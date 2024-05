a195a539db

Cultura Francisco Villa y su reencuentro con la Sala Master: “Es una trinchera, un espacio de resistencia de lo público” El cantautor nacional se presentará en el histórico espacio de la Radio Universidad de Chile este sábado 18 de mayo, en un concierto que recogerá lo mejor de su discografía. Además, compartirá con el público algunos escritos de su faceta literaria. Catalina Araya Jueves 16 de mayo 2024 20:01 hrs. El cantautor chileno Francisco Villa regresa a la Sala Master

El cantautor chileno Francisco Villa aún recuerda la primera vez que visitó la Sala Master de Radio Universidad de Chile. Fue a principios de los años 90, cuando trabajaba en el Grupo Cámara Chile junto a Mario Baeza, destacado académico y fundador del Coro Sinfónico de la casa de estudios. En ese entonces, Baeza se encontraba en la búsqueda de un estudio para registrar las canciones de “Cantares de Chile“, uno de los tantos programas gestionados por el académico y que buscaba promover el uso popular y masivo de la canción. En ese contexto llegaron al estudio ubicado en Miguel Claro. “Fuimos y por primera vez entré a la radio”, compartió el músico. “Solo la había escuchado por el dial y transmitían música clásica. Entramos y dimos con un sonidista que nos llevó a conocer la sala. Y efectivamente era una especie de bodega, llena de cachureos que por muchos años habitaron ahí“. La primera respuesta fue negativa. “Nos dijeron que no había espacio ni cómo grabar ahí porque el estudio estaba deshabilitado y no había recursos”, afirmó Villa. Sin embargo, pasarían apenas un par de años hasta que en 1995, un grupo de alumnos reunidos en la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH) y liderados por Rodrigo Rocco definió el destino de la emisora. “Hasta ese momento, era una típica radio universitaria que en tiempos de dictadura se limitaba exclusivamente a transmitir música docta con unos señores que hablaban muy profundamente, y con una continuidad que estaba grabada. No era más que eso. Y cambió cuando los estudiantes de la universidad decidieron ocupar la radio, tomársela para evitar que la privatizaran“, recordó el músico sobre el intento de venta encabezado por el exrector Jaime Lavado. Y sumó: “Ellos plantearon que la radio no podía seguir siendo lo que había sido hasta ese momento, o sea, un refugio sólo para la música docta que muy poquita gente escuchaba. Propusieron que tenía que convertirse en un bien social para la universidad y también para fuera de ella. En ese contexto apareció la Sala Master como una alternativa“. Hoy, varias décadas después de aquella historia, Villa se prepara para reencontrarse con dicho escenario, que ha sido fundamental a lo largo de su carrera. “La sala se ha convertido en una tremenda alternativa artística. Todos los artistas más importantes de este país han tocado en ella y han marcado hitos importantes en sus carreras. También los intelectuales han presentado sus libros, han hecho conferencias. La sala se ha ido engrandeciendo en términos técnicos. Yo, por fortuna, debo ser uno de los que más ha tenido posibilidades de tocar en ella“, reflexionó. “La radio, la Sala Master, constituyen una trinchera, un espacio de resistencia de lo público. Cuando la universidad tiene recintos y no solo los ocupa para el mundo universitario, sino que los pone al servicio de la comunidad, no solo está haciendo extensión. Está convirtiendo el aparato público en lo que siempre tiene que ser: un sitio de resguardo de la democracia. Por eso, muchos de los que tenemos espacios muy limitados en los escenarios convencionales, aquellos que son medios prohibidos todavía, tenemos espacio en lugares como la Sala Master”, agregó. De música y literatura Para Villa, su próximo concierto en la Sala Master -agendado para este sábado 18 de mayo a las 19:30 horas- será la excusa perfecta para realizar un recorrido completo por los hitos musicales más importantes de su carrera. “El formato del trovador es el que he sostenido durante ya casi 40 años. Y el concierto va a dar cuenta de lo que es el trovador tradicional con su guitarra. Lo que voy a hacer, en lo concreto, es dar una muestra antológica de lo que me parece más emblemático de los años que llevo cantando. Lo que está grabado principalmente y algunas cosas inéditas”, precisó el músico, que estará acompañado de la artista Camila Chascona. Sin embargo, igualmente aprovechará para presentar a su público una nueva faceta literaria que lo ocupa por estos días: “Esa es una veta que he venido cultivando hace un tiempo y que no la había hecho pública, salvo en algunos conciertos donde he estado leyendo algunas de estas cosas. Y es lo que voy a hacer en este nuevo concierto”, compartió Villa. Sobre el origen de este interés literario, el cantautor afirmó que es un trabajo que responde a una necesidad personal. “Se me fue acumulando un montón de trabajo que había hecho de manera muy poco metódica. Generalmente, como soy un tipo que al margen de ser cantautor soy activista y tengo mis militancias, amigos de Chile y del extranjero me piden que escriba cosas. Y así publico pequeños artículos de opinión, breves ensayos. Entre medio de eso voy escribiendo poesía y algunas cosas que finalmente son la síntesis de esas reflexiones, que es lo que se ha terminado traspasando a estas pequeñas historias, a este palabrerío”, agregó el artista. Y precisó que “hay una necesidad primero personal de dar a conocer esto. De alguna forma, mostrar que también hay una manera distinta de poder enfrentar el oficio del trovador y dar cuenta quizás de lo principal. Con esto no dejo de ser trovador, que es el poeta cantor. Quizás en este espacio de tiempo necesito poder dar cuenta de la literatura de las canciones y lo que detonan esas canciones. Y han detonado en un libro, que es básicamente literatura. Más allá de la literatura misma, pretende ser un aporte a la reflexión, a cómo estamos sintiendo hoy día a nuestro país, cómo nos estamos sintiendo nosotros en este país. Cómo nos estamos sintiendo en el mundo”.

