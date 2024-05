e562db6831

Trabajo Presidente del sindicato marítimo portuario de Coronel: “Lo que nos piden de la empresa es imposible” Guillermo Jaque emplazó al Gobierno para que interceda y se involucre en el conflicto de la Región del Biobío. En tanto, Puerto Coronel ha solicitado el desalojo del terminal a través de la fuerza pública. Pilar León Miércoles 15 de mayo 2024 19:55 hrs. Foto: Agencia Aton

“Hemos cedido en todo lo que humanamente hemos podido acceder”, afirmó el presidente del sindicato marítimo portuario N°1 de Coronel, Guillermo Jaque, sobre el conflicto que lleva más de 50 días entre la compañía que administra el terminal y los trabajadores. El dirigente sindical explicó en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile que es Puerto Coronel quien no les permite volver a sus funciones, y que son falsos los argumentos que se han esgrimido respecto a que los trabajadores están en contra de la política de alcohol y drogas. De hecho, Jaque contó que votaron a favor de su aplicación. Sin embargo, la empresa comenzó en febrero de 2024 a realizar test de drogas de manera aleatoria, sin la creación de un plan de acción y careciendo de protocolos y procedimientos. Además, acusó que pese a que nadie se negó a tomarse estos exámenes, la compañía vulneró derechos fundamentales al momento de realizarlos, como por ejemplo, el derecho a la privacidad. Asimismo, el titular del sindicato dijo que el problema también son las sanciones, pues la empresa decidió “bloquear a los trabajadores” con un mes sin poder desempeñar sus labores, razón por la que el 28 de mayo llegaron a un preacuerdo con Puerto Coronel. Pero, se les presentaron nuevas exigencias. “Nos dicen de que ya no eran tan solo la política de alcohol y drogas, sino que había un segundo punto que debíamos discutir y que tenía que ver con que necesitaban que les entregáramos la nombrada, que aumentáramos la productividad, que bajáramos las dotaciones, que hubiera polifuncionalidad dentro de los trabajos y que mientras eso no ocurriera y no accediéramos a eso, ellos no nos iban a devolver el trabajo”, describió. Y añadió que: “Nosotros les dijimos que era un extorsión, porque nos estaban obligando a acceder a todo. Entonces, cuando ellos dicen que los trabajadores tienen el terminal detenido y que tienen tomado los accesos, es mentira. Si hay gente afuera del puerto, pero no tienen tomados los accesos, están en ollas comunes, llevamos más de un mes sin trabajar, sin embargo, no podemos volver en las condiciones que nos presentan”. Con estas medidas la empresa busca disminuir entre 40 mil y 30 mil turnos de trabajo, al respecto el dirigente declaró que “nosotros accedimos a una baja de 10 mil turnos, lo que ya nos deja en un desmedro muy potente, pero entendiendo que tenemos que volver a trabajar y lo necesitamos, pero lo que nos piden de la empresa es imposible”. “Nosotros hacemos un llamado al Gobierno para que interceda y que se involucre, porque hoy están mirando de afuera y están todos diciendo que los trabajadores tienen bloqueado el acceso, que se está destruyendo la economía, si nosotros tuviéramos en nuestras manos la solución ya la hubiéramos dado, pero lo que nos está imponiendo la empresa va más allá”, agregó. Frente a este conflicto, el dirigente de los portuarios de Talcahuano, Eric Yévenes, comentó que han estado en constante contacto con los sindicatos de Coronel y los han apoyado en las diversas movilizaciones que se han llevado a cabo en la Región del Biobío. Además, comentó que desde su organización están apoyando a los trabajadores de Coronel y han hecho el enlace para conversar con las autoridades de la zona. Sin embargo, desde el mundo empresarial le han solicitado todo lo contrario al Ejecutivo y le han pedido que se use la fuerza pública para desalojar el puerto, mientras que parlamentarios de derecha le han exigido que se invoque la Ley de Seguridad del Estado. Pero la delegada presidencial de la Región del Biobío, Daniela Dresdner, desechó ambas iniciativas. Pero para Yévenes esto no es nuevo, “esas medida siempre la han tenido con los portuarios a través de las movilizaciones que se han realizado de manera histórica a nivel nacional, hemos tenido esa presión de parte de los parlamentarios de derecha que defienden los intereses de los industriales y de los empresarios”. “Siempre hay que tener en cuenta que van a haber personas en contra del derecho de los trabajadores“, añadió. Por su parte, desde el Gobierno, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, señaló que el Ejecutivo está al tanto de que “tanto empleadores como trabajadores del Puerto Coronel en particular no han logrado establecer una vía de dialogo y de solución efectiva, así que nuestro llamado es a que la empresa pueda buscar soluciones que permitan retomar la actividad productiva”. Declaraciones a las que respondió la compañía en un comunicado, el que consignaron que han “gestionado tres mesas de diálogo con el fin de poder resolver el conflicto, pero ninguna con éxito“. Y señalan que “estamos tomando todas las medidas para volver a operar un terminal que es fundamental para las exportaciones e importaciones de la Región del Biobío y del país”.

