Especial Investigadora (CEI) de la Cámara de Diputados por el traspaso de dineros estatales a fundaciones por convenios. En esta ocasión, Crispi respondió consultas de los diputados de la instancia en su calidad de ex subsecretario de Desarrollo Regional. “La Subsecretaría de Desarrollo Regional financia una enorme cantidad de proyectos durante el año, son muchos los proyectos, yo recuerdo jornadas extensas de firmas. Lo que hace la autoridad es revisar si los visados previos están cumplidos, que se esté en estricto apego a la norma y resguardar que se está haciendo un buen uso de los recursos públicos”, explicó. De acuerdo a la autoridad, este tipo de procedimiento son susceptibles a las fallas porque “cuando se revisan 200 documentos, uno lo que efectivamente cerciora es que se hayan cumplido todos los procedimientos”: “Siempre hay una preocupación, y yo siempre la tuve, de que efectivamente las normas se cumplan, los protocolos se cumplan, que los equipos sepan que están mandatados a ello”. “Ahora, la mayoría de los funcionarios, son funcionarios públicos de carrera. Ese es su trabajo. Y lo entienden así de muy buena manera”, indicó. Respecto al impacto de Democracia Viva en Antofagasta, Crispi recordó lo sucedido el año pasado cuando se hizo público el caso: “El día 6 o 7 de junio, un asesor mío me informa de que hay un rumor de que en la región habría una situación donde Daniel Andrade tendría una fundación y esa fundación tendría contratos o algún tipo de relación con el seremi de Vivienda, que era el mismo partido. Y lo que yo hago efectivamente es conversar con la subsecretaria de Vivienda del momento para saber si estaba al tanto, ella me dice que estaba al tanto y que se estaba investigando”. “Como también lo he señalado y lo he descrito, las labores propias, y que también no es un invento, es lo que formalmente le corresponde al jefe de asesores del Presidente, son labores que están alejadas de este tipo de situaciones. Lo que no significa que no pasen por delante de uno este tipo de situaciones”, sostuvo Crispi. Así, manifestó que en situaciones como esta “lo que uno hace es, cuando hay una alerta, es intentar encauzarla institucionalmente. Y eso es lo que hice en su momento, encauzándola a través de la subsecretaria, quien me dice que estaba al tanto. Posteriormente el Presidente toma razón y toma conocimiento el día 16 también, como es de público conocimiento”, complementó. Respecto a la declaración hecha ante la Fiscalía de Antofagasta por Tatiana Rojas, que se desempeñaba como subsecretaria de Vivienda, Crispi cree que “lo que ella, entiendo, señala, porque aquí se filtró parte de su declaración a los tribunales, es que ella tomó conocimiento el 2 de mayo a través de una denuncia que hacen funcionarios del mismo ministerio. Y que conversó conmigo el día 7. Que no es distinto a lo que yo estoy indicando”. También el jefe de los asesores del segundo piso de La Moneda criticó a Carlos Contreras: “Yo creo que hay que ser muy preciso en esto. Yo discrepo de gran parte de las cosas que ha dicho el exseremi. Sobre todo, respecto al daño que se le ha hecho ya que ha generado un daño a la opinión pública y a la fe pública”. “Lo que él ha manifestado es que él cree que la subsecretaria habría mandado un informe a la Presidencia. Eso es lo que él sostiene. Y yo no he recibido ningún informe. Por tanto, no veo en eso una discrepancia”, cerró Crispi.

El jefe de los asesores del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi, declaró este martes ante la segunda Comisión Especial Investigadora (CEI) de la Cámara de Diputados por el traspaso de dineros estatales a fundaciones por convenios. En esta ocasión, Crispi respondió consultas de los diputados de la instancia en su calidad de ex subsecretario de Desarrollo Regional. “La Subsecretaría de Desarrollo Regional financia una enorme cantidad de proyectos durante el año, son muchos los proyectos, yo recuerdo jornadas extensas de firmas. Lo que hace la autoridad es revisar si los visados previos están cumplidos, que se esté en estricto apego a la norma y resguardar que se está haciendo un buen uso de los recursos públicos”, explicó. De acuerdo a la autoridad, este tipo de procedimiento son susceptibles a las fallas porque “cuando se revisan 200 documentos, uno lo que efectivamente cerciora es que se hayan cumplido todos los procedimientos”: “Siempre hay una preocupación, y yo siempre la tuve, de que efectivamente las normas se cumplan, los protocolos se cumplan, que los equipos sepan que están mandatados a ello”. “Ahora, la mayoría de los funcionarios, son funcionarios públicos de carrera. Ese es su trabajo. Y lo entienden así de muy buena manera”, indicó. Respecto al impacto de Democracia Viva en Antofagasta, Crispi recordó lo sucedido el año pasado cuando se hizo público el caso: “El día 6 o 7 de junio, un asesor mío me informa de que hay un rumor de que en la región habría una situación donde Daniel Andrade tendría una fundación y esa fundación tendría contratos o algún tipo de relación con el seremi de Vivienda, que era el mismo partido. Y lo que yo hago efectivamente es conversar con la subsecretaria de Vivienda del momento para saber si estaba al tanto, ella me dice que estaba al tanto y que se estaba investigando”. “Como también lo he señalado y lo he descrito, las labores propias, y que también no es un invento, es lo que formalmente le corresponde al jefe de asesores del Presidente, son labores que están alejadas de este tipo de situaciones. Lo que no significa que no pasen por delante de uno este tipo de situaciones”, sostuvo Crispi. Así, manifestó que en situaciones como esta “lo que uno hace es, cuando hay una alerta, es intentar encauzarla institucionalmente. Y eso es lo que hice en su momento, encauzándola a través de la subsecretaria, quien me dice que estaba al tanto. Posteriormente el Presidente toma razón y toma conocimiento el día 16 también, como es de público conocimiento”, complementó. Respecto a la declaración hecha ante la Fiscalía de Antofagasta por Tatiana Rojas, que se desempeñaba como subsecretaria de Vivienda, Crispi cree que “lo que ella, entiendo, señala, porque aquí se filtró parte de su declaración a los tribunales, es que ella tomó conocimiento el 2 de mayo a través de una denuncia que hacen funcionarios del mismo ministerio. Y que conversó conmigo el día 7. Que no es distinto a lo que yo estoy indicando”. También el jefe de los asesores del segundo piso de La Moneda criticó a Carlos Contreras: “Yo creo que hay que ser muy preciso en esto. Yo discrepo de gran parte de las cosas que ha dicho el exseremi. Sobre todo, respecto al daño que se le ha hecho ya que ha generado un daño a la opinión pública y a la fe pública”. “Lo que él ha manifestado es que él cree que la subsecretaria habría mandado un informe a la Presidencia. Eso es lo que él sostiene. Y yo no he recibido ningún informe. Por tanto, no veo en eso una discrepancia”, cerró Crispi.