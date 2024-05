Gazatíes huyen de su “lugar seguro”: 450 mil palestinos han sido desplazados de Rafah en una semana

Rafah tenía 250 mil habitantes antes que comenzara la ofensiva israelí en la Franja de Gaza. Su población, en un par de meses, llegó a más de 1 millón 400 mil palestinos debido al desplazamiento producto del conflicto y la hambruna.

Si bien al comienzo del conflicto los palestinos buscaban refugio en la ciudad sureña de la Franja de Gaza, hoy huyen de ella. Según indicó este martes la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), desde que Israel comenzó su incursión militar el pasado 6 de mayo, 450 mil personas han abordonado la ciudad. Casi un tercio de la población que tenía Rafah hace una semana.

“La UNRWA calcula que cerca de 450.000 personas han sido desplazadas a la fuerza de Rafah desde el 6 de mayo”, señaló el organismo a través de un mensaje publicado en su cuenta en la red social X.

