“Entre la vida y la muerte”: primer ministro eslovaco se encuentra en estado crítico tras un intento de asesinato

El primer ministro eslovaco, Robert Fico, recibió varios impactos de bala este miércoles cuando salía de una reunión gubernamental en Handlova, informó la agencia de noticias TASR. Según medios locales, el líder prorruso fue hospitalizado y un sospechoso habría sido arrestado.

La presidenta de Eslovaquia, Zuzana Čaputová, calificó el ataque contra su oponente político como un “ataque a la democracia” y deseó una buena recuperación a Robert Fico, que volvió a ser primer ministro el año pasado tras haber ocupado el cargo entre 2012 y 2018. El líder populista se ha distinguido en particular por negarse a seguir ayudando militarmente a Ucrania ante la invasión rusa.

De acuerdo al ministro de Defensa de Eslovaquia, Robert Kaliniak, Fico lleva al menos tres horas en quirófano. “Todos rezamos para que la buena constitución del primer ministro y la medicina moderna hagan su trabajo”.

“No hay duda de que fue un atentado con trasfondo político”, agregó Kaliniak, que sitúa el atentado en el contexto de “una incapacidad de aceptar la voluntad de parte de la sociedad”.

Fico se ha opuesto reiteradamente a la ayuda militar a Kiev. Además, ha declarado que no apoya la membresía de Ucrania en la OTAN y que utilizaría el derecho de veto si se considerara la incorporación de Ucrania a la alianza militar.

El autor del ataque fue identificado por la policía como Juraj Cintula, de 71 años, escritor y miembro los Escritores Eslovacos de Levice. Cintula, es un antiguo empleado del servicio de seguridad privada (SBS), por lo que estaba en posesión legal de un arma.

El primer ministro fue atendido primero en un hospital de Handlova antes de ser trasladado a la capital, Bratislava, dijo a la AFP la directora del hospital de la ciudad central eslovaca.

Según un comunicado del Gobierno, Fico está “entre la vida y la muerte“. Además, calificaron el ataque como un “intento de asesinato“.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, condenó poco después el “despreciable ataque” contra el premier eslovaco. “Condeno enérgicamente el despreciable ataque contra el primer ministro Robert Fico. Tales actos de violencia no tienen cabida en nuestra sociedad y socavan la democracia, nuestro bien común más preciado. Mis pensamientos están con el primer ministro Fico y su familia”, escribió en X.

I strongly condemn the vile attack on Prime Minister Robert Fico.

Such acts of violence have no place in our society and undermine democracy, our most precious common good.

My thoughts are with PM Fico and his family.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 15, 2024