Cultura Anfiteatro Bellas Artes suspende sus actividades tras 13 años de funcionamiento ininterrumpido El cierre del inmueble responde a una notificación de prohibición de uso emitida por la Dirección de Obras Municipales de Santiago. La temporada de otoño-invierno será trasladada a la sede de la compañía Viajeinmóvil, ubicada en Independencia. Diario UChile Viernes 17 de mayo 2024 13:54 hrs. Anfiteatro Bellas Artes anuncia el cierre temporal de sus puertas

El destacado director de teatro y cofundador de la histórica compañía La Troppa, Jaime Lorca, anunció el cierre del Anfiteatro Bellas Artes. Desde su apertura el 2011 que el dramaturgo está a cargo del espacio, emblemático no solo por su curaduría de obras, sino también por ser la única sala en Chile que funciona a través de un sistema de financiamiento a la gorra. La noticia se confirmó luego de que la Municipalidad de Santiago emitiera una notificación de prohibición de uso emitida a través de su Dirección de Obras Municipales. Esto, en el marco del Plan Maestro del Museo Nacional de Bellas Artes que desde el 2023 tiene en marcha una serie de arreglos para mejorar las instalaciones del museo. Sobre la situación, Lorca señaló en un comunicado de prensa que: “Esperamos que, aprovechando la ejecución del plan, los puntos objetados por el municipio se solucionen en corto tiempo para el beneficio de los más de 23 mil espectadores que asisten cada año al Anfiteatro”. Cabe destacar que la temporada otoño-invierno, que arrancará con el estreno de la obra “Hermosilla, el abogado parlanchín y la fábrica de pobreza” basada en el insólito caso encabezado por Luis Hermosilla, se trasladará a la sede de Viajeinmóvil. Compañía creada y dirigida por el también actor y que está ubicada en la comuna de Independencia. Teatro con sentido Para Lorca, el anfiteatro representa un proyecto vital a la hora de hablar de un “acceso democrático y responsable al teatro”. Así lo explicó en una entrevista con La Tercera: “El público que accede a la sala es muy especial. Por ejemplo, pueden acceder familias numerosas sin que sea un dolor tremendo para el bolsillo. Y también accede gente que nunca había entrado a una sala antes. Gente mayor. Estoy hablando de gente de 50, 60 años. Lo sabemos porque lo preguntamos antes de comenzar la función. ‘¿Hay alguien que por primera vez asiste a una sala de teatro?’. Y se levantan manos. Con eso yo creo que me doy 100 por ciento satisfecho. Porque piensa lo triste que es la vida si no lees un libro, si no escuchas música, si no vas al teatro. La vida se estrecha mucho, se pone muy básica, muy baja, muy reducida, estrecha. Lo que queremos es sorprender, emocionar, entretener, alegrar un poco la vida”. En todo eso, igualmente destaca las virtudes materiales que ofrece un espacio como aquel teatro. “Estamos en un punto que es un cruce de camino. En el Parque Forestal se juntan tres comunas y además junta las clases sociales, porque hay pequeñas picadas como hay restaurantes finos. Los que viven arriba bajan, los que viven abajo suben y se produce una mezcolanza de colores de piel muy saludable”, señaló. Algo que, según su experiencia, genera un aporte positivo a las discusiones sociales que dominan la conversación pública. Especialmente lo que tiene que ver con la migración: “Es muy saludable porque todos estos problemas que tenemos de repente con la migración, tienen mucho que ver con la ignorancia, con la gente que no sale de su territorio. Gente que nunca sale de su comuna. Que estudia en su comuna, trabaja en su comuna, y todo está a 10 cuadras. Y eso puede ser muy cómodo, pero también genera ignorancia de no saber que existimos muchas personas de distintas razas, colores, costumbres, folclores. Y todo eso no hace más que enriquecer. Eso es pura ganancia”. Y aunque hoy el anfiteatro suspendió sus actividades por motivos de fuerza mayor, el dramaturgo igualmente ha visibilizado los problemas de financiamiento que constantemente amenazan al teatro y a la cultura en general: “Falta una mirada de largo plazo, porque el teatro siempre está en equilibrio precario. El anfiteatro, por ejemplo, está todos los años esperando diciembre para saber si va a tener financiamiento en enero. Entonces, ¿cómo programas? ¿cómo organizas algo? El viaje es largo. Lo que pasa es que los gobiernos son cortos y mezquinos. Cuando el candidato llega al poder se pone mezquino. Entonces, lo único que va a querer es lograr una reelección, o que su delfín sea reelecto, pero ya se olvidaron del tema social. Eso es muy triste. Es muy triste que realmente no haya colaboración entre los distintos partidos”.

