Nacional Salud Karol Cariola (PC) por Ley Corta de Isapres: “Se está apuntando con el dedo de manera sumamente injusta a quienes votaron a favor” Para la presidenta de la Cámara Baja "el peor de los mundos era dejar esto sin ley", considerando las afectaciones para las y los usuarios. Indicó, además, que es "evidente que las isapres no se sostienen y hay que hacer una discusión de fondo". Diario UChile Miércoles 15 de mayo 2024 10:35 hrs. Presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas, Karol Cariola (PC). Foto: ATON.

“El peor de los mundos era dejar esto sin ley”, afirmó la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Karol Cariola (PC), en relación a la aprobación de la Ley Corta de Isapres ,que busca garantizar la continuidad de las aseguradoras privadas mientras se materializa el fallo de la Corte Suprema. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la diputada insistió en que la aplicación del dictamen sin un mecanismo de cobro, lo que habría generado la insolvencia de la instituciones, representaba que “las y los afiliados iban a quedar en una situación de desprotección de cobertura salud, entre ellos, un corralito, que significa que durante- por lo menos en el plazo de un año- no iban a poder cambiarse de institución, iban a tener que pagar de sus propios bolsillos sus prestaciones y además las isapres no iban a cumplir con el pago de las devoluciones. Entonces, el peor de los mundos era dejar esto sin ley”. “Se nos ha acusado a quienes aprobamos la ley incluso de hasta de un perdonazo, cuestión que no comparto, así que la verdad que ha sido un debate complejo, bien ingrato, difícil, pero finalmente hay una ley, se va a hacer una devolución“, indicó. En esa línea, Cariola reiteró que “se está apuntando con el dedo de una manera sumamente injusta a quienes votaron a favor, pero también al Gobierno que trató de encontrar el camino más adecuado y más viable considerando la correlación de fuerzas que tenía el Parlamento”. Respecto a la posibilidad de hacer cambios profundos al sistema de salud, la presidenta de la Cámara Baja sostuvo que “es evidente que las isapres por sí solas, en el mecanismo y lógica de funcionamiento que tienen, no se sostienen y hay que hacer una discusión de fondo. Y en eso, tanto el oficialismo como en la oposición, requerimos de poner atención en aquellos puntos en los cuales tenemos más coincidencias que diferencias para poder dar solución a largo plazo”. “Puede que haya dificultad con los votos, el oficialismo, en este caso, el Gobierno no tiene mayoría por sí sola, pero también hay mucho parlamentario y parlamentaria independiente o de otros sectores como Demócratas, Amarillos, incluso dentro de la derecha, que estoy segura tienen conciencia de lo que significa esta crisis para las y los usuarios (…) y que van a poner en el centro ese interés por sobre incluso su propia convicciones particulares o sesgos ideológicos. Espero que eso sea así, confío y en ese sentido tengo una mayor esperanza de que va a primar la cordura “, dijo. Previo a la tercera cuenta pública del Presidente Gabriel Boric, se ha enfatizado en calificar a la actual oposición como la más “obstruccionista“. Abordando dicho calificativo, la diputada señaló que “siempre es más fácil ver las cosas desde la vereda del frente, sin embargo, ninguno de los dos sectores políticos, ni el oficialismo ni la oposición independiente del lugar donde se encuentren, están libre de responsabilidad”. “La ciudadanía nos mira a todos quienes estamos legislando, tomamos decisiones, y nos miden con la misma vara y mirada crítica de no ser capaces de ponernos de acuerdo. No es una buena noticia para Chile que el sistema de pensiones no logre ser modificado“, apuntó. Por último, declaró que “lo importante, no hay que estarnos descalificando, quién obstruye más, quién obstruyo menos, pasándonos cuenta del período anterior, de este periodo, yo creo que lo más importante en este momento es que nos pongamos de acuerdo. Si hoy hay una baja aprobación del Congreso, de la política, de los partidos, incluso de los gobiernos, es porque no hemos sido capaces en el conjunto de quienes estamos en política de responder las necesidades más urgentes de la ciudadanía“. Revisa la entrevista completa acá:

