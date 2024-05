a195a539db

Cultura Entrevista Nicolás Jaar: “Siempre he estado fascinado con la radio” El reconocido e innovador músico y compositor neoyorquino está en Chile para presentar su más reciente obra, “Archivos de Radio Piedras”, un trabajo de fuertes lazos con Chile, país donde creció y vivió hasta los nueve años. Diario UChile Jueves 16 de mayo 2024 20:09 hrs. Nicolás Jaar.

En algún futuro cercano Internet ha dejado de operar: un apagón digital provocado por un colectivo agitador anónimo obliga a la población a recurrir a la tecnología de la radio para comunicarse. Ése es el contexto creado por el músico, compositor y productor Nicolás Jaar para situar la ficción que da forma a su más reciente obra, “Archivos de Radio Piedras” (2024), la que presentará esta semana en diversas actividades en Santiago y Valparaíso. Los antecedentes familiares de Nicolás Jaar, quien nació en Nueva York en 1990 y vivió en Chile hasta los nueve años, afloran en este nuevo trabajo, dedicado a la memoria de sus abuelas Graciela Salinas y Miriam Hasbún. Hijo del artista chileno Alfredo Jaar, el músico elabora en “Archivos de Radio Piedras” una narración en torno a un personaje precisamente llamado Salinas Hasbún, articulada como un radioteatro que contiene además una banda sonora. Según el argumento, Salinas Hasbún desaparece en 2022 luego de crear una serie de canciones, que son las que se escuchan en la banda sonora, mientras los locutores del radioteatro se refieren a su vida junto a los diversos cruces espaciales y temporales que dan forma a “Archivos de Radio Piedras”. Aspectos parciales de esta obra habían sido difundidos en la radio Alhara (Belén) en Palestina y en los espacios Ceina y Galería Cima en Santiago de Chile, y la primera muestra íntegra acaba de ser inaugurada este 4 de mayo en el Espacio de Experimentación Sonora de la Universidad Nacional Autónoma de México (Unam), al inicio de una gira que llevará a Nicolás Jaar a presentar este trabajo en México, Chile, Argentina y España. Lo hará en un formato de trío junto al pianista chileno Camilo Salinas y al percusionista colombiano Daniel Cataño, con un repertorio que incluye canciones y elementos de electrónica y ambient. En ese contexto la obra llega a Chile esta semana, para ser presentada en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, en La Cúpula del Parque O’Higgins en Santiago y en la XII Bienal Internacional de Artes de Valparaíso (ver detalles de las tres fechas al final de la nota). El propio Nicolás Jaar aterrizó en la capital este lunes 13 de mayo, horas antes de tomar el teléfono para hablar desde Valparaíso con Radio Universidad de Chile y abundar en detalles sobre sus próximas presentaciones. Archivos de Radio Piedras” es un cuento, digamos –define el compositor–: un cuento de tres horas y media que fue primero difundido por Telegram en diecisiete capítulos entre 2022 y 2023. Y adentro de este cuento existe un personaje ficticio que se llama Salinas Hasbún. Salinas es el apellido de mi abuelita por el lado de mi mamá y Hasbún el de mi abuelita por el lado de mi papá. Ese personaje crea música, y el contexto de esa música es el mundo ficticio de “Archivos de Radio Piedras”. Entonces en la Cúpula estamos tocando las canciones que se pueden escuchar adentro de la narrativa, y en el Museo de la Memoria está toda la narrativa, los diecisiete capítulos. En La Cúpula estamos haciendo un concierto de cuarenta cinco a cincuenta minutos con lo de “Archivos de Radio Piedras” y después vamos a tocar las canciones más viejas, cosas de mis otros discos. Porque en general también me pasa que uno va a ver un músico, el músico quiere mostrar su último trabajo y a nadie le importa –sonríe. –Pero sí puede ayudar el hecho de que muchas canciones del disco se pueden cantar, como “Aquí”, por ejemplo, donde en la letra planteas preguntas como “Qué significa ser de aquí”. Sí, hay diferentes maneras de entender esa pregunta. Cómo surgió para mí es que, durante el estallido, estaba hablando con algunas personas que no voy a nombrar y que me dijeron “Ah, no, pero son puros cabros chicos que están haciendo eso y ni siquiera son de aquí”. Y les pregunté qué significa eso, “qué es para ustedes de verdad ser de aquí”. También estaba la esposa de Piñera que había dicho que era casi una invasión alienígena. La canción fue escrita en esos momentos, entonces tiene algo de eso. Pero creo que también tiene algo más general, de preguntarse sobre qué significa vivir en este territorio, que obviamente quinientos años atrás, o más, era un territorio indígena que no pertenecía a las personas que después vinieron acá. También tiene que ver con eso, con cómo la colonización ha cambiado este territorio y ha extraído tanto de él sin dar a la tierra ningún respeto. –En ese sentido, considerando que