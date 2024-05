0c7122aea4

Justicia Nacional Madre del conscripto Franco Vargas pide exhumar el cuerpo: “Sé que va a ser muy doloroso como familia, pero es necesario” Para Romy Vargas, la acción es relevante dado que la autopsia -a su juicio- fue "demasiado corta" y que el proceso contó con participación de militares en el Servicio Médico Legal. "Entonces, nunca me pareció correcta", sostuvo. Diario UChile Domingo 19 de mayo 2024 13:04 hrs. Romy Vargas. Foto: Agencia Aton.

Romy Vargas, madre de Franco Vargas, conscripto de 19 años que murió en abril pasado en medio de un ejercicio militar en Putre, se plegó a las peticiones de la fiscalía regional de Arica para exhumar el cuerpo de su hijo, aplicando el Protocolo de Minnesota. En entrevista con Meganoticias, la madre del conscripto indicó que “ya había hablado con fiscalía con anterioridad y, claro, me habían dicho de esta posibilidad y nosotros la consideramos muy necesaria. Sé que va a ser muy doloroso como familia, pero es necesario“. Para Romy, la acción es relevante dado que “desde el primer momento he dicho que la autopsia que se le realizó a mi hijo fue demasiado corta. Yo vi a militares en el Servicio Médico Legal, entonces nunca me pareció correcta”. Consultada por detalles en relación a cómo se desarrollaron los hechos que derivaron en el deceso de Franco, respondió que “solo sé que mi hijo pidió abrigo, estaba mojado, se desmayó tres veces, lo golpearon, lo humillaron, los chicos escuchan los gritos de mis hijos solicitando ayuda”. En esa línea, la madre del conscripto solicitó que el hecho “se aclare, que llegue a la justicia y que paguen los que provocaron toda esta desgracia. No puede ser que mi hijo haya tenido muerte súbita, imposible, más si hay testigos que delatan que pidió ayuda”. “No quiero que esto quede impune. Ellos tiene que pagar y con cárcel, no unos años de castigo, relevo, como están actualmente, eso para mi no es justo. Ellos tienen que pagar por el delito que cometieron y por todo el daño que conllevó a los chicos, los traumas, las angustias de la mamás, y por los dos niños que están hospitalizados graves, que hay un hermetismo total con eso y no sabemos porqué”, sostuvo.

