Educación Condonación del CAE: la ineludible promesa de la generación de estudiantes que llegó a La Moneda En septiembre el Gobierno presentará un proyecto de ley que condene el Crédito Aval del Estado y que contemple un nuevo mecanismo de financiamiento. El anuncio recibió un contundente respaldo del oficialismo y fue valorado por la oposición. Joana Carvalho Miércoles 15 de mayo 2024 19:20 hrs. Foto: Aton.

“Pondremos fin al CAE y crearemos un nuevo sistema único de créditos que será transitorio”, fue una de las promesas de campaña del Presidente Gabriel Boric, la cual fue abordara este miércoles por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, de cara a la Cuenta Pública del 1 de junio, última instancia para plantear metas para el Gobierno, según señaló el propio Mandatario. A finales del 2023, Marcel sostuvo que “la ayuda a los deudores CAE va a ser a escala de nuestra realidad”, pero en esta jornada el jefe de la billetera fiscal afirmó que el Gobierno presentará una propuesta en septiembre. Anuncio que fue reconfirmado horas más tarde por el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, y la vocera de Gobierno, Camila Vallejo. La vocera destacó que este año el Presidente Boric ha sido claro respecto a concretar las promesas de Gobierno en vez de hacer anuncios. Así, explicó que el Ejecutivo no solo presentará un proyecto de ley que buscará condonar el Crédito Aval del Estado (CAE), sino que también contemplará un nuevo sistema de financiamiento. “No basta con terminar algo, hay que ver cómo se reemplaza ese mecanismo de deuda privada por un sistema que sea más sostenible y no genere el perjuicio que ha generado el CAE a las familias”, declaró Vallejo. Respaldo contundente del oficialismo Tras el anuncio del Gobierno, la diputada y presidenta de la Comisión de Educación, Emilia Schneider (FA), celebró la noticia y relevó la importancia de cumplir con este compromiso. “Desde el Frente Amplio valoramos profundamente que ya tengamos una fecha cierta para el ingreso del proyecto de ley que termina con las deudas por estudiar. Hay millones de familias esperando”, dijo. Para la parlamentaria frenteamplista, el CAE “es una política completamente fracasada que ha generado abusos a las personas” y “un despilfarro de recursos del Estado” que ha perjudicado a las instituciones de educación superior. “Con el CAE solo ganan los bancos. Por eso tenemos que terminar con estos abusos y garantizar para la educación superior un mecanismo de financiamiento justo, sostenible, responsable y que vele en serio por el derecho a la educación. Así que desde acá, desde el Congreso y sin duda desde la Comisión de Educación vamos a estar esperando con ansias este proyecto y también muy disponibles a colaborar en su tramitación”, subrayó. Desde la bancada de diputadas y diputados del Partido Socialista, expresaron su respaldo a la iniciativa y destacaron al rol del ministro Marcel en esta materia. “La bancada PS está disponible y a disposición para darle respaldo a esta condonación, no solo porque es una promesa de campaña, sino porque entendemos la magnitud del problema social y económico que implica la dejada deuda educativa que existe para miles de jóvenes y sus familias, apoyamos al Gobierno en el esfuerzo de entregar una propuesta que vaya en directo beneficio de los deudores del CAE”, declaró el jefe de bancada de la tienda, el diputado Daniel Melo. De la misma manera, desde el Partido Comunista la diputada e integrante de la Comisión de Educación, Daniela Serrano, planteó que es fundamental que “el Estado se haga cargo del engaño que sufrieron miles de familias chilenas y sus estudiantes por tener que financiar un negocio de la banca para acceder a un derecho tan fundamental como lo es la educación”. La cautela de la oposición Desde la otra vereda, los también integrantes de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados, Sergio Bobadilla (UDI) y Marcia Raphael (RN), dieron cuenta de su cautela frente al proyecto de ley que presentaría el Ejecutivo en septiembre. “Los jóvenes de nuestro país confiaron durante las elecciones en un gobierno que prometió la condonación total del CAE. Esperamos que este proyecto que presente el ejecutivo y sea responsable con el gasto fiscal“, manifestó. En la misma línea, sostuvo que desde La Moneda además deben ser responsable con “jóvenes de clase media que hoy ven pocas oportunidades en el mercado laboral, un alza considerable del costo de la vida y solo esperan que cumplan de una vez con el compromiso adquirido con la ciudadanía”. Asimismo, Bobadilla valoró el anuncio del ministro Marcel, pero destacó que desde la oposición estarán atentos a las condiciones en que el Ejecutivo buscará condonar la deuda del Crédito Aval del Estado. “Lo que no puede ocurrir, es que quienes han hecho el esfuerzo (de pagar el CAE) y estén al día resulten castigados respecto de quienes no han hecho este esfuerzo y no están al día, como por ejemplo algunos connotados diputados de la República que fueron beneficiarios en el pasado de este crédito y no han pagado ni uno”, afirmó. Por ello, el parlamentario enfatizó que la oposición estará muy atenta de lo que contenga el proyecto de ley sobre aquellos deudores que tienen mayor morosidad.