vas a presentar “Archivos de Radio Piedras” en una gira con fechas en México y Argentina, ¿tiene un sentido especial estar acá para tocarlo en Chile? Tocar esta música en Chile para mí es muy significativo. Me emociona mucho. Desde que empecé a escribir estas canciones y este cuento de alguna manera están conectados con mi familia, con mi experiencia acá, y mis dos abuelitas estaban todavía en este mundo; cuando terminé de escribir todo esto ya se habían ido. Entonces estar acá, cantando estas canciones que tienen tanto que ver con estas mujeres que me criaron, que fueron una gran parte de mi vida en Chile, tiene algo muy heavy. Hay una canción por ejemplo que se llama “Mis viejitas”, que la estaba escribiendo cuando se estaba yendo de este mundo mi abuelita del lado de mi mamá, y me estaba acordando de como empecé a escuchar salsa y cumbia yendo a verla bailar en esos salones de baile en Santiago. Entonces tocar estas canciones acá, y seguramente ver al público bailando con estas canciones, me toca el corazón sí o sí. –Al recorrer el argumento del radioteatro van apareciendo nombres de referentes musicales latinoamericanos como Amparo Ochoa o Atahualpa Yupanqui por ejemplo. ¿Qué importancia tienen esas figuras para ti y cómo se hacen parte de la obra? Bueno, son referentes increíblemente importantes para mí, como poesía, como música, como personas, como todo. Esa parte de la narrativa de Radio Piedras viene de una idea bien simple: he estado haciendo hartos talleres en los últimos cuatro años, talleres para gente que no hace música, y una de las primeras cosas que hacemos juntos es que jugamos haciendo puro copy/paste: tomamos cualquier sonido, lo repetimos para crear un ritmo, y es una manera muy linda de empezar a hacer música. Y cuando estaba dando esos talleres tuve esta idea de una radio con algunas partes o fragmentos de canciones que se repiten para siempre. Entonces al tiro pensé en una canción de Violeta Parra donde dice “por suerte tengo guitarra / para llorar mi dolor” (“La carta”). Y en esa parte del Archivo uno escucha una estación de radio que literalmente lo único que toca es eso: Violeta Parra diciendo eso como un loop, infinito. Desde ahí venía el contexto de un universo radial, con puras estaciones de radio que están repitiendo esos momentos en el pasado, con esta gente tan increíble y con estas palabras tan poéticas que siguen resonando hoy en día para mí más que nunca. Mucha de la música de Atahualpa, de Violeta Parra, para mí sigue siendo tan relevante para todo lo que está pasando hoy en día, y que siento en un nivel emotivo. –¿Qué te atrajo del formato del radioteatro? Siempre he estado súper fascinado con la radio. Creo que tengo casi una relación fetiche con la radio, y creo que tiene que ver con que estuve viviendo en Chile hasta los nueve, y cuando me fui de Chile y llegué a Nueva York en mi nueva pieza había una cama y la radio, y eso es todo. Empecé a escucharla como obsesionado, oyendo esos sonidos, escuchando rap en la radio en Nueva York, y me volvió loco. Toda mi vida he estado trabajado con sonidos de radio y creo que en “Archivos de Radio Piedras” es la primera vez que lo pongo en un contexto más narrativo, con poesía, con diferentes cosas. La radio tiene algo un poco mágico. –Hablábamos recién de Salinas Hasbún, que es el personaje ficticio de “Archivos de Radio Piedras” como decías, pero hay un Salinas real en tu grupo. ¿Cómo fue la conexión con el pianista Camilo Salinas, y también con el percusionista colombiano Daniel Cataño, para este grupo? Ha sido increíble el trabajo con esta banda y me siento afortunado de haberlos encontrado y empezado una relación con ellos dos. ¿Cómo empezó todo? Lo de “Piedras” fue con Camilo, que me mandó un e-mail para invitarme a tocar en una canción para los diez años del Museo de la Memoria (en 2020). Y le dije que sí pero no tenía una canción. En esos días había estado escribiendo unas canciones que hablaban sobre mis experiencias en Palestina, en Belén, y sentí que había una de ellas, que se llamaba “Piedras”, que de alguna manera podía hablar a ese contexto de los diez años del Museo de la Memoria en Santiago. Entonces tomé esa canción, la toqué en vivo, creo que era el 11 de enero de 2020, o sea todavía estaba la energía del estallido en la calle. Ahí conocí a Camilo. Y después estuvimos hablando hace como cinco o seis meses y me dijo que estaba pensando en tocar “Piedras” en vivo y ahí se empezó a armar la cosa. Y a Daniel Cataño lo conocí en Berlín, porque vive allá, tuvimos una conexión bien fuerte con la música que le gusta tocar y así se armó esta banda que para mí es algo completamente nuevo: el primer concierto que hicimos fue en México hace dos días, así que también es algo que estoy aprendiendo y ha sido un proceso muy lindo. Igual me cuesta tocar mi música en vivo, no lo hago mucho, pero con estos dos yo feliz salgo a tocar.

En el Museo. Primero, la exposición “Archivos de Radio Piedras” será inaugurada este martes 14 de mayo a las 18.30 horas en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, de calle

Matucana 501, Metro Quinta Normal, Santiago, y estará abierta hasta el domingo 19 de mayo, con entrada libre. En la Cúpula. Nicolás Jaar, Camilo Salinas y Daniel Cataño darán un concierto con la música de la obra este viernes 17 de mayo a las 20 horas en el Teatro La Cúpula del Parque O'Higgins en Santiago, encuentro del que participará además un elenco de artistas locales: Amanda Irarrázabal, Valentina Villarroel, Antonia Valladares, Eli Wewentxu y Fake Samo, con boletos

disponibles en veinte mil pesos en el sistema Ticketone.cl. En la Bienal. Un día más tarde Jaar, Salinas y Cataño volverán a presentarse en vivo esta vez como parte de las actividades de la XII Bienal Internacional de Artes de Valparaíso. Será el sábado 18 de mayo a las 18.30 horas en el Teatro Municipal de Valparaíso, de calle Uruguay 410, con entradas gratuitas para retirar en el edificio consistorial, de Condell 1490, oficina 110. “Archivos de Radio Piedras” es el séptimo trabajo de larga duración de Nicolás Jaar, quien se inició en la música electrónica produciendo una serie de grabaciones a partir de 2008 y ha grabado los álbumes “Space is only noise” (2011), “Pomegranates” (2015), “Sirens” (2016), “Nymphs” (2018), “Cenizas” (2020) y “Telas” (2020). Pero su nuevo trabajo escapa a los límites de un disco al incorporar más capas narrativas y canales de difusión. Así, los primeros episodios del radioteatro fueron dados a conocer por Jaar a mediados de 2022 en la red Telegram, y la obra completa acaba de ser publicada el 23 de abril de 2024 por el sello disquero del propio artista, Other People, en la plataforma Bandcamp. El radioteatro transcurre en tres horas y media y la banda sonora contiene una hora y media de música, entre canciones y elementos de electrónica y ambient. https://nicolasjaar.bandcamp.com/

